11 способов живо привести себя в порядок, когда буквально ни на что нет сил

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В офисе, в торговом центре или на прогулке с ребенком — упадок сил может случиться в самый неподходящий момент. Иногда усталость вызвана стрессом и отсутствием физических упражнений, иногда — плохим питанием и рабочей атмосферой. Но где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, есть способ повысить уровень вашей энергии без 10 чашек кофе или 10 часов сна.

Мы в AdMe.ru уже зарядились бодростью и хотим и вас научить эффективным приемам повышения энергии.

Устройте себе 20-минутный перерыв на сон

Исследователи считают, что 20 минут — оптимальное время для короткого сна, который поможет почувствовать бодрость и обеспечит продуктивность после пробуждения. В то время как более глубокий и продолжительный сон ночью полностью восстанавливает тело и разум, 20-минутный сон в течение дня даст вам больше энергии для продолжения работы. Вот несколько советов о том, как максимально использовать такую перезарядку: вздремните в прохладном темном месте без отвлекающих факторов;

используйте маску для сна, чтобы отгородиться от света;

выделите время через 1 или 2 часа после обеда;

освежитесь с помощью короткой прогулки или ополаскивания лица после того, как встанете.

Сядьте прямо

Исследования показали, что сидение в вертикальном положении помогает бороться с усталостью, повышая уровень кислорода в крови. Другие эксперименты выявили, что люди, которые сидят прямо, как правило, находятся в лучшем настроении и испытывают меньше негативных эмоций по сравнению с теми, кто сидит сгорбившись. Полезно будет также периодически потягиваться прямо за рабочим столом, чтобы улучшить кровообращение и получить заряд энергии.

Хорошенько посмейтесь

Смех приносит много пользы здоровью, и одно из его преимуществ — прилив энергии и повышение внимания. Когда мы смеемся, мы вдыхаем много кислорода, что стимулирует сердце и мышцы и повышает уровень эндорфинов в крови. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете, что силы на исходе и вас не хватает на работу или домашние дела, сделайте перерыв, посмотрите или почитайте что-нибудь забавное.

Понюхайте палочку корицы

Аромат корицы оказывает удивительное влияние на мозг человека. Он повышает активность мозга, борется с потерей памяти и нервным напряжением, что побуждает нас думать быстрее и продуктивнее. Есть и другие ароматы, которые могут сделать вас более собранным, например эфирные масла лимона и апельсина. Однако будьте осторожны: эфирные масла могут вызывать раздражение и аллергические реакции. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по их применению.

Наслаждайтесь солнцем

Зачастую мы устаем и чувствуем себя подавленно, когда оказываемся в темных местах. Темнота заставляет наше тело вырабатывать меньше серотонина, важного нейромедиатора, из-за чего мы чувствуем сонливость. Откройте шторы и впустите солнечный свет, прогуляйтесь на свежем воздухе. Уже через несколько минут вы, вероятно, почувствуете себя счастливее и энергичнее.

Приготовьте домашний энергетик...

Существует множество рецептов натуральных энергетических напитков, и один из самых простых включает всего 4 ингредиента: лимон, имбирь, мед и воду. Вот что вам нужно сделать, чтобы пополнить запасы энергии: смешайте 1 столовую ложку имбирного сока, 1 столовую ложку лимонного сока и 1 столовую ложку меда;

влейте 1 стакан воды и перемешайте;

по желанию добавьте несколько кубиков льда.

...или выпейте стакан воды

По словам врачей, обезвоживание является одной из основных причин усталости. Другие симптомы обезвоживания включают головные боли, головокружение и перепады настроения. Многие из нас не принимают необходимое ежедневное количество жидкости, и мы тянемся за стаканом воды, только когда чувствуем сильную жажду. Итак, в следующий раз, когда почувствуете сонливость и головокружение, выпейте стакан воды и посмотрите, что произойдет.

Напойте любимую мелодию

Как и тренировка или прогулка, пение пробуждает наш мозг и увеличивает кровоток. Если вы напеваете мелодию, поднимающую вам настроение, то вскоре почувствуете себя бодрым и заряженным на новые свершения. Кроме того, пение является хорошим природным антидепрессантом и отвлекает ваше внимание от повседневных проблем.

Попробуйте антистрессовый массаж стоп

Тщательный антистрессовый массаж ног может сотворить чудеса с вашим уставшим телом. В ступнях находится более 7 000 нервных окончаний, 19 различных мышц, 107 связок и 26 костей. Правильное давление на конкретные точки уменьшает боль, стресс и усталость. Массаж стоп обычно включает в себя мягкое и сильное растирание подошвы и надавливание на массажные точки в течение нескольких секунд большими пальцами или костяшками пальцев. Следуйте этому или подобным видео сертифицированных массажистов для получения подробных инструкций.

Пожуйте немного миндаля

Миндаль — идеальный выбор для полуденного перекуса. Он содержит рибофлавин и L-карнитин — элементы, связанные с повышенной активностью мозга. Миндаль богат магнием, марганцем, медью и другими минералами, а также витаминами, которые улучшают общее состояние организма и борются со снижением памяти после обеда.

Сделайте растяжку

5-минутная растяжка снимает напряжение, накопленное за день. Достаточно выполнить одно упражнение, которое задействует мышцы спины и шеи. Кроме того, регулярные занятия помогают противостоять стрессу, и данный факт подтверждают научные исследования.

Все эти способы повышения энергии показали свою эффективность для многих людей. Однако, если вы чувствуете себя измотанным в течение нескольких дней подряд и, похоже, ничто не помогает, лучше обратиться за консультацией к врачу, чтобы выявить возможную физическую или психологическую проблему.

Среди этих способов есть проверенные лично вами? Или вы знаете, чем дополнить этот список? В любом случае мы ждем ваших комментариев!