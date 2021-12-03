10 растений, от которых лучше держаться подальше

Если мы хотим, чтобы дом был безопасным пространством для членов нашей семьи и домашних животных, мы прежде всего сосредотачиваемся на очевидных задачах: убираем острые углы, закрываем розетки, устанавливаем перегородку перед лестницей. Но, как правило, не думаем об одной скрытой угрозе. Комнатные растения делают жилище более уютным, но в то же время могут представлять опасность для наших детей, домашних животных и даже для нас самих.

AdMe.ru хочет вас предупредить о растениях, с которыми нужно обходиться очень аккуратно, если вы решили завести их у себя дома.

1. Пионы

Главная проблема: привлекают вредителей. Этот весенний цветок — настоящий шедевр нежности. Сложно устоять и не купить пионы весной или в начале лета. Однако стоит хорошо подумать, прежде чем украсить букетом пионов обеденный стол. Возможно, лучше заменить живые цветы на искусственные. Яркие соцветия привлекают не только наше внимание, но и насекомых, которым вы будете совсем не рады, например муравьев.

2. Плющ

Главная проблема: привлекает скорпионов. Плющ — ползучий кустарник, он может достичь внушительного размера и привнести в помещение атмосферу сказочного леса. Но также он может привлечь вредителей, которым не место в доме. Скорпионы, как и многие другие пауки и насекомые, любят прятаться в темных, сырых местах. Если плющ растет снаружи и поднимается по стенам вашего дома, особенно в непосредственной близости от окон, всегда оставляйте их закрытыми и подстригайте растение, чтобы оно не свешивалось.

3. Аспарагус перистый

Главная проблема: ядовит для людей и животных. У аспарагуса перистого легкие, пушистые листья, поэтому он достаточно популярен в качестве комнатного растения. Но вам следует подумать дважды, прежде чем покупать его, особенно если у вас есть дети или животные, которые свободно перемещаются по дому. Если проглотить ягоды аспарагуса перистого, может возникнуть рвота, диарея, боли в животе. Кроме того, многократное воздействие сока растения на кожу иногда приводит к аллергическому дерматиту. Лучше всего прикасаться к этому растению в садовых перчатках.

4. Филодендрон

Главная проблема: отравление филодендроном опасно для человека и домашних животных. Многие люди заводят филодендроны, потому что за ними легко ухаживать, они создают непринужденную атмосферу в наших домах. Если проглотить фрагмент растения, смертельного риска не будет, однако можно столкнуться с неприятными последствиями, такими как тошнота, жжение и отек слизистой оболочки рта, языка или горла, рвота и диарея.

5. Алоэ

Главная проблема: опасно для кошек и собак. Многие люди используют алоэ в лечебных целях, а вот для наших питомцев оно может быть ядовито. Это распространенное комнатное растение содержит гликозиды антрахинона, которые обладают слабительным действием. Если животное проглотит кусочек алоэ, у него могут проявиться такие симптомы, как рвота, диарея, летаргия, депрессия, анорексия и тремор.

6. Замиокулькас

Главная проблема: его токсичность вызывает неприятные побочные эффекты для детей и домашних животных.

Главная проблема: его токсичность вызывает неприятные побочные эффекты у детей и домашних животных. Замиокулькас — довольно распространенное комнатное растение. Он очищает воздух в доме. Также он идеально подходит для новичков, у которых мало опыта в уходе за растениями, поскольку устойчив и к засухе, и к чрезмерному поливу. Его недостаток заключается в том, что он содержит токсины: нерастворимые оксалаты кальция. Эти кристаллы могут раздражать мягкие ткани тела. Если проглотить фрагмент растения, могут возникнуть болезненные ощущения во рту и желудочно-кишечном тракте.

7. Плющ обыкновенный

Главная проблема: вызывает аллергическую реакцию. Вечнозеленые листья этого растения напоминают атмосферу английской деревни. Однако, как и ядовитый плющ, этот сорт иногда вызывает неприятные симптомы. У некоторых людей может возникнуть сильная аллергическая реакция от контакта с этим растением: раздражение на коже, зуд, сыпь и даже огромные волдыри. Для домашних животных обыкновенный плющ также небезопасен. Если кошка или собака случайно проглотят лист растения, у них могут начаться желудочно-кишечные расстройства, рвота и диарея.

8. Омела

Главная проблема: может быть токсична для животных и людей. Это растение — символ любви и хорошего настроения. Однако вы вряд ли с этим согласитесь, если случайно проглотите его ягоды. Отравление омелой может привести к желудочно-кишечному расстройству, которое сопровождается диареей, судорогами и тошнотой.

9. Клубневые овощи

Главная проблема: привлекают насекомых. Выращивать овощи дома придет в голову далеко не всякому человеку, но некоторые любят экспериментировать. Многие овощи легко вырастить в комнатных условиях, если вы любите садоводство. Тем не менее стоит принять меры предосторожности, чтобы дома не появились вредители, такие как тля, совки, земляные блошки и пр. Овощи, которые чаще всего привлекают этих вредителей: морковь, репа и картофель.

10. Спатифиллум

Главная проблема: может представлять опасность в основном для детей, кошек и собак. Кажется, это растение идеально подходит, чтобы выращивать его в помещении: ему не нужно много солнечного света, а его пышные зеленые листья придадут свежесть любой комнате. Но если фрагмент спатифиллума проглотить, это может быть опасно, поскольку в нем содержатся кристаллы оксалата кальция, который вызывает боль и отек во рту. В тяжелых случаях это приводит к тошноте и рвоте.