13 знакомых продуктов, которые с каждым днем все сложнее отличить от подделок

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Отличить низкокачественный продукт от хорошего лучше всего с помощью профессиональной экспертизы. А в домашних условиях могут быть полезны хитрости, проверенные поколениями и основанные на свойствах оригинальных продуктов. Например, у соевого мяса не бывает прожилок, натуральная сметана растворяется в горячей воде, а настоящее коровье молоко имеет желтый оттенок и обладает жирностью не менее 3,2 %.

Мы в AdMe.ru ознакомились с рекомендациями, благодаря которым вы не попадетесь на удочку недобросовестных производителей, поваров и просто мошенников.

Плавленые сыры

Настоящий сыр на 100 % состоит из молочных жиров. Для его производства используют молоко, сливки, другие продукты переработки молока и соль. Если в составе есть растительный жир, то это сырный продукт. Он стоит дешевле и содержит ингредиенты, которые воссоздают цвет, запах и фактуру сыра. Если есть его регулярно, это нанесет вред здоровью. Как отличить подделку: Масса хорошего плавленого сыра однородна, в ней могут быть пустоты, но не пузырьки. Он не крошится, не прилипает к зубам, не горчит. Его цвет не должен быть чересчур насыщенным.

Если вместо слова «сыр» на этикетке указаны словосочетания «плавленый продукт» или «продукт из сыра», то это сырный продукт.

Сырные плавленые ломтики для бутербродов — это тоже сырные продукты, их не рекомендуют давать детям. Вместо них лучше использовать обычную сырную нарезку.

Детские фруктовые и овощные пюре

В составе качественного пюре не должно быть ничего, кроме овощей, фруктов или мяса. Соль и сахар могут присутствовать только в исходном сырье. Иногда состав выглядит нормально, но внутри баночки просто смесь дешевого яблочного пюре с подслащенной водой, красителями, глутаматом натрия и ароматизаторами. Как отличить подделку или некачественный продукт: Смешайте 2–3 ст. л. детского пюре и 1/2 ч. л. соды и нагрейте массу в микроволновке в течение 15–20 секунд. Натуральное пюре потемнеет, а подделка не изменит свой цвет.

Обратите внимание на информацию об энергетической ценности продукта: количество сахара на 100 г не должно превышать количества углеводов.

Некоторые производители добавляют в пюре крахмал, чтобы оно было более густым. Проверить это просто: в стакане воды разведите 2 ст. л. детского пюре и добавьте пару капель йода. Хорошо перемешайте. Если содержимое стакана становится сине-фиолетовым, то продукт, скорее всего, содержит крахмал или другой загуститель, что должно быть указано на упаковке. В противном случае перед вами подделка или производитель умышленно пытается ввести вас в заблуждение.

Капните чуть-чуть пюре на ладонь и слегка потрите пальцем: если в продукт были добавлены ароматизаторы, на ладони останется маслянистая пленка.

Детская смесь

Детскую смесь лучше всего покупать в упаковках, которые сложно деформировать при транспортировке: это гарантия того, что с содержимым ничего не произойдет до его вскрытия потребителем. Отлично себя зарекомендовала металлическая тара. Иногда ребенок отказывается есть привычную смесь в новой упаковке. Так бывает, если смеси делают в разных странах и при одинаковой рецептуре различается исходное сырье. Свяжитесь с производителем: вам объяснят, как различать такие смеси перед покупкой по кодам на упаковках. Как отличить подделку: Размешайте в стакане воды 1 ст. л. смеси: в качественном продукте не должно образовываться комочков.

Добавьте пару капель йода: если в составе есть мука или крахмал (их добавляют, чтобы придать вязкость), смесь приобретет синеватый оттенок.

Обращайте внимание на упаковку продукта: тусклые цвета, плохо пропечатанные буквы или просто странное оформление — это явные признаки подделки.

Крабовое мясо в кафе и ресторанах

Мясо настоящего краба очень дорогое, и роллы с ним обойдутся в пару тысяч рублей. Поэтому почти во всех заведениях вместо крабового мяса в суши и роллы добавляют его имитацию — крабовые палочки или сурими, т. е. перемолотое филе белых океанических рыб. Хитрые повара еще и мелко нарезают палочки, чтобы запутать гостя. В большинстве случаев в этом продукте также будет соевый белок, искусственные ароматизаторы и красители. Как отличить подделку: Мясо должно быть сочным и мягким, с едва уловимым сладковатым ароматом. По своей фактуре оно нежное, чуть прозрачное на краях, ненасыщенного белого цвета и неплотное.

