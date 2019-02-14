12 утренних привычек, которые пускают под откос весь день

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У каждого успешного человека есть свой рецепт продуктивности, но все они сходятся в одном: утро — самая важная часть дня. Первый час после пробуждения закладывает фундамент для эффективной работы, а пик работоспособности даже у сов приходится на 11 часов. Мы знаем это в теории, но на практике чаще всего вскакиваем с третьим будильником, в спешке собираемся, пьем кофе на бегу и проверяем соцсети. И весь день идет кувырком.

AdMe.ru решил выяснить, какие утренние привычки снижают нашу продуктивность и чем их можно заменить в реальности, а не в мечтах, где мы каждое утро просыпаемся с улыбкой и медитируем.

1. Вставать минута в минуту и собираться в спешке

Всем нам хочется поспать утром подольше, и велик соблазн несколько раз перенести будильник с вердиктом «успею собраться». А потом мы бегаем с выпученными глазами, хватаем первую попавшуюся одежду, заливаем в себя кофе и несемся на работу с риском угодить в пробку и опоздать. А невинное на первый взгляд опоздание на 10–15 минут на самом деле повышает уровень стресса, мешает настроиться на работу и создает ощущение спешки в течение всего дня. Куда проще пожертвовать 15 минутами сна утром, но собраться неторопливо.

2. Составлять план на день утром

Планирование — замечательная привычка, но с утра мы не слишком к нему расположены. Если вы проснулись невыспавшимся и уставшим, то не захотите планировать много дел на день, хотя могли бы раскачаться и выполнить задуманное. А если после пробуждения вы полны сил и энергии, то рискуете составить слишком амбициозный план, который под силу выполнить только с маховиком времени. Такое планирование приведет к разочарованию. Поэтому основные дела на неделю надо расписывать в воскресенье, а ежедневный план корректировать накануне. Такое планирование считается максимально эффективным.

3. Завтракать, когда еще неголодны

На каждом углу мы слышим, что завтрак — самая важная трапеза дня, которую ни в коем случае нельзя пропускать. Но индивидуальные особенности каждого человека требуют особого подхода. Если вы не испытываете чувства голода после пробуждения, не стоит себя насиловать и всеми правдами и неправдами впихивать в себя овсянку. Есть категория людей, которые очень плохо усваивают плотный завтрак после пробуждения. Диетологи советуют им придерживаться принципа интервального (прерывистого) голодания по схеме 16/8, то есть 16 часов не употреблять пищу, а есть в течение 8 часов.

4. Читать утром новости

В фильмах мы постоянно видим успешных людей, которые начинают утро с газеты или новостной ленты. Такая привычка создает иллюзию, что человек держит руку на пульсе, следит за мировыми событиями и готов поддержать беседу о них с первым встречным. На самом деле новостная лента редко бывает позитивной, так что ее чтение резко повышает уровень стресса, к которому большинство из нас и так предрасположены с утра. Это грозит повышенной раздражительностью в течение дня, увеличением количества конфликтов и негативным настроем. Главные события в мире никуда не убегут, и вы ничего не потеряете, если прочитаете о них в обед.

5. Оставлять себе слишком много выбора

Каждый день мы принимаем десятки, а иногда даже сотни мелких решений. Утром тоже приходится делать выбор: что надеть, что положить с собой, что съесть на завтрак, заниматься спортом или нет, что успеть сделать до работы. Звучит вполне безобидно, но способность к выбору — исчерпаемый ресурс. На каждое решение мы расходуем энергию, которой потом не хватает во второй половине дня. В идеале ваше утро должно быть распланировано заранее, а одежда и сумка — подготовлены с вечера. Тогда вам останется только следовать плану, а силы вы сэкономите для действительно важных решений.

