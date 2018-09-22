10 уловок, которые помогут вам избежать простуды этой осенью и зимой

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Когда погода становится все холоднее, ненароком задумываешься о том, как бы обезопасить себя в этом сезоне и не проваляться в очередной раз в постели с привычными для простуды температурой и кашлем. Раскроем секрет: спасти вас может избавление от некоторых привычек и парочка неочевидных правил.

AdMe.ru заботится о вашем здоровье и благополучии, поэтому решил познакомить с 10 простыми, но крайне эффективными профилактическими мерами, которые способны значительно укрепить иммунитет.

10. Не садитесь на обезжиренную диету

Диеты зимой — заведомо плохая идея, особенно это касается обезжиренных диет. Дело в том, что для нормального функционирования иммунной системы в организме должно соблюдаться определенное соотношение всех видов клеток. В частности, состояние иммунитета зависит от деятельности В-лимфоцитов, Т-лимфоцитов и макрофагов. Вот здесь и кроется секрет: жиры также необходимы для формирования иммунной системы, потому что стенки 3 указанных видов клеток состоят из липидов. Неудивительно, что при значительном или полном исключении жиров из меню сопротивляемость инфекционным заболеваниям снижается. Стоит заметить, что и переедать тоже не стоит, поскольку переизбыток жиров также подавляет иммунитет, а излишки сахаров — прямой путь к ожирению. Лучше всего взять на заметку такой распорядок: не пропускаем завтрак и помимо него оставляем еще 3 полноценных приема пищи в день, включающих в себя углеводы, белки и значительное количество фруктов или овощей.

9. Подстригайте ногти коротко и не грызите их

Это не только неэлегантно и портит внешний вид пальцев, но и приводит к заболеваниям — как пищеварительным, так и инфекционным. Во избежание любых нежелательных заболеваний специалисты в принципе советуют лишний раз не прикасаться к своему лицу, только если вы не ходите везде и всюду в стерильных хирургических перчатках. Исследования показывают, что люди, которые имеют привычку прикасаться к глазам, носу или губам, на 41 % чаще страдают от инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, что уж говорить о тех, кто грызет ногти «на постоянной основе». Более того, врачи также не советуют отращивать в сезон простуд длинные ногти: в таком случае становится особенно сложно следить за чистотой кожи и зачастую даже после мытья рук грязь остается под ногтями и затем отправляется прямо в рот при приеме пищи. Таким образом, отдавая предпочтение коротким ногтям, вы заведомо сокращаете риск потенциальных проблем со здоровьем.

8. Чистите зубы чаще и меняйте зубную щетку раз в 2 месяца

Регулярная чистка зубов снижает вероятность заболеть, поскольку успешно устраняет источники воспалений и инфекций в ротовой полости. Чаще проводя эту процедуру, мы препятствуем попаданию бактерий в легкие. В одном из исследований израильским ученым удалось установить связь между 3-разовой чисткой зубов и значительным снижением риска развития пневмонии у пациентов. Кстати, то же самое касается и вечернего промывания носа соленой водой. Но у регулярной и частой чистки зубов есть и обратная сторона: если обычно специалисты рекомендуют менять зубную щетку раз в 3–4 месяца, то в сезон гриппа лучше делать это еще чаще — раз в 1–2 месяца. Это необходимо по вполне объективным причинам: на щетинках тоже скапливаются бактерии, как бы хорошо и тщательно вы ни мыли щетку, и они вполне могут спровоцировать болезнь.

7. Меньше стресса и больше медитаций

Согласно исследованию, проведенному в Университете Карнеги — Меллон, люди, испытывающие хроническое нервное напряжение, обладают сниженным иммунитетом и болеют чаще. То есть существует прямая связь: при подавленном состоянии организм вырабатывает так называемые гормоны стресса, которые ослабляют иммунную систему и многократно увеличивают вероятность подхватить простуду или грипп. Поэтому, если вы чувствуете, что ваши нервы на пределе и состояние выходит из-под контроля, сделайте шаг назад, выдохните и примите некоторые меры. Например, хорошо себя зарекомендовала медитация. Ученые из Университета Висконсина в Мэдисоне обнаружили, что люди, практикующие медитацию, на 76 % меньше подвержены заболеваниям. Позвольте себе расслабиться в выходной день, «перезагрузить» нервную систему после прошедшей недели и подготовить ее к следующей.

