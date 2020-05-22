15+ безобидных на первый взгляд привычек, которые незаметно проделывают дыру в кармане

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Пользователи сети решили обсудить, какие именно привычки мешают им достигать финансовых целей и как они с этим справляются. Оказалось, что кому-то сохранить деньги помогают нестандартные решения при выборе подарков, а кто-то отлично справляется с работой автомастера у себя в гараже.

AdMe.ru уверен, что не всегда заметно, как какие-то мелочи съедают семейный бюджет. А герои данных историй, кажется, знают об этом все. В конце статьи мы подготовили бонус, который докажет, что в любом деле важно не перегнуть палку, особенно когда это касается экономии.

1. Нанимать других, когда можно посмотреть YouTube и сделать своими руками

Автодилер сказал, что новая деталь с установкой обойдется в $ 800–1 000. Я купил подержанную за $ 150 и установил ее с помощью обучающего видео на YouTube. © l8stagesluttt / Reddit

2. Покупать новое, когда надоело старое

Я собиралась купить новый кошелек. Но вдруг задумалась: а что меня не устраивает в старом? Мне мешала подкладка, которая порвалась. Я исправила этот недочет, и теперь мой старый кошелек еще послужит. © immerviviendozhizn / Reddit

Чистка обуви с помощью меламиновой губки может избавить от необходимости идти в магазин за новой парой. Ушло пару минут на то, чтобы очистить годовалую грязь. © dietolive6 / Reddit

3. Покупать в магазине то, что можно сделать своими руками

Вместо того чтобы купить в магазине светильник за $ 300, я сделал вот этот из медных труб за $ 40. © hanselw / Reddit

Нам стало не хватать рабочей поверхности на кухне. Мы пошли в магазин и увидели, что самая дешевая тумбочка со столешницей стоит около € 200. Тогда мы придумали, что купим 2 маленьких столика за € 40 и поставим один на другой. © pabluka / Reddit

Мы с девушкой соорудили эту кроватку для нашего хаски всего за $ 13, в то время как в супермаркете такая стоила бы $ 30. © Abbsis / Reddit

4. Никогда не использовать средства до конца

Я всегда разрезаю бутылки пополам, когда они «заканчиваются». © ProHappyness / Reddit

Этот увлажняющий крем для лица стоит дорого. Зачем выбрасывать тюбик, когда еще есть чем воспользоваться? © SongBird130 / Reddit

5. Не заботиться о технике надлежащим образом

У меня есть старая сушилка для одежды, и она стала работать все хуже. Я купил несколько запасных частей за $ 40. Когда я снял корпус, я обнаружил внутри столько ворса, что его хватило на мусорный мешок. Я вычищал ее целый час. Новая такая стоила бы мне $ 500. Следите за своей техникой и очищайте хотя бы раз в год! © Forrestjung / Reddit

6. Использовать слишком большие дозы мыла, шампуня и стирального порошка

Каждый производитель стирального порошка рекомендует дозы, которые намного выше тех, что потребуются на самом деле. Например, на 650-граммовом порошке Persil Non-Bio, который я использую, сказано, что его хватает на 10 стирок. Я же с комфортом использую порошок для 20 стирок. © I-am-theEggman / Reddit

7. Игнорировать простые и бесплатные развлечения

На вчерашнем свидании мы взялись за старые краски и холсты и рисовали по обучающим видео на YouTube, вместо того чтобы отправиться на дорогую вечеринку с уроком рисования в баре. © Nantieo / Reddit

Вот так прошло мое лето в качестве волонтера на ферме. © cremedelacremma / Reddit

Мне кажется, что много легкомысленных расходов мы совершаем для того, чтобы заглушить скуку. Не забывайте, что прогулки на природе бесплатны. Я превратил это в игру со своими друзьями, что-то вроде Pokémon Go. Мы соревнуемся в том, кто сфотографирует больше лесных животных в местном заповеднике. © KGWA-hole / Reddit

8. Использовать одноразовые предметы вместо аналогов, которые служат дольше одного применения

Переход на безопасную бритву сэкономил мне сотни долларов. Бреет она так же чисто и качественно. Сменные лезвия намного дешевле, чем одноразовые бритвы. © ianqyx / Reddit

9. Покупать дешевый и некачественный товар

Купила дешевую стеклянную форму для выпечки вместо фирменной. $ 5 за форму и $ 9 за мясо. Обед накрылся. Иногда лучше купить дороже. © Deleted / Reddit

Это то, что я получила за свое стремление сэкономить. Куплены 2 недели назад. © ImprovingKodiak / Reddit

Я так гордился своим 10-летним ЖК-монитором, который купил почти даром. К сожалению, я только что узнал, что он обходился мне в $ 50 в год при оплате счетов за электроэнергию. Мой новый монитор не тратит почти ни копейки. © faizimam / Reddit

