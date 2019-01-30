15 оригинальных лайфхаков, до которых могли додуматься только фанаты кулинарии

3

23

5.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У всех любителей готовить с освоением кулинарного мастерства появляются свои фишки: секретные ингредиенты, оригинальная подача или особая технология приготовления. Большая удача — подсмотреть или подслушать такой лайфхак, ведь чаще всего его хранят как самую большую тайну. Но некоторые люди, напротив, только рады поделиться опытом и объяснили, как, к примеру, использовать увядший виноград, сделать идеальный стейк или королевский завтрак.

Мы в AdMe.ru уже приметили для себя 15 необычных и полезных идей, которыми поделились пользователи сети. Возможно, найдется чем удивить и вас.

1.

Когда соберетесь печь кексы, вместо обычных формочек используйте бананы: просто оберните их фольгой, как это делает @nicholasavalon. Приготовьте масляный крем и добавьте в него крошку шоколада или печенья, чтобы кексы были похожи на спелые фрукты.

2.

«Все удивляются, как я готовлю вареники. Я просто делю тесто на 2 половины: одну оставляю белой, а во вторую добавляю какао, потом катаю рулетики», — делится пользователь с ником @Drugayakuhnya. Для такого эксперимента подойдет любая сладкая начинка, например творог или вишня.

3.

«Я очень люблю блины и заметил, что если добавлять в тесто кукурузную муку, то они получаются идеальными: нежными и воздушными». Также @paintsoul0 советует не бояться использовать любимые специи, например корицу. Это не испортит блюдо, а добавит вкуса и пикантности.

4.

«Мы с мужем ответственно заявляем, что нашли идеальную формулу глинтвейна. Помимо стандартных приправ мы добавляем еще лавровый лист и пару ягод можжевельника. Из кастрюли переливаем готовый напиток в термос. Так проще наливать и не нужно подогревать», — пишет хозяйка с ником @lozavbokale. Не забудьте взболтать термос перед тем, как будете разливать напиток по бокалам.

5.

«Рамен — мой любимый суп. Все спрашивают, как у меня получается мягкое вареное яйцо. Дело в том, что я кладу холодное яйцо (прямо из холодильника) в горячую воду, которая вот-вот закипит. Через 6 минут (если яйца крупные, то через 8) достаю, опускаю в ледяную воду», — поделился @MaddestWitch. Если у вас не получается разрезать яйцо ножом, то воспользуйтесь обычной нитью.

6.

Любите картофель с хрустящей корочкой, как в ресторане? Пользователь @natina1985 знает проверенный секрет, который позволит готовить такой дома. Картофель после очистки нужно замочить в соленой ледяной воде на 7 минут, затем смазать растительным маслом. А после уже запекать по вкусу.

7.

«Я неплохо разбираюсь в куриных котлетах, поэтому советую перед тем, как делать фарш, замариновать мясо в воде с солью, сахаром и перцем. Для панировки используйте сухари и пармезан, положите готовые котлеты в холодильник на 15 минут, чтобы крошки и сыр лучше прилипли, и только потом жарьте», — поделился пользователь с ником @robval13.



Еще один совет: чтобы узнать, когда масло готово для жарки, обмакните конец деревянной ложки в масло — если вокруг появились пузырьки, то можно начинать.

8.

Макароны с сыром — это классика, но @Jack_sosa нашел оригинальный способ подачи любимого блюда, приготовив его во фритюре. Просто растопите сыр, масло, смешайте с мукой, влейте все в готовые макароны и сформируйте шарики. Не забудьте про панировку.

9.

Плетеная сеточка из бекона сделает птицу сочной и послужит вкусным украшением. Чтобы бекон не подгорел, добавьте его, когда блюдо уже наполовину готово. А вообще, @nero4ty2 считает, что обернуть в бекон можно любую начинку.

10.

«Зачем покупать чизкейки, если можно приготовить их самостоятельно?» — удивляется @paintsoul0, которая готовила их бесчисленное количество раз и накопила несколько секретов. Поместите чизкейк на противень, а на стойку под ним поместите кастрюлю с горячей водой, чтобы создать пар. Выпекайте медленно, около часа. После приготовления уберите кастрюлю и оставьте чизкейк в чуть приоткрытой духовке еще на час. Так вы получите легкий и воздушный десерт, похожий на облако.

11.

Если у вас подпортился виноград, то @browncoat86 рекомендует не спешить его выбрасывать. Растопите сливочное масло, смешайте с виноградом и специями. Запекайте в духовке, а потом сделайте красивую и вкусную закуску со сливочным сыром и крекером.

12.

«Я люблю готовить стейки и уверенно заявляю, что для хорошего блюда достаточно соли, перца и свежих веточек розмарина, которые нужно положить целиком в сковороду», — пишет @sh1be. Перед жаркой удалите лишнюю влагу сухим полотенцем и оставьте мясо на подложке из соли. После жарки запекайте в духовке. Идеальный стейк готов.

13.

«Как на счет вкусного и полезного лакомства? Я делаю цукаты из имбиря, они помогают при простуде и проблемах с пищеварением», — советует мама 2 детей с ником @UncleCeiling. Для начала порежьте имбирь кружочками как можно тоньше. Затем варите 10 минут. Взвесьте сваренный корень и в таком же количестве добавьте сахар и воду, оставшуюся после варки (1:1:1). Снова варите до тех пор, пока не получите густой сироп. Слейте его в отдельную бутылочку — он тоже вкусный. Высушите цукаты на противне. Лакомство можно давать детям, если они заболеют, добавлять в выпечку, а сироп — в чай.

14.

Круглой пиццей уже никого не удивить, а как насчет шарообразной? Пользователь @GeneralMuffinMan выбирает те же ингредиенты, что для обычной дрожжевой пиццы. Раскатайте круг, в центр поместите начинку и квадрат сыра. Готовьте во фритюре. Затем обваляйте в пармезане и специях.

15.

Как приготовить королевский завтрак — яйцо всмятку? Пользователь с ником @JohnDeCaux поделился секретом. В небольшую кастрюлю, крышка которой закрывается очень плотно, налейте немного воды, буквально на 1 см. Когда вода закипит, положите яйца в кастрюлю и накройте крышкой на 6 минут, оставив их на паровой бане. Так белок сварится равномерно, а желток не успеет застыть.

А вы любите готовить? Может, тоже поделитесь с нами своими кулинарными хитростями?