6. Интенсивно тренироваться после пробуждения

Короткой зарядки на 15–20 минут достаточно, чтобы проснуться, запустить обменные процессы и настроиться на энергичный день. А вот заниматься дольше может быть даже вредно. Сразу после пробуждения ваше тело не готово к интенсивному тренингу, оно воспринимает его как стрессовую ситуацию. Это провоцирует повышенную утомляемость в течение дня, накопление лишнего веса и даже мигрени. Конечно же, все очень индивидуально, и если вы много лет активно занимаетесь по утрам, то и организм успеет перестроиться, но вот начинать тренировки сразу после будильника точно не стоит. Если утро — единственное время, когда вы можете позаниматься, сместите немного время тренинга, дайте себе сначала проснуться.

7. Проверять почту и сообщения в соцсетях утром

Социальные сети и электронная почта уже давно признаны главными пожирателями времени, и их просмотр приравнивается чуть ли не ко вредной привычке. Почта и соцсети с утра втягивают вас в суетливую обстановку, мешают настроиться на работу и лишь создают иллюзию занятости, когда вы можете потратить время куда более приятно или продуктивно. Рабочую почту лучше всего проверять после первого блока работы, а социальные сети не открывать раньше обеда.

8. Есть сладости на завтрак

Многие люди, которые придерживаются правильного питания, считают, что сладкое можно есть только в первой половине дня и часто ошибочно переносят его на завтрак. Но на самом деле сладости на завтрак провоцируют сначала короткий всплеск энергии, а потом — быструю ее потерю, сопровождаемую сонливостью и чувством голода. Если не хотите к обеду умирать от желания «кого-нибудь съесть», придерживайтесь проверенной схемы. Ничего эффективнее медленных углеводов на завтрак еще не придумали. А вот сладостями можно себя побаловать в первый перекус или после обеда.

9. Выполнять несколько задач одновременно

Стремясь к повышенной продуктивности, мы часто попадаемся в ловушку многозадачности. Иногда кажется, что в сутках слишком мало часов, поэтому надо выполнять сразу несколько дел. Утро мы часто перегружаем по двум причинам: проспали и пытаемся теперь все успеть;

слышали про «3 самых эффективных часа» и теперь стараемся втиснуть в них максимум дел. На самом деле многозадачность не работает. Будь вы хоть трижды Цезарем, все равно невозможно выполнять несколько дел с максимальной концентрацией. Оставьте на утро только самое важное и беритесь за задачи по очереди.

10. Выполнять утром легкие и приятные дела, откладывая сложные на потом

В тайм-менеджменте существует понятие «съесть лягушку» — то есть выполнить неприятное или сложное дело, за которое вам не хочется браться: например сделать «холодные звонки» или решить конфликтную ситуацию с клиентом. Но откладывание таких дел вытягивает все силы и снижает продуктивность. Утро — идеальное время для «поедания лягушек». Избавившись от неприятных задач, вы с удовольствием возьметесь за другие дела и можете сами удивиться, насколько больше сделаете, когда над вами перестанет висеть негативная цель. Но здесь важно соблюсти баланс и не потратить свои самые продуктивные часы только на неприятную работу.

11. Пить кофе до того, как выпили воду

Многие из нас выпивают первую чашку кофе еще до того, как откроют глаза, а советы не пить любимый бодрящий напиток с утра вызывают у нас бурю гнева. Если пить кофе сразу после пробуждения, он действительно будет провоцировать обезвоживание, а в долгосрочной перспективе может стать причиной изжоги или гастрита. Если у вас в планах нет отказа от кофеина, проще обмануть систему и сначала выпить стакан воды. А еще лучше — выпить стакан воды, сделать зарядку, а потом уже за завтраком смаковать свой кофе.

12. Пропускать время уединения

Не стоит сразу с утра бросаться в омут общения и домашних обязанностей. Даже если вы мама троих детей, которых надо собрать в сад или школу, вам тоже нужно время для уединения. Хотя бы 15 минут. В идеале, конечно, стоит посвятить эти минуты медитации и настрою на продуктивный день, но, будем честны, для многих даже умыться в одиночестве — уже личный дзен. Если сейчас вы не бываете в одиночестве по утрам, попробуйте ввести эту привычку хотя бы на несколько недель и вскоре заметите, как в течение дня у вас повышается уровень концентрации и возрастает уровень стрессоустойчивости.

А как проходит ваше утро? Хотели бы что-нибудь изменить?