10+ наиболее эффективных приемов для тех, кто устал бороться со вторым подбородком

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Хорошая новость в том, что проблема решаема: избавиться от недостатка можно с помощью массажа, физических упражнений, домашних и салонных процедур.

Второй (двойной) подбородок — это кожно-жировая складка, которая образуется в районе нижней челюсти. Подобный дефект придает нездоровый вид, отечность, тяжеловесность и визуально искажает пропорции лица.

С проблемой второго подбородка сталкиваются даже совсем юные и стройные девушки. Отчего он образуется, а главное как бороться с несовершенством, узнавал AdMe.ru .

Почему появляется этот предательский двойной подбородок?

Возраст

В зоне риска — женщины после 45 лет. В это время кожа заметно теряет упругость, в результате чего деформируется овал лица. В косметологии этот процесс называют гравитационным птозом.

Резкое изменение веса

Стремительное изменение массы тела, как уменьшение, так и увеличение, может привести к образованию кожных складок.

Несбалансированное питание

Наследственность

Если от родителей вам досталось строение челюсти, при котором угол между линией шеи и подбородка невелик, вы наверняка столкнетесь с проблемой двойного подбородка.

Ежедневные вредные привычки

Самая распространенная из них — привычка сутулиться и находиться длительное время в положении с опущенной головой (например при пользовании смартфоном).

Проблемы со сном

Высокие мягкие подушки вызывают не только плохой сон, но и проблему второго подбородка.