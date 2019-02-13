10 актуальных сочетаний одежды, которые помогут разнообразить базовый гардероб

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Полный шкаф одежды, а надеть нечего. Эта проблема знакома многим современным девушкам. Причина чаще всего кроется в том, что имеющиеся в гардеробе вещи плохо комбинируются друг с другом. Напротив, из 10 хорошо сочетающихся предметов одежды можно создавать десятки различных уникальных образов.

AdMe.ru вдохновился примером современных модниц и делится с вами идеями интересных комплектов из базовых вещей.

1. Свитер и плиссированная юбка

Плиссированные юбки — один из главных трендов этого года. В сочетании со свитером они позволяют создать комфортный и одновременно стильный образ, который идеально подходит для холодного времени года. Длину юбки при этом можно выбрать, исходя из ваших предпочтений.

2. Джинсы и туфли-лодочки

Джинсы — универсальный предмет гардероба, который сочетается с любой обувью. Классические туфли-лодочки — не исключение, ведь они могут добавить любому повседневному наряду нотку гламура. Лучше всего с лодочками сочетаются укороченные модели: за счет открытой лодыжки силуэт становится более легким и аккуратным.

3. Белая рубашка с сарафаном

Рубашка и сарафан отлично дополняют друг друга: в таком сочетании рубашка выглядит менее официально, а сарафан — менее повседневно. В итоге получается очень интересный образ, который одинаково хорошо подходит и для офиса, и для прогулки.

4. Удлиненный жакет вместо платья

Если буквально несколько лет назад в моде были короткие приталенные жакеты, то сейчас им на смену пришли удлиненные модели в стиле 90-х. Большой плюс такой модели жакетов — их универсальность. Днем они могут быть частью ансамбля с юбкой или брюками и прекрасно вписываться в деловой стиль, а вечером — самостоятельной единицей гардероба, которую можно надеть как на вечеринку, так и просто на прогулку по городу. В первом случае пригодятся туфли-лодочки и клатч, а во втором — вездесущие кроссовки и спортивная сумка.

5. Платье-свитер и ботфорты

Эти вещи прекрасно дополняют друг друга. Платье-свитер обычно полностью закрыто, что снимает любой намек на вульгарность, которая может возникать при сочетании ботфортов с другими вещами. Ботфорты, в свою очередь, добавляют образу изюминку. В итоге получается прекрасный зимний комплект. Единственное условие — платье не должно быть слишком облегающим.

6. Свитер и юбка миди

Еще один комплект на холодную погоду, который смотрится стильно и при этом очень комфортен. Свитер можно носить как навыпуск, так и заправлять в юбку, чтобы подчеркнуть талию. Во втором случае лучше остановить выбор на тонких свитерах, например из кашемира.

7. Жакет и джинсы

Сочетание удлиненного жакета в мужском стиле с джинсами весьма универсально. В таком наряде можно отправиться и на работу (если нет строгого дресс-кода), и на прогулку по городу, и на шопинг. Обувь при этом может быть любой: от кроссовок и кед для более повседневного образа до туфель на каблуке для наряда на выход.

8. Бежевое пальто и кроссовки

Долгое время кроссовки считались исключительно спортивной обувью. К счастью, эти времена прошли. Теперь кроссовки прекрасно вписываются в любой гардероб. Например, их можно смело надевать в одном комплекте с классическим бежевым пальто. Вместе получается сдержанный, но при этом современный образ.

9. Рубашка с водолазкой

Отличный пример того, как 2 обычные в отдельности вещи могут прекрасно работать вместе, формируя интересный многослойный наряд. Водолазка при этом необязательно должна быть в тон рубашке, а самые смелые могут добавить сверху еще пару слоев, например жакет и пальто.

10. Босоножки с носками

Времена, когда носки под открытые туфли и босоножки считались моветоном, давно прошли. Это сочетание уже стало трендом, который мелькает и на подиумах, и в модных журналах. Носки в этом случае могут быть любыми: хлопковыми, с люрексом, с рюшами и смешными аппликациями.