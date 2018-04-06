Я прожила в Китае 4 года и теперь знаю, куда стоит ехать туристам. И это не Великая стена

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Я обожаю Китай, изъездила его вдоль и поперек и составила свой топ-5 лучших мест страны. В моем списке нет ни Великой Китайской стены, ни терракотовой армии. О них знают все, и людям кажется, что в Китае больше не на что смотреть.

Я живу здесь уже больше 4 лет. За это время я поняла, что Китай — одна из красивейших стран мира, о чем мало кто подозревает. И в нем просто невероятное количество природных и рукотворных чудес. Места из моего списка, которым я хочу поделиться с читателями AdMe.ru, особенные. Находясь в них, начинаешь думать, что попал в фильм и вот-вот случится что-то волшебное.

Город феникса Фэнхуан в провинции Хунань

На юго-западе провинции Хунань затерялся маленький старинный городок Фэнхуан, что в переводе с китайского значит «феникс». Единственный способ добраться туда — это автобус, потому что в городе нет ни железнодорожного вокзала, ни аэропорта. Но трудности, с которыми сталкивается путешественник на своем пути, забываются, как только он попадает в эту сказку. Самые фотогеничные места — на набережной: крошечные старые домики висят прямо над водой, впечатляющие мосты переброшены через реку в нескольких местах, деревянные лодки тихо плывут одна за другой, исчезая за изгибами реки.

В городе феникса легко забыть о времени. Тут не стоит бегать по достопримечательностям, можно просто бродить по улочкам, заглядывая в маленькие лавочки и галереи, заполненные восхитительно красивой чепухой, пробовать странные лакомства вроде оладий из криля, которые жарят сразу при вас из еще живой шевелящейся массы, пить кофе в кофейнях с лампами из цветных стекол и окнами над рекой, покупать венки или сувениры у милых бабушек из народности туцзя в необычных шляпах. Обязательно нужно дождаться 18:00, когда над рекой зажигаются все мосты и городок заполняется огнями. Здесь много китайских туристов, но почти нет иностранцев, поэтому не удивляйтесь, если вас будут просить попозировать для фотографий не один и не два раза.

Национальный парк «Чжанцзяцзе» в провинции Хунань

По легенде, которую рассказывают любопытным туристам, эти горы вдохновили авторов фильма «Аватар» на создание парящих скал Аллилуйя на планете Пандора. Правда, сами разработчики ландшафта Пандоры ссылаются на совсем другие — Желтые горы. Но после выхода фильма местная администрация поспешила назвать одну из частей заповедника «горами Аллилуйя» и установить макеты икранов, чтобы все желающие могли сфотографироваться на фоне «летающих гор».

Лес из огромных каменных колонн, возвышающихся до 1 км в высоту и правда похож на пейзаж другой планеты. «Чжанцзяцзе» обладает своим особым микроклиматом. Тут часто бывают туманы, и тогда и впрямь кажется, что скалы парят в воздухе. В заповеднике можно найти много потаенных уголков совсем без людей (особенно если приехать не в сезон), и тогда все становится совсем волшебным.

Бамбуковое море

Бамбуковое море — это великолепный бамбуковый лес, раскинувшийся на сотни километров. В Китае несколько подобных мест. Самые известные — в провинции Гуэйчжоу недалеко от города Чишуэй, на юге провинции Сычуань и в провинции Аньхой. Именно в Аньхой снимали кадры финального боя из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», где главные герои летают над бамбуком с мечами.

Бамбуковое море в Сычуани.

Бамбуковый лес и впрямь подобен морю, поэтому на него обязательно нужно смотреть с высоты. Вы всегда сможете найти либо фуникулер, либо высокую башню, забравшись на которую можно следить за волнами, бегущими по поверхности бескрайней зеленой глади. А потом обязательно нужно спуститься вниз, прогуляться среди стройных стволов, уходящих в самое небо, и почувствовать себя героем древней легенды.

Марсианские пейзажи вокруг города Чжанъе в провинции Ганьсу

На северо-западе Китая расположен городок Чжанъе. Сам из себя он ничего не представляет, а вот раскинувшийся вокруг него геопарк «Данься» — настоящее чудо света. Во-первых, тут находятся знаменитые цветные горы. Ветер, дождь и время оказались лучшими художниками, в результате чего глазам посетителей этой природной галереи открываются уникальные ландшафты. Такое ощущение, что кто-то играл в гигантской песочнице, а потом взял и настроил холмов, аккуратно насыпая песок, слой за слоем, причем в разных цветовых гаммах. Тут есть красно-оранжевая палитра, черно-желто-голубая и просто всех цветов радуги.

Казалось, чем еще может удивить природа после такого пиршества для глаз? Однако совсем недалеко от цветных песков располагается другой парк земляных форматов, и лично на меня причудливые очертания каменных столбов произвели гораздо большее впечатление. Красные каменные столбы самой разной формы больше подходят для марсианского, нежели земного пейзажа.

Уданшань в провинции Хубэй

Высоко в Уданских горах находится кунг-фу-школа «Цинь Жень Гу» — «Долина людей, играющих на цинь». Это особенное место, где время словно остановилось.

Уданские горы — далеко не самые величественные в Китае, но это место не похоже на другие. В Китае Удан известен своими боевыми искусствами так же хорошо, как храм Шаолинь — на Западе. Здесь огромное количество кунг-фу-школ, и по городу носятся стайки длинноволосых юношей-учеников и степенно прогуливаются даосские монахи и монахини. Те, кто приезжает сюда на пару дней, обычно ограничиваются осмотром даосских монастырей в горах и посещением легендарных шоу кунг-фу (это одно из лучших зрелищ в Китае). Но многие остаются подольше, на 1–2 месяца, а кто и на год — живут в кунг-фу-школах, занимаются тайцзи. И ведут неторопливый, размеренный образ жизни, когда никуда не нужно спешить и ты живешь лишь от тренировки к тренировке, забыв, что такое телевидение и интернет.

Наверняка у каждого найдется похожая история о том, как в путешествии нас гораздо больше раскрученных достопримечательностей впечатлило место, о котором за пределами страны слышали немногие. Делитесь, а мы с удовольствием почитаем.