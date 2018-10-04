12 вещей, которые мы привыкли хранить в ванной, хотя им там не место

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Ванная комната в любом жилом помещении — одно из самых посещаемых мест. После кухни, конечно же. Потому неудивительно, что большая часть вещей, которые мы используем ежедневно, хранится именно там. Однако, кроме удобства и практичности, привычка хранить вещи в ванной порой несет в себе потенциальную угрозу здоровью их владельца и приводит к значительной порче или утере качества некоторых из этих предметов.

Мы в AdMe.ru составили список из 12 привычных вещей, которым совсем не место в ванной комнате.

1. Полотенца

Удобно, когда полотенце всегда под рукой в ванной — на полке или на вешалке. Однако влажная и теплая среда просто идеальна для размножения бактерий, и в данном случае ей как раз выступает мокрое полотенце. Поэтому после принятия душа лучше просушить полотенце в комнате. Чистые полотенца тоже не рекомендуется хранить стопкой на полке или в корзинке в ванной — выделите для них полку в комнатном шкафу.

2. Домашний текстиль и постельное белье

Постоянная повышенная влажность в ванной комнате несовместима с текстилем и чистым постельным бельем. Спать на таком белье будет неприятно, а сама ткань, впитывая влагу из воздуха, может приобрести запах сырости, и в худшем случае это приведет к появлению плесени.

3. Декоративная косметика

Производители большинства средств декоративной косметики рекомендуют хранить их в сухом, прохладном месте, особенно если речь идет о тенях, пудрах и румянах. При повышенной влажности косметика может испортиться раньше указанного срока годности или же потерять свои свойства, что тоже сделает ее непригодной для использования.

4. Парфюм

Многие из нас любят хранить парфюм в ванной, чтобы утром, когда спешишь на работу, все нужное было под рукой. Однако такая привычка хоть и удобна, но таит в себе опасность: таким образом ускоряется окисление парфюмированных средств, то есть аромат под действием высоких температур улетучивается или значительно меняется совсем не в лучшую сторону. Оптимальное место для хранения духов — полка в спальне.

5. Кисти для макияжа

В первую очередь речь идет о любительницах делать макияж перед зеркалом в ванной. На щетинках кистей скапливаются засохшая косметика, бактерии и грязь, а их использование после этого может отразиться на состоянии кожи и вызывать высыпания и раздражения. Если не успеваете очищать кисть после каждого использования, то старайтесь держать ее в сухом месте, чтобы замедлить активность размножения бактерий.

6. Бижутерия и серебряные украшения

Многим знакома привычка снимать украшения в ванной перед принятием душа и там же их оставлять. Для бижутерии и серебра влажная среда может оказаться губительной: металл меняет цвет и тускнеет. И если в случае с серебром чистка может решить проблему, то бижутерию восстановить уже не получится. Шкатулка в спальне — идеальное место для украшений.

7. Зубные щетки

Казалось бы, а где же еще место зубным щеткам, как не в ванной? Но речь в данном случае идет конкретно о совмещенных санузлах. Исследования говорят о том, хранение зубной щетки в ванной комнате с унитазом может быть опасно для здоровья. Дело в том, что на нее могут попасть бактерии, которые поднимаются в воздух при сливе воды в унитазе с открытой крышкой. Если у вас совмещенный санузел, лучше найти более защищенное место для щетки, например в спальне или на кухне, либо хранить ее в специальном футляре или колпачке.

8. Ножницы и бритвенные станки

Если вы хотите продлить срок использования бритвенных станков, то не стоит хранить их в ванной. Влажность окисляет металлические лезвия, делая их менее острыми. Тщательно высушивайте лезвие после каждого использования, и тогда бритвенный станок прослужит вам гораздо дольше.

9. Лекарства

На упаковке каждого лекарственного препарата указываются правила его хранения, и производитель пишет эту информацию не зря. Чаще всего рекомендуется хранить медикаменты в сухом, прохладном месте. Влажность и высокая температура в ванной комнате могут привести к изменению химических свойств лекарств и снижению их эффективности. Лучше место для аптечки — шкаф в спальне, а отдельные лекарства стоит хранить в холодильнике.

10. Электроника

Этот пункт для любителей посмотреть фильм или пообщаться в мессенджерах, лежа в ванне. Если вы решительно настроены не отказываться от этой привычки, то стоит помнить о том, что пар и повышенная влажность значительно снижают срок эксплуатации электроники. В качестве альтернативы можно обратить внимание на радио для душа.

11. Книги

Конечно, вряд ли кому-то придет в голову устроить мини-библиотеку в ванной, однако любителей понежиться в ароматной пенной ванне с книгой довольно много. Если вы относитесь к ним, то имейте в виду, что влажная среда приведет к порче и пожелтению страниц. Если хочется почитать, возьмите с собой в ванну журнал, который после прочтения можно будет спокойно выбросить.

12. Расчески

Расчески и гребни для волос, которые так удобно хранить в ванной комнате, тоже могут стать рассадником бактерий. К тому же из-за влажности на них может появиться плесень. Чтобы сохранить здоровье волос, лучше держать расчески в спальне.