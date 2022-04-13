11 ошибок домашнего маникюра, которые мешают сделать ноготочки как в салоне

Домашний маникюр имеет массу преимуществ. Он позволяет сэкономить. Его можно сделать в любое удобное время. А еще это отличный способ расслабиться и даже улучшить психологическое состояние. Однако и домашняя процедура тоже требует соблюдения определенных правил.

Мы в AdMe.ru решили разобрать основные ошибки, которые некоторые из нас совершают, делая маникюр дома.

1. Стричь ногти кусачками

Лучше не увлекаться кусачками, так как за счет тупого лезвия они не срезают, а буквально отдирают ноготь, что портит пластину и гарантирует неравномерный рост. Отдавайте предпочтение маникюрным ножницам. Подстригая ногти, срезайте их по прямой, а затем закруглите края пилочкой.

2. Подбирать неподходящую пилочку

Есть несколько основных видов пилок, каждый из который выполняет свои функции. Бумажная пилочка за счет своей гибкости позволяет придать форму ногтям и сделать их ровными. Такой вариант наиболее деликатен и безвреден.

Стеклянная пилочка подходит для ломких ногтей, так как предотвращает их скалывание. Эта пилка наиболее долговечна.

Деревянная пилочка достаточно грубая и больше подходит для педикюра.

Металлическая пилка сильно трет, поэтому считается наиболее вредной. Однако для наращенных ногтей подойдет грубая обработка, так как позволит придать им нужную форму.

3. Не мыть пилочку после использования

Многим из нас кажется, что, раз руки вымыты, значит, и пилочка чистая. Однако под ногтями тоже скапливаются бактерии, которые недоступны для очищающих средств. Используя пилочку, мы автоматически переносим на нее все микробы. Поэтому ее нужно стерилизовать. Большинство пилочек для ногтей можно мыть антибактериальным мылом. Если только они не бумажные. Такие пилочки вообще быстро портятся, поэтому рассчитаны лишь на несколько процедур, после чего их нужно выбрасывать. То же самое касается и других маникюрных инструментов: ножниц, кусачек и прочего. Все это также необходимо мыть после использования.

4. Спешить нанести лак

Дома ногти нужно готовить к нанесению лака так же тщательно, как и в салоне. Сначала нанесите масло для кутикулы, чтобы увлажнить и смягчить ее. Слегка вотрите его массирующими движениями и оставьте на минутку, чтобы масло впиталось. После этого отодвиньте кутикулу специальной палочкой. Следующий шаг — подпилить ногти, чтобы придать им нужную длину и форму. Можно также отполировать саму ногтевую пластину, тем самым выровняв ее.

5. Не мыть руки

После всех этих процедур нужно хорошенько помыть руки, убирая остатки масла, частицы ногтей и так далее. Вы можете еще немного заняться уходом. Например, смазать кутикулу и ногтевую пластину кремом с лимонным маслом. Дав небольшой отдых ногтям, обезжирьте их средством для снятия лака, нанесите базовое покрытие — и можно браться за лак.

6. Красить ногти в жарком помещении

Во-первых, в жарком помещении есть риск, что ногти станут влажными. А для лучшего нанесения лака они должны быть сухими. Во-вторых, тепло и влажность воздуха препятствуют высыханию лака. Старайтесь делать маникюр в сухом и прохладном помещении. Или, если это невозможно, создайте необходимые условия в комнате. Используйте кондиционер, вентилятор, открывайте окна. Сейчас даже можно приобрести осушитель воздуха.

7. Наносить лак одним движением кисточки

Желая побыстрее закончить с маникюром, мы пытаемся накрасить ноготь одним взмахом кисточки. Однако в этом случае лак ляжет неровно. Специалисты рекомендуют 3-этапный метод. Сначала проведите полоску в середине ногтя, двигаясь от кутикулы к краю. Затем по очереди нанесите лак слева и справа. В конце горизонтальным движением проведите кисточкой по кончику. Так лак равномерно распределится по всей пластине и заполнит края ногтя.

8. Неосторожно наносить лаки красных и темных оттенков

Красный и любой темный лак коварнее, чем какой-либо другой, поэтому работа с такими средствами требует большей аккуратности. Так, бьюти-эксперты предлагают вначале нанести 2 слоя базового покрытия, чтобы защитить ногти. А чтобы лак не растекался по всему пальцу и его не нужно было потом с трудом оттирать, перед нанесением полностью очистите от средства одну сторону кисточки.

9. Отказываться от топового покрытия

Если про базовое покрытие мы стараемся не забывать, так как это забота о наших ногтях, то топовым пользуемся нечасто. А ведь именно оно обеспечивает долговечность маникюра. Топовое покрытие создает твердый защитный слой, позволяющий лаку дольше держаться на ногтях. К тому же так лак быстрее высыхает после нанесения.

10. Использовать быстросохнущие средства

Быстросохнущие покрытия обычно содержат ацетон. Он портит ногти, делая их ломкими и слоящимися. Лучше потратить время и подождать, пока лак высохнет сам. Либо воспользоваться холодным воздухом, к примеру от вентилятора. Если вы боитесь случайно что-то задеть пальцами и испортить незастывший лак, мастера маникюра предлагают использовать масло для кутикулы. Оно не повредит свежий маникюр, а будет служить своеобразным барьером между ногтем и внешней средой. Как только масло впитается — это индикатор того, что ногти высохли.

11. Не соблюдать условия хранения лака

Лак для ногтей нужно хранить вдалеке от прямых солнечных лучей. Свет меняет консистенцию лака, поэтому пузырек с ним лучше оставлять в темном месте. Также бутылочку нельзя ставить на бок. Жидкость попадет в колпачок и затвердеет, и тогда лаком будет трудно воспользоваться повторно. После каждой процедуры маникюра необходимо убирать остатки лака с горлышка. Из-за прилипшего к краям лака пузырек не закроется до конца, и внутрь попадет воздух, который может испортить средство. Для устранения остатков используйте жидкость для снятия лака.