10 советов, которые помогут обезопасить себя во время отпуска

В копилке опытных путешественников есть всевозможные рекомендации, которыми мы можем пользоваться в своих поездках, чтобы не угодить в неприятности. Они подойдут как тем, кто отправляется в свою первую поездку, так и бывалым туристам, ведь каждый хочет быть продвинутым путешественником. Вот почему всем нам не помешает информация, которая поможет наслаждаться отдыхом, оставаясь в безопасности.

Мы в AdMe.ru любим путешествовать и хотим рассказать, как можно это делать без угрозы для вашей безопасности. Мы подготовили несколько важных подсказок, с которыми знаком не каждый, и надеемся, что они помогут вам избежать проблем на отдыхе.

1. Не разрешайте своим детям копать ямы на пляже

Копать ямы на пляжах — невинная на первый взгляд забава, однако из-за углублений в песке окружающие могут получить травмы. Люди, которые бегают или гуляют по пляжу, попав ногой в яму, могут подвернуть или даже сломать лодыжку. Что еще хуже, некоторые очень глубокие ямы могут обвалиться, и человек окажется в ловушке.

2. Пользуйтесь только официальными такси и спрашивайте у водителя документы

Разумнее всего договориться с кем-нибудь, чтобы вас встретили в аэропорту по прилете в новую страну. Но если это невозможно и вам приходится воспользоваться услугами такси, убедитесь в том, что оно легальное. Спросите удостоверение водителя такси и откройте «Google Карты», чтобы следить за маршрутом. Если вы почувствуете, что что-то не так, — поверьте своему чутью и не садитесь в машину.

3. Изучите все распространенные виды мошенничества, связанные с туризмом

К сожалению, многие люди пользуются наивностью туристов и обманом заставляют их расставаться со своими кровно заработанными денежками. Чтобы этого не произошло, стоит ознакомиться с некоторыми из наиболее распространенных видов мошенничества. Самым популярным из них является «сломанный счетчик такси»: при посадке в такси водитель скажет вам, что счетчик сломан, и зарядит невероятную сумму за поездку. Чтобы избежать этого, договаривайтесь о стоимости поездки заранее.

4. Запишите или сфотографируйте информацию, которая может пригодиться в экстренном случае

Никто не знает, когда ему может понадобиться номер экстренной службы, и именно в этот момент сигнал может быть недоступен или использование мобильного интернета выльется в огромный счет за услуги связи. Для подобных случаев стоит сделать скриншоты всей необходимой информации, в том числе и маршрутов на «Google Картах», чтобы вы не заблудились и могли следить, куда вас везет такси.

5. Покупайте рюкзаки и сумки с защитой от воров

Обратите внимание на сумки и рюкзаки с защитой от воров. Есть также рюкзаки, сделанные из специальной прочной ткани, устойчивой к рассечению, которые не дадут злоумышленникам наложить руки на ваше имущество.

6. Спросите совета у местных жителей

Когда вы оказываетесь в новом месте, независимо от того, насколько хорошо вы изучили его заочно, вам все равно многое будет незнакомо, поэтому будет разумно спрашивать рекомендации у местных. Например, только они смогут рассказать, какие районы вам не стоит посещать, а какие, наоборот, безопасны. Сотрудники стойки регистрации отеля или хостела с удовольствием вам помогут.

7. Рассказывайте родственникам и друзьям о своем местонахождении и планах

Очень важно, чтобы кто-то из близких всегда знал, где вы находитесь, куда собираетесь и когда планируете вернуться домой. Если с вами случится что-то плохое и вы не сможете выйти на связь, этот человек забеспокоится и сообщит о вас местным властям.

8. Старайтесь одеваться как местные

В большинстве случаев местные жители могут узнать туриста по одежде. Внешний вид, отличный от других, может привлечь к вам ненужное внимание, и вы сразу же станете мишенью для мошенников. Если вы попытаетесь выглядеть как местный, то ваши шансы избежать нежелательного внимания возрастут. Важно помнить, что в некоторых странах действуют свои традиции относительно одежды, и их стоит изучить заранее.

9. Отложите и спрячьте деньги «на всякий случай»

Вы можете очень хорошо подготовиться к поездке и продумать разные ситуации, но предвидеть всего нельзя, поэтому вам нужен запасной план. Спрячьте некоторую сумму на случай, если у вас украдут кошелек или кредитку. Это может быть потайной кармашек в вашей сумке или на одежде.

10. Используйте банкомат в светлое время суток

Туристам стоит пользоваться банкоматами с осторожностью: за вами могут следить, чтобы обокрасть. Так что лучше всего снимать деньги днем, когда вокруг много людей. Кроме того, внимательно осмотрите банкомат перед использованием, убедитесь, что он безопасен для получения наличных, а данные вашей карты не попытаются украсть.