10+ наиболее эффективных приемов для тех, кто устал бороться со вторым подбородком
Второй (двойной) подбородок — это кожно-жировая складка, которая образуется в районе нижней челюсти. Подобный дефект придает нездоровый вид, отечность, тяжеловесность и визуально искажает пропорции лица.
Хорошая новость в том, что проблема решаема: избавиться от недостатка можно с помощью массажа, физических упражнений, домашних и салонных процедур.
С проблемой второго подбородка сталкиваются даже совсем юные и стройные девушки. Отчего он образуется, а главное как бороться с несовершенством, узнавал AdMe.ru.
Почему появляется этот предательский двойной подбородок?
- Возраст
В зоне риска — женщины после 45 лет. В это время кожа заметно теряет упругость, в результате чего деформируется овал лица. В косметологии этот процесс называют гравитационным птозом.
- Резкое изменение веса
Стремительное изменение массы тела, как уменьшение, так и увеличение, может привести к образованию кожных складок.
- Несбалансированное питание
- Наследственность
Если от родителей вам досталось строение челюсти, при котором угол между линией шеи и подбородка невелик, вы наверняка столкнетесь с проблемой двойного подбородка.
- Ежедневные вредные привычки
Самая распространенная из них — привычка сутулиться и находиться длительное время в положении с опущенной головой (например при пользовании смартфоном).
- Проблемы со сном
Высокие мягкие подушки вызывают не только плохой сон, но и проблему второго подбородка.
- Беременность
Как избавиться от второго подбородка?
1. С помощью физических упражнений
Это один из самых простых и действенных методов избавления от второго подбородка в домашних условиях, поскольку упражнения воздействуют как на кожу, так и на мышцы лица. Первые результаты станут заметны уже через неделю занятий. Главное — регулярность.
- Найдите толстую книгу в плотном переплете. Поместите ее на голову. Ходите в таком положении не менее 10 минут каждый день. Со временем можно взять книгу потолще.
- Представьте, что на вашей нижней челюсти висит тяжелый груз. Постарайтесь его ощутить, напрягая лицевые мышцы. При этом голова должна быть запрокинутой назад. Повторите упражнение 5 раз.
- Постарайтесь дотянуться языком до кончика носа, затем прикоснуться к нижней челюсти. Повторите 5 раз.
- Откройте широко рот, нарисуйте языком воображаемую восьмерку с максимальной амплитудой. Повторите упражнение 10 раз.
- Поставьте локти на стол, обопритесь подбородком на кулаки. Пытайтесь опустить голову, оказывая руками сопротивление.
- Напрягите лицевые мышцы, несколько раз с четкой артикуляцией произнесите гласные звуки «и», «о», «ы», «у».
2. С помощью самомассажа
Массаж в домашних условиях — эффективное средство для избавления от второго подбородка на длительный срок. Он улучшает кровообращение, приводит в тонус мышцы лица и способствует выведению из кожи вредных веществ.
Тщательно вымойте руки с мылом, вытрите насухо. Нанесите массажное средство (крем, гель, масло) на нижнюю часть лица. Легко и без нажима проведите руками по нижней челюсти в направлении от мочек к подбородку, затем в обратную сторону. Усиливайте давление, увеличивайте темп.
Смените поглаживающие движения на похлопывающие, а затем на пощипывающие. Завершите массаж легким неспешным поглаживанием.
Для процедуры можно также использовать натуральный мед, если, конечно, у вас нет аллергии.
3. С помощью салонных процедур
- Миостимуляция — один из наиболее действенных методов в борьбе со вторым подбородком, позволяющий достичь результата без упражнений, диет и массажа. Эффект обеспечивается электрическими импульсами, избавляющими от лишней жидкости в проблемных зонах.
- Радиоволновой лифтинг позволяет в краткие сроки избавиться от двойного подбородка благодаря применению радиоволн особого диапазона. В результате процедуры улучшается кровообращение, происходит регенерация клеток, а объем жировой ткани уменьшается.
- Лазерный липолиз — результативный метод избавления от двойного подбородка. Эффект достигается благодаря воздействию низкоинтенсивного лазерного излучения. Жировые клетки расщепляются и выводятся из организма без хирургического вмешательства.
- Мини-липосакция — метод из разряда тяжелой артиллерии в жестокой войне со вторым подбородком. Жировые ткани и обвисшая кожа удаляются хирургическим методом.
4. С помощью домашних процедур
- Черная глина
Это одна из самых простых и действенных масок. Смешайте 3 ст. л. глины с теплой водой и наносите на зону второго подбородка 1-2 раза в неделю. Если у вас сухой тип кожи, добавьте несколько капель любого базового масла.
- Ношение бандажа
Пользователи сети восторженно отзываются об использовании бандажа и воротника Шанца в борьбе с двойным подбородком. Такие приспособления повышают тонус, устраняют напряженность мышц, выравнивают поверхность кожи и улучшают состояние мышечных волокон.
Бонус: скрываем второй подбородок за считанные минуты!
1. Подберите правильный гардероб
Умеренное декольте отвлекает от проблемной зоны второго подбородка.
2. Обновите прическу
Предпочтение лучше отдать объемным прическам, открывающим шею. Избегайте прядей у подбородка. Вариант с локонами у подбородка превратит двойной подбородок в тройной.
3. Откройте новые горизонты в макияже лица
Скульптурирование помогает эффективно скрыть даже ярко выраженный второй подбородок. Акцентируйте внимание на скулах, щеках и глазах. Отвлеките внимание от подбородка яркими помадами и блесками. Пройдитесь по нижней челюсти скульптурирующей пудрой.
А вы сталкивались с проблемой второго подбородка? Какие методы считаете наиболее эффективными?
Фото на превью Depositphotos