Лучше всего заказывать такие блюда, где краба или его части подают в панцире. Тусклый цвет панциря говорит о том, что продукт испорчен.

Свинина и растительное мясо под видом говядины

Часто вместо говядины людям продают более дешевое мясо — курицу или свинину. Проще всего это сделать, если подмешать мясо в фарш, колбасы, субпродукты и полуфабрикаты. Другой вид имитации — это мясо из пшеничного белка или сои. Чаще всего такое встречается в недорогих кафе и столовых. Если человек с аллергией на сою съест такой бургер, думая, что котлета приготовлена из настоящей говядины, последствия могут быть довольно плачевными.

Как отличить подделку: Обратите внимание на цвет свежего мяса: свинина имеет розовый оттенок, говядина — от темно-красного до бордового. Чтобы проверить, не подвергалось ли мясо окрашиванию, промокните его белой бумажной салфеткой: если продавец темнит, салфетка окрасится.

Растительное мясо в готовом блюде сложно отличить по вкусу от настоящего. Присмотритесь: у сои нет прожилок и хрящиков, а цвет продукта неестественно насыщенный. Если такое мясо поджечь, то по запаху оно будет напоминать жареные блинчики.

Молочный продукт и молоко

Молоко, которое было получено от коровы и не подвергалось никакой обработке, разве что пастеризации, называют цельным. Оно имеет желтоватый оттенок и обладает жирностью не менее 3,2 %. Чтобы сделать напиток более пригодным для питья, его доводят до нормы: уменьшают или увеличивают жирность, обеззараживают. Получается нормализованное молоко. Как отличить подделку и некачественный продукт: Выбирайте цельное или нормализованное молоко, которое имеет жирность от 3,2 %. Если оно менее жирное, то разбавлено сухим молоком и не может служить полноценным источником витаминов и минералов. Его рекомендуется использовать только в качестве ингредиента для кулинарных изделий.

Добавьте в 1 ст. л. молока каплю йода: если в нем нет добавок, то йод останется желтовато-коричневым. Если цвет стал зеленым, появились синие пятна и осадок, то в молоке, возможно, есть крахмал, который был добавлен для придания густоты.

Детям рекомендуется давать нормализованное ультрапастеризованное молоко жирностью не менее 3,2 %, которое дополнительно обогащено кальцием. Это гарантия того, что цельное коровье молоко точно избавили от возможных опасных бактерий, сохранив полезные свойства напитка, а затем восстановили нужный уровень кальция.

Иногда в молоко добавляют соду для увеличения срока хранения. Проверить ее наличие можно так: в небольшое количество молока добавьте 1 ч. л. уксуса и хорошо перемешайте. Если напиток без примесей, белок свернется. А если есть сода, то появится пенка.

Людям с непереносимостью лактозы рекомендуется вместо обезжиренного молока пить растительное. Чаще всего оно делается из риса, соевых бобов, кокоса или миндаля. Оно гораздо полезнее, чем восстановленное или обезжиренное, но все же не может заменить натуральное молоко со всеми витаминами и минералами, которые в нем содержатся.

Майонез

Майонез — это простой соус из яиц, масла, лимонного сока, горчицы и приправ. Вредным он может стать из-за частого употребления и добавок, которые используют производители, чтобы продукт получил нужный цвет, запах, фактуру или долго хранился. Как отличить низкокачественный продукт: Если вам предлагают натуральный майонез, проверяйте срок годности: чем он короче, тем лучше. Домашний майонез простоит в холодильнике всего несколько суток. Чем дольше срок годности, тем больше консервантов и тем меньше растительного масла в составе.

В небольшое количество продукта добавьте 1–2 капли йода, подождите 30 секунд и перемешайте. Если производитель добавил крахмал в качестве загустителя, то пятна йода окрасятся в сине-фиолетовый цвет.

У только что вскрытого свежего майонеза не должно отслаиваться масло или появляться пузырьки. Это признаки испорченного продукта.

Сметана

Хорошая сметана сделана из сливок. Никакого растительного жира в ней быть не должно. Больше пользы будет от того продукта, который имеет короткий срок хранения. О пользе и вреде обезжиренной сметаны сегодня ведутся активные споры. Фактически это продукт с похожим вкусом, цветом и консистенцией, не обладающий при этом никакими положительными свойствами и нередко изготовленный из сухих молочных белков. Как отличить некачественный продукт или подделку: Добавьте 1 ч. л. сметаны в стакан кипятка и перемешайте. Если продукт натуральный, то он полностью растворится. Подделка даст заметный осадок и растворится частично.