10. Думать, что хороший подарок — это дорогой подарок

Кокэдама — земляные шары со мхом, в которые посажены декоративные растения. Я сделала такие в качестве подарков на Рождество. У меня есть сад, поэтому имелось все необходимое, кроме орхидей и мха. 8 подарков обошлись мне в $ 20. © wondrousalice / Reddit

Приготовила двухъярусный торт ко дню рождения моей дочери менее чем за $ 10, вместо того чтобы покупать аналогичный в продуктовом магазине за $ 40. Мой не такой красивый, но ей все равно понравилось. © Weeshnah / Reddit

Если ваш бюджет на подарок невелик, купите то, что обычно стоит намного дешевле. Ручка за $ 20 — гораздо более впечатляющий подарок, чем футболка за эту же сумму. Качество ручки будет выше, и получатель почти наверняка никогда бы не купил ее для себя. © JohnnyHaldric / Reddit

11. Покупать нишевые вещи вместо их дешевых аналогов

Это безумие, сколько вы можете потратить на специальные детские блендеры (единственная дополнительная функция — дизайн с изображением смайлика). Слово «ребенок» в названии плохо сказывается на стоимости. 5abrina / Reddit

Совет для художников: если вам нужны качественные кисти, используйте кисти для макияжа! Они обойдутся всего в $ 1–3. © sashabybee / Reddit

Если вы используете средство для снятия лака, вы можете получить литр чистого ацетона в хозяйственном магазине по той же цене, что и бутылку в 6–8 унций в разделе туалетных принадлежностей. © wiredandwiser / Reddit

12. Прятать свои поделки в стол

У меня есть хобби, и однажды возникла дилемма — продолжать тратить деньги на свои многочисленные проекты, которые мне ничего не приносят, или забросить это дело. Тогда я начал продавать свои творения на Etsy. Это позволило мне зарабатывать достаточно, чтобы финансировать мой следующий проект. Теперь мои увлечения себя окупают. © absaoke / Reddit

В детстве я восстанавливал выброшенные игрушки, в 7 лет собрал из запчастей работающий велосипед. Позже я разобрался со скутером, мотоциклом, автомобилем, моторной лодкой, бытовой техникой. И вот теперь я проектирую и строю веломобиль с нуля. Это целая вселенная. Относительно экономичности хобби ничто не превзойдет ремонт вещей. Чем больше сил я вкладываю в какую-то вещь, тем дороже она становится. © Realworld / Reddit

13. Тратить время на вещи, которые не окупят его

Я решила испечь хлеб самостоятельно, потому что это стоит 10 центов вместо $ 4 за буханку в магазине. Получилось 20 булочек. Они были великолепны... Но заняли у меня целый день: я месила тесто каждые 2 часа. © jsdavis / Reddit

Садоводство никогда не окупается для меня. Деньги, потраченные на семена, ростки и расходные материалы, эквивалентны сумме, которую я за лето потрачу на местном фермерском рынке. Кроме того, оно требует огромного вложения сил, а овощи могут и не вырасти. В моем районе урожай бывает только к августу, и это просто какое-то безумие. © SaraAB87 / Reddit

14. Покупать вещи с небольшой гарантией

Этот чайник моей бабушке подарили в день свадьбы 63 года назад. Этим утром она вскипятила в нем воду для кофе. © siochain_neart / Reddit

Это холодильник времен Второй мировой войны, и он все еще верно служит моей бабушке. © youOWEme / Reddit

Я воспользовалась своей пожизненной гарантией на ботинки, и мне заменили их на новую пару. © jellybellypilgrim / Reddit

15. Пренебрегать вежливостью в общении с окружающими

Я всегда разговариваю с кассиром в продуктовом магазине рядом с домом. Сегодня он дал мне кучу бесплатных купонов. Один из них был на бесплатную буханку хлеба, а 4 других — скидочные. Так что добро по отношению к людям буквально окупается. © TallBabe / Reddit

У меня был плохой день, я решил зайти в кофейню. Девушка-бариста показалась мне дружелюбной, и я от всей души улыбнулся ей. Она приготовила мой кофе и сказала: «Вы, кажется, хороший человек. Это за мой счет». © mmdeerblood / Reddit

16. Думать, что хорошие вещи обязательно дорого стоят

Сижу на крыльце нового дома, где мы с семьей живем бесплатно в качестве смотрителей заповедника. 8 часов труда в неделю в обмен на бесплатную аренду, которая обошлась бы нам не меньше чем в $ 1 300 в месяц. © harpo02 / Reddit

Я заплатил $ 2 250 за абсолютно все предметы в этой комнате, воспользовавшись сайтом объявлений о продаже. © TheThunderbird / Reddit

Это обручальное кольцо сестры. Оно винтажное и стоит $ 500. Но его нашли на гаражной распродаже за $ 10. Выгода составила 98 %. Она любит в нем каждую деталь. © ReadShift / Reddit

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