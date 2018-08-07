10 подручных средств, которые отлично подойдут для оказания первой помощи

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В 2017 году нью-йоркская компания начала продажу «интеллектуальных» аптечек, способных не только предоставить медикаменты для первой помощи, но и оперативно проконсультировать по вопросам ее оказания. К сожалению, в непредвиденных ситуациях рядом может не оказаться даже стандартной аптечки. Но часто помочь способны и обыденные на первый взгляд вещи, оказавшиеся в этот момент под рукой.

AdMe.ru решил выяснить, какие из привычных вещей подходят для оказания первой помощи или могут пригодиться в экстренной ситуации.

1. Сок, молоко, пиво

При получении ожога необходимо как можно быстрее охладить место повреждения. В идеальном варианте специалисты советуют делать это с помощью проточной воды в течение примерно 10–15 минут, не меньше. Но в том случае, если это невозможно, ситуацию способна спасти любая холодная безвредная жидкость. Например, молоко, безалкогольные напитки либо пиво. Не следует наносить на поврежденную кожу что-то жирное, например растительное масло.

2. Пакеты для продуктов

После охлаждения место ожога необходимо обернуть полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить попадание инфекции. Для этой цели также подойдут пакеты для завтраков или замораживания продуктов. Такие материалы не прилипнут к поврежденной поверхности кожи и создадут необходимый защитный барьер от микробов.

3. Подгузники и прокладки

Данные средства гигиены могут стать отличным перевязочным материалом, в том числе и потому, что обладают хорошей степенью впитываемости.

4. Сахар

Для снятия боли с обожженного горячим напитком языка можно использовать обычный сахар. Необходимо посыпать на язык небольшое количество сахара и подождать несколько минут, пока он растворится. Сахар уменьшает чувство жжения и способствует восстановлению работы вкусовых рецепторов.

5. Бюстгальтер

При задымлении бюстгальтер может стать временной защитной маской. Речь идет о традиционных, несиликоновых моделях. Чашки бюстгальтера из пропускающих воздух материалов могут отфильтровывать дым и пыль, мешающие нормальному дыханию.

6. Овсяные хлопья

Чтобы избавиться от зуда, вызванного солнечным ожогом, можно принять 15-минутную теплую ванну с добавлением 200 г овсяных хлопьев. Поместите их в небольшой чистый мешок или носок и закрепите на кране.

7. Чайные пакетики

Чай не только помогает снять отек с век: благодаря содержащимся в нем дубильным веществам он также обладает противоспалительным действием и способен снять раздражение после укусов насекомых. Для этого следует заварить чайный пакетик, затем остудить его и приложить к месту укуса, пока зуд не утихнет.

8. Клей ПВА

Хорошой способ, чтобы вытащить неглубокую занозу у маленьких детей, которые зачастую всячески этому препятствуют, завидев пинцет или иглу. Достаточно нанести немного клея ПВА на занозу и кожу рядом с ней. После того как он высохнет, следует снять застывший слой клея с поверхности кожи вместе с занозой.

9. Пластиковый шприц

Подобные мерные шприцы обычно помещаются в упаковку с детскими жидкими лекарствами. Шприц можно также использовать для удаления занозы. Достаточно приложить его к коже, поместив торчащий край занозы в отверстие, а затем быстро поднять поршневую часть. Заноза окажется внутри шприца.

10. Суперклей

В самых экстренных случаях, например если при ремонте или на стройке под рукой не окажется ни лейкопластыря, ни бинта, ни каких-либо средств для обработки ран, можно воспользоваться суперклеем. Нанесенный на сухой ровный порез или рассечение, он поможет стянуть края ранки. Его можно применять только в малых количествах и только при очень небольших и некровоточащих ранах. Нельзя использовать суперклей на лице, при укусах животных, язвах, в местах сгибов, например на внутренней стороне локтя. Подробнее здесь.

А вам когда-нибудь приходилось оказывать первую помощь, используя подручные средства? Может быть, у вас есть свои лайфхаки, как в таких случаях можно эффективно применять обычные вещи не по их привычному назначению?