В небольшое количество сметаны добавьте 1–2 капли йода. Если производитель использовал крахмал для густоты, то капли приобретут сине-фиолетовый цвет.

Не стекло капните немного сметаны и оставьте до полного высыхания. Хорошая сметана распределится по поверхности ровным слоем, подделка же даст крупинки и разводы.

Настоящая соль и опасная приправа

Как отличить некачественный продукт: Определить, что перед вами техническая соль, а не пищевая, довольно просто: насыпав ее на ладонь, вы почувствуете жжение. Употреблять такой продукт в пищу опасно!

Растворите 1–2 ч. л. гималайской розовой соли в воде и размешайте. Если цвет воды поменялся, перед вами подделка: в лучшем случае это простая каменная соль с красителем. Этот же тест полезен для проверки качества ароматических солей, если в их состав не входят специи, передающие продукту свой цвет, например куркума.

Сгущенка и сгущенное молоко

Только сделанный по оригинальной рецептуре продукт, в составе которого присутствуют молоко, сахар и вода, может называться «Сгущенное молоко с сахаром» или «Сгущенное цельное молоко». «Сгущенка» или «Молоко сгущенное особое» — это низкокачественный заменитель, содержащий растительные жиры и другие добавки. Многие производители намеренно вводят покупателя в заблуждение, предлагая под видом настоящего сгущенного молока откровенную подделку. «Вареная сгущенка» или «Варенка» — это тоже продукты низкого качества, в отличие от «Вареного сгущенного молока». Как отличить некачественный продукт: Открыв банку с настоящим сгущенным молоком, вы не увидите на поверхности продукта кружков жира или маслянистой пленки. Масса однородна, без крупинок сахара и комочков.

В составе сгущенного молока могут быть аксорбиновая кислота и стабилизаторы, но такой продукт лучше не покупать.

Шоколад из какао-масла или растительных жиров

Как отличить некачественный продукт: Внимательно изучайте упаковку. В составе хорошего шоколада должно быть не менее 35 % какао-бобов, в молочном — от 25 %, в белом — от 20 % какао-масла.

Если в числе ингредиентов указаны пальмовое масло, кокосовый или кондитерский жиры, то это шоколад более низкого качества. Не стоит давать его детям.

Поверхность хорошей плитки должна быть блестящей. Она разламывается мягко, без хруста, на месте излома поверхность матовая, без серого оттенка или налета.

Мороженое

В составе должны быть натуральные сливки или молоко, сахар, сливочное масло, яйца, допускается применение натуральных ароматизаторов и вкусовых добавок. Никогда не покупайте мороженое, которое хранится рядом с другими замороженными продуктами: не исключена вероятность загрязнения лакомства опасными бактериями. Поэтому лучше не заказывать мороженое в кафе, если вы не видите, где и как его хранят. Как отличить некачественный продукт: Если на поверхности мороженого видны кристаллики льда, оно, скорее всего, сделано из сухого, более дешевого молока.

Подогрейте небольшое количество мороженого в микроволновке: низкокачественный продукт будет пузыриться и равномерно подтает, хорошее же лакомство плавится частями, поверхность при этом будет гладкой и блестящей.

Наличие растительных жиров в составе можно заподозрить, если после поедания мороженого на губах ощущается маслянистая пленка.

Растворимый кофе

Качество растворимого кофе напрямую зависит от его состава и технологии приготовления. Лучше отдать предпочтение сублимированному продукту: у него ровные гранулы карамельного цвета, нежный и приятный аромат. В растворимом кофе очень мало кофеина, но много добавок, которые сложно назвать полезными. Лучше заваривать молотый кофе тонкого помола, используя быстрый и простой рецепт: довести воду до кипения, засыпать в турку кофе и подождать пару секунд, пока не поднимется пенка. Готово! Как отличить некачественный продукт: Обратите внимание на этикетку. Срок годности не должен превышать 24 месяца. Лучше всего, если между датой изготовления и датой упаковки прошло как можно меньше времени.

Стеклянная банка позволяет рассмотреть качество гранул. На дне упаковки не должно быть пыли или мелких белых ворсинок. Гранулы крупные, одинаковые по размеру.

Насыпьте в стакан с холодной водой 1–2 ч. л. кофе. Если производитель решил сэкономить, добавив в него цикорий, то вода окрасится в темно-рыжий цвет, а кофе начнет быстро опускаться на дно стакана, не растворяясь. Качественный продукт плавает на поверхности воды, постепенно растворяясь в ней.

Сожмите щепотку кофе в бумажной салфетке: если производитель использовал краситель, то бумага окрасится.