6. Чаще проветривайте помещения

Вообще проветривание помещений, особенно тех, в которых вы проводите большое количество времени, важно круглый год. Особенно это касается офисов, где сидит сразу много человек, но и просто в комнате это также не будет лишним. Что же касается осенне-зимнего периода, то открывать окна следует не реже 1 раза в день вне зависимости от того, насколько холодная погода. Конечно, на эти 10–15 минут нужно утепляться и уходить в другое помещение. Стоит заметить, что речь идет не о сквозняках, а именно о проветривании, которое работает сразу в двух направлениях: выветривает вирусы и бактерии и помогает клеткам вашего тела, особенно иммунным, работать лучше благодаря притоку кислорода.

5. Хорошо высыпайтесь, но без помощи таблеток

Качественный и правильный сон подразумевает минимум 7 часов отдыха в определенное время суток (в промежутке между 22:00 и 7:00). Исследованиями доказано, что люди, которые спят меньше положенного, оказываются жертвами простуды в 3 раза чаще, поскольку из-за этого ослабевает иммунная система. Есть и одно существенное «но»: налаживать режим специалисты рекомендуют естественным путем, а ни в коем случае не с помощью снотворных. Почему? Потому что любые таблетки, употребляемые без разбора, — враги здорового иммунитета. Лучше возьмите за правило делать зарядку, запишитесь на йогу, совершайте вечерние прогулки или, что еще проще, начните с покупки правильной ортопедической подушки и матраса.

4. Задействуйте вкусовые рецепторы

Употребление теплых напитков издавна считается панацеей при простуде: мы старательно пьем теплую воду, травяные чаи, куриный бульон как для профилактики, так и при лечении. Но особое внимание специалисты советуют уделять напиткам именно с ярко выраженным вкусом, например таким как чай с лимоном или имбирем. Помимо очевидной пользы, заключающейся в том, что они облегчают боли в горле за счет обильного выделения слюны, эти продукты обладают другими важными свойствами. Лимон богат не только витамином С, но и пектином — натуральным пребиотиком, который помогает пищеварению. Он также содержит большое количество лимонной кислоты, которая очищает почки. Все это в целом положительно влияет на иммунную систему. Имбирь обладает согревающим и успокаивающим эффектом. Он содержит большое количество витаминов и минералов, включая хром, который отлично противостоит как ознобу, так и жару. Имбирь также эффективен в борьбе с кашлем, болями в горле и головными болями, так как способен выводить из организма токсины и очищать организм.

3. Почаще заглядывайте в сауну

В исследовании австрийских ученых 50 взрослых испытуемых были разделены на 2 группы и поставлены под наблюдение на 6 месяцев. Одной группе было поручено регулярно посещать сауну, а другая вела свой обычный образ жизни. В результате эксперимента были подведены итоги: люди из первой группы показали лучшую резистентность к простудам и заболевали в 2 раза реже. Связано это с тем, что горячий воздух убивает бактерии, а парные процедуры положительно влияют на иммунитет. Стоит только отметить, что перед посещением сауны стоит проконсультироваться с врачом, так как это как минимум противопоказано людям с проблемами сердца и кровообращения.

2. Не перебарщивайте с частотой уборок

Регулярная уборка, конечно, важна и даже необходима. Особенное внимание стоит уделять влажной уборке в целом и поверхностям, над которыми вы проводите особенно много времени (вроде рабочего стола), в частности. Также врачи советуют не обходить стороной дверные ручки, выключатели и прочие подобные элементы, к которым мы, а также остальные члены семьи и гости прикасаются чаще всего. Это нужно, чтобы своевременно уничтожать накопившиеся от прикосновений и пыли микробы и не позволять им размножаться и собираться в таких количествах, которые в теории могут привести к заболеванию. В то же время стоит помнить, что чрезмерное использование дезинфицирующих средств с агрессивным составом приводит к развитию и появлению устойчивых к ним микроорганизмов. Поэтому не стремитесь к 100%-й стерильности — вполне достаточно лишь периодически протирать поверхности губкой с нейтральным или мягким моющим средством.

1. Чаще проводите время с теми, кого любите