Петербуржец объехал 193 страны мира и готов рассказать о 10 секретных местах, которые еще не успели заполонить толпы туристов

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Александр Жданов — самый молодой россиянин, которому удалось посетить все страны мира из списка ООН, а если считать все непризнанные государства и территории, то их на счету петербуржца уже 245. За последние 10 лет Александр совершил более 1 000 полетов и облетел 45 раз вокруг планеты, чтобы отыскать самые секретные места на Земле, куда обычные туристы пока еще не успели добраться.

Специально для AdMe.ru молодой путешественник расскажет о лайфхаках, которым он научился у местных жителей, и раскроет координаты самых таинственных мест планеты, где пока еще можно оказаться один на один с дикой природой.

1. Южная Георгия

Этот остров в Южной Атлантике является заморской территорией Великобритании. Здесь постоянно проживают всего 20 человек, зато можно увидеть огромные популяции тюленей и пингвинов. Чтобы к вам подошли пингвины, натрите свою обувь анчоусами и замрите. Королевские птицы будут важно ходить стайками, наблюдать за вами, принюхиваться и изучать вашу одежду.

2. Южная Африка

В 45 минутах езды от Йоханнесбурга располагается Lion Safari Park, в котором лечат и выхаживают больных, брошенных диких животных, а потом отпускают их на волю. Пока звери находятся под присмотром егерей, животных разрешают кормить, гладить и гулять с ними по парку. Например, прогулка с гепардом будет стоить около $ 60, но перед этим вас заставят подписать бумагу, что вы понимаете, что сами несете за себя ответственность при общении с дикими животными, и принимаете на себя все риски. Сотрудник парка проведет инструктаж. В частности, расскажет, что, например, гепарда можно погладить, даже можно трогать за хвост, но ни в коем случае нельзя прикасаться к его лапам, чтобы не разозлить животное.

3. Уганда

В лесах Бвинди можно увидеть человекоподобных горных горилл в естественных для них условиях. Это не зоопарк, а реальная дикая, не тронутая человеком природа. Услуги гида, который доведет вас до места обитания обезьян, обойдутся в $ 600, но это того стоит. Идти придется через дождливые джунгли, поэтому обязательно возьмите с собой толстые перчатки, чтобы не пострадать от колючих растений. Когда встретитесь с животными, помните, что нельзя долго смотреть в глаза гориллам, кашлять или чихать при них. Будьте готовы к тому, что обезьяны могут очень оригинальным способом вас поприветствовать. Например, когда мы подошли к группе горилл, одна из них пописала на нас сверху, таким образом пометив свою территорию и показав нам, кто здесь главный.

4. Зимбабве

Помимо водопада Виктория, в Зимбабве находится еще одно чудо света для тех, кто обожает дикую природу. Здесь располагается парк Lion Encounter, где выращивают львов и отпускают их на свободу. К молодым животным допускают людей и разрешают с ними гулять, а когда львята подрастают, их подсаживают к не прирученным диким львам, чтобы те постепенно отвыкли от человека. Здесь местные егеря растут вместе со львами. Они носятся с ними, играют, кормят, воспитывают, ухаживают. Лев тут босс, и его нельзя гладить за гриву, обижать, пугать. Не стоит носить яркие вещи и использовать парфюм. Запрещается ходить перед львом, паниковать и убегать. Для самозащиты вам дают не особенно прочный прутик и предупреждают, что льва нельзя бить, но если вдруг что-то пойдет не так, то нужно отгородиться от животного палкой и повторять команду NO. Сказали, что львы к ней здесь приучены.

5. Кения

Около Найроби есть одно особенное место для тех, кто хочет позавтракать вместе с самым необычным соседом по столу. Здесь находится центр по реабилитации жирафов, а бывшее поместье переоборудовано в мини-отель всего на 8 номеров. Около дюжины жирафов живут тут постоянно. Каждое утро они приходят к летней веранде и едят с вашего стола специальный гранулированный корм. Животные начинают просыпаться очень рано, и если у вас будут силы встать с рассветом, в 5 утра, то можно стать почти единственным, кто общается с ними в этот момент.

