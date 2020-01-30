11 вещей, экономия на которых может обернуться тратой денег, времени и нервов

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Стремление к экономии — это похвально: можно накопить на путешествие, новое жилье или другую мечту. Но иногда попытки сократить траты могут обернуться полным провалом: некоторые вещи, на которых вы сэкономите сегодня, в будущем приведут к еще большим расходам.

Мы в AdMe.ru поддерживаем принципы разумной экономии, поэтому изучили всевозможные источники и составили список вещей, на которые можно смело потратить побольше денег и не пожалеть об этом.

Бесплатный макияж в торговых центрах

Визажисты во время таких акций ориентированы на продажу, а не на качество нанесенного макияжа. Они рассчитывают, что после мейк-апа вы сразу купите что-то из предложенных средств — хотя бы в качестве благодарности. Уходить в таком случае без покупки невежливо. При этом поток клиентов, желающих получить образ бесплатно, достаточно большой, поэтому на вас не потратят столько времени, сколько потребовалось бы визажисту в обычном салоне. Кроме того, такие мастера вынуждены обслуживать людей без перерыва, поэтому нельзя быть уверенным, что кисти каждый раз меняют или хотя бы дезинфицируют. Ради развлечения или перед покупкой такой макияж можно попробовать, но для важных мероприятий лучше довериться профессионалу в знакомом салоне красоты.

Дамские сумки

Сумочка — больше чем просто аксессуар: это показатель статуса и вкуса ее владелицы. Дешевая сумка может испортить даже самый стильный образ, а вместе с ним и общее впечатление о женщине. Кроме того, изделия из грубого кожзаменителя трескаются на морозе, быстро протираются и теряют вид, а дешевая подкладка рвется, поэтому такие сумки приходится менять каждый сезон. При этом дорогую и качественную сумочку можно активно носить несколько лет.

Услуги парикмахера и косметика для волос

Если стрижку еще можно доверить недорогому салону, то сложные окрашивания лучше выполнять в студиях классом повыше. Стоимость окрашивания в большей степени зависит от цены и качества красителя: чем дешевле краска, тем быстрее смывается цвет. Кроме того, дешевый краситель хуже влияет на состояние волос, да и цвета после нанесения таких составов оставляют желать лучшего. Если не хотите переплачивать, выясните у мастера, какой краской он пользуется, а затем посмотрите рейтинг этого красителя и отзывы на него в интернете. Еще один важный аспект ухода — средства для поддержания упругости, здоровья и блеска. Профессиональные маски, масла и кремы помогают против сечения и ломкости, но их лучше покупать в специализированных магазинах — в средствах из масс-маркета химии намного больше, чем полезных веществ.

Фен для ежедневной сушки волос

Чем дороже фен, тем больше у него функций: качественные устройства имеют по несколько температурных режимов сушки, насадку-диффузор для быстрой укладки и термоустойчивый корпус. Дешевый же фен, как правило, быстро нагревается и сушит волосы или горячим, или очень горячим воздухом. Неизбежным результатом использования такого фена станут ломкие, слабые, секущиеся волосы.

Одежда для работы

Носить дешевую и некачественную одежду не очень приятно в принципе, но еще неприятнее каждый день в течение 8 часов ходить в ней на работе. Синтетические и жесткие ткани раздражают кожу, впитывают запах пота, собирают на себя мелкую грязь и очень быстро мнутся. Кроме того, неудобная одежда мешает сосредоточиться на работе, заставляет нервничать, злиться и ошибаться. Поэтому, даже если ваш дресс-код подразумевает только строгие костюмы с белыми рубашками, которые нужно менять 3 раза в неделю, лучше не скупиться и приобрести несколько приличных комплектов. Они прослужат намного дольше дешевых, а вам будет гораздо приятнее находиться в офисе и, кроме того, будет проще произвести приятное впечатление на руководителей.

Краска для стен

В случае покупки такой краски вы заметите ее главный недостаток еще во время ремонта: дешевый состав придется наносить минимум в 2 слоя, поэтому расход краски будет в несколько раз больше, чем у дорогого продукта. Качественную же краску можно наносить в один плотный слой, она меньше разбрызгивается и почти не пачкает пол, стены и одежду при нанесении. Кроме того, дорогой состав не потрескается, даже если в помещении бывают перепады температуры и влажности.

Телефоны с фиксированным тарифом

Многие сотовые операторы предлагают купить у них смартфоны с привлекательной беспроцентной рассрочкой. Главное условие покупки — приобрести телефон вместе с тарифным планом, который вы не должны менять несколько месяцев или даже лет. И в большинстве случаев такой тариф будет одним из самых невыгодных: небольшие пакеты услуг по высокой цене, которая в будущем может возрасти снова. Получается, что вы не платите проценты по рассрочке, но переплачиваете за неудобный тариф и так или иначе теряете деньги.

Велосипеды из супермаркетов

Необязательно покупать самые дорогие модели, особенно если вы собираетесь кататься всего пару раз в неделю: достаточно приличные велосипеды для поездок по городу можно приобрести в специализированном магазине и по цене в $ 350. Но вот велосипеды по очень низкой цене в дешевых гипермаркетах, скорее всего, разочаруют: такие модели часто собраны как попало из самых дешевых деталей и начнут ломаться уже после пары прокатов. Кроме того, подобные велосипеды весят слишком много — кататься на них неудобно.

Роутеры

И в особенности это касается тех людей, кто платит немалые деньги за высокоскоростной интернет у себя дома. Даже если провайдер предоставит вам именно такое быстрое соединение, слабый или старый роутер просто не справится с такими скоростями. Уточните у вашего провайдера, какой должна быть скорость соединения на вашем тарифе, а затем почитайте руководство пользователя к вашему роутеру. Если устройство не может обрабатывать такие скорости, лучше приобрести новый роутер: более скоростные модели обойдутся дороже, но сберегут ваше время и нервы, особенно если вы работаете из дома.

Ремонт и аксессуары для компьютера

Да и на самом компьютере экономить не стоит: качественные модели работают быстрее и гораздо реже ломаются — цена устройства в большей степени зависит от «начинки». Но, если что-то сломалось, а гарантийный срок уже закончился, лучше все равно обратиться в официальный сервисный центр производителя или к проверенному мастеру по ремонту компьютеров. Нередки случаи, когда недобросовестные специалисты в мастерских меняют вышедшие из строя заводские детали на дешевые подделки. А иногда такие мастера просто вскрывают корпус компьютера, а затем закрывают его обратно, делая вид, что все починили.

Зарядные устройства для телефона

Нередко бывает так, что телефон надолго переживает свое заводское зарядное устройство — приходится покупать новое. При этом некоторые производители предлагают купить оригинальный зарядник за ₽ 3 000 или даже больше — желание сэкономить и купить аксессуар попроще в этом случае вполне оправданно. Вот только вместе с новым зарядником, вероятно, придется покупать и новый телефон: некачественные зарядные устройства могут спровоцировать короткое замыкание, испортить аккумулятор или даже сжечь смартфон.

На каких вещах вы всегда экономите? Как вы думаете, на что действительно стоит потратить больше денег, а без чего можно обойтись?