6. Ботсвана

В стране, где течет известная из детской книжки река Лимпопо, существует одна особенность пересечения границы по суше. Нужно встать ногами в поддон с жидкостью, которая продезинфицирует обувь, чтобы вы не занесли какой-нибудь вирус или бактерию из соседних стран. А одно из самых красивых мест в Ботсване — заповедник Чобе, по которому передвигаешься на лодке и любуешься африканскими слонами, проплывающими мимо. Их хоботы, как перископы, возвышаются над водой, частично торчат только головы и верхушки ушей.

7. Южный Судан

В Южном Судане живет единственное племя скотоводов мундари, за пребывание в котором нужно заплатить едой (привезти с собой рис, муку, сахар). Коровы здесь считаются местной валютой и рассматриваются в качестве приданого. Доят коров только мужчины и даже делают им массаж. А вот мочу коров используют как средство от москитов и насекомых, умываясь ею по утрам, поэтому цвет волос на головах у мужчин от этого становится рыжеватым. В племенах живут настоящие медиумы и прорицатели, мужчины все высокие и мускулистые, а девушки изящные и очень красивые. Когда приходит время выходить замуж (лет так в 14-15), за них семья жениха платит огромный выкуп коровами. Каждая девушка, став женой, рожает по 10-13 детей. И женщины тут в почете, так как их намного меньше, чем мужчин.

8. Тристан-да-Кунья

Этот архипелаг в южной части Атлантического океана относится к Британским заморским территориям. Наряду с островом Пасхи и островами Питкэрн он является одним из самых отдаленных от материков населенных пунктов на Земле. Здесь живут всего около 250 человек. Это небольшое сообщество, совершенно закрытое от внешнего мира. Местные подростки за счет Великобритании могут уехать учиться на 2 года в Лондон, но обычно всегда возвращаются обратно. Сюда приходит всего 3–4 корабля в год, поэтому туристов на острове практически не бывает. Жители здешних мест очень рады любым гостям и с удовольствием показывают бытовую сторону своей жизни. Природа потрясает: радужные скалы кольцом окружают архипелаг, повсюду слышен рев морских котиков, которые совсем не боятся людей и не обращают на них внимания. А в небе парят огромные альбатросы, размах крыльев которых достигает 3 м. Глядя на них, чувствуешь себя так, словно попал в «Парк юрского периода».

9. Науру

Чтобы отправиться в путешествие в это карликовое государство в западной части Тихого океана, большинству жителей других стран нужна виза, а вот граждане России в ней не нуждаются. Однако ваш паспорт тут же забирают в местном аэропорту и могут отдать только через сутки или в день вылета. Длина круговой дороги, которая проходит вдоль океана, составляет всего 21 км. Здесь тепло в любое время года, а благодаря океанскому бризу жара не так сильно ощущается. Тут все друг друга знают, не стремятся перенапрягаться, живут размеренно, а местные мальчишки могут запросто играть в футбол прямо на взлетной полосе аэропорта.

10. Восточный Тимор

Эта страна Юго-Восточной Азии занимает половину острова Тимор, окаймленного коралловыми рифами, с богатой морской флорой и фауной. Лишь в 2002 году страна получила независимость от Индонезии, став первым новым суверенным государством в XXI веке. В центре герба страны располагается изображение автомата Калашникова (как и на гербах Мозамбика и Зимбабве). Несмотря на тяжелую историю страны, местные жители очень дружелюбные, всегда улыбаются и сами просят с тобой сфотографироваться, так как туристы здесь пока в диковинку. Здесь говорят на английском, португальском и индонезийском, а в качестве местной валюты используются доллары. На всю страну всего 48 светофоров, половина из которых не работает. Зато повсюду океан и отличные чистые пляжи без толп туристов, а еще дешевые и очень вкусные местные фрукты и овощи.