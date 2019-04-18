Я узнала, каково это — оказаться на операционном столе в чужой стране (Медицинская страховка не просто бумажка)

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Если вы не тревел-блогер, то, как и большинство, продумываете отпуск заранее. Так было и у нас. Мы выбрали одну из самых популярных стран среди русских — Турцию. За 2 недели прекрасного отдыха мы исполнили все наши желания и собирались счастливыми вернуться домой. Но судьба внесла свои коррективы, далее сюжет разворачивался как в драматическом фильме. Проблемы со здоровьем могут застать врасплох в любой точке мира, но обычно такие ситуации мы не сопоставляем с собой: «Со мной этого не произойдет». И последний день нашего отпуска мог стать последним для меня — в самом прямом смысле.

Я еще не представилась. Меня зовут Марианна, и я автор AdMe.ru, решивший рассказать вам свою историю, чтобы вы знали, как действовать в подобной ситуации, и не боялись принимать решения, которые зачастую даются нелегко.

Эпизод № 1: Ничто не предвещало беды

Наш предпоследний день начинался так же, как и другие: ленивый завтрак и плавное перемещение на пляж, чтобы вдоволь накупаться и надышаться морским воздухом. Вечером нас ждали ужин и сборы вещей, так как на следующий день нам предстоял вечерний вылет. Мой веселый настрой стал портиться из-за дискомфорта в животе и чуть ощутимой боли. Я подумала: ничего страшного, потерплю. Потом приняла пару таблеток и на время забыла о боли, осталось чувство дискомфорта в животе. Когда я почувствовала себя лучше, мы с мужем и детьми попрощались с морем, собрали часть вещей и легли спать. Но живот стал протестовать.

Эпизод № 2: Когда не помогает ни одно лекарство

Сначала подумала, что это несварение или отравление. Стала принимать таблетки для устранения этих симптомов, но они не помогали, затем боль усилилась, поэтому я приняла обезболивающее. Оно тоже не действовало. И я начала нервничать. Такого еще не случалось со мной, чтобы не помогла ни одна таблетка или средство. Закрались мысли: а вдруг что-то серьезное? Нет, утешала я себя, со мной ничего такого случиться не может. Главное — заглушить боль и добраться до дома. Перспектива похода к врачу в Турции пугала, стереотипы о страховых случаях крутились водоворотом в голове. К болям в животе чуть позже добавились диарея и рвота. И тут я подумала об аппендиците, попыталась проверить его специальными упражнениями — попадания не было. К часу ночи терпение иссякло, и муж настоял на том, чтобы позвонить в страховую и вызвать врача. Как же мне этого не хотелось, как я этому противилась! Мы пошли на ресепшен в гостинице, оттуда позвонили в страховую, где нам ответили, что минут через 20 подъедет машина с водителем и меня отвезут к врачу. С этого момента начался отсчет времени до часа Х, как я уже поняла потом.

Эпизод № 3: Терпение во вред

К отелю быстро подъехала машина — некое подобие такси, и меня отвезли в клинику к врачу. Она оказалась маленькой, с одним врачом и ассистентом. Я заполнила анкету и заплатила $ 30 за открытие страхового случая. Затем меня выслушал врач, сразу предположив, что это отравление, сделал укол обезболивающего, выписал таблетки и отправил обратно в отель. Но напоследок сказал: «Если боль не пройдет — приезжай снова». Около 3:00 я наконец добралась до номера, от усталости быстро заснула. Проснулась от резкой боли. Решение было принято незамедлительно: больше терпеть нельзя — надо в нормальную больницу, а не в маленький медпункт для перебравших и переевших туристов.

Эпизод № 4: Отвезите меня в больницу

Всей семьей мы пошли на ресепшен, передвигалась я уже отнюдь не как лань, боль в животе не давала совершать полноценные шаги и держать спину ровно. Мы снова связались со страховой, объяснив ситуацию. Через некоторое время приехала та же машина с тем же водителем. Муж остался с детьми, а я поехала навстречу неизвестности. Врач был удивлен, что я вернулась, ведь у меня простое отравление. Я настаивала на том, чтобы меня отвезли в госпиталь и обследовали, высказала подозрения насчет аппендицита, хотя в душе гнала эти мысли. Персонал переполошился и оперативно с кем-то связался, через 15 минут передо мной предстала городская больница.

Эпизод № 5: Операция неизбежна

Оказавшись в госпитале, мне предоставили сопровождающего и направили на анализы. Позже меня осмотрел врач-терапевт и подтвердил мои опасения. Далее последовало УЗИ, где врач-немец без толики сомнений сказал, что это перитонит и нужно срочно делать операцию. Анализы показали наличие воспалительного процесса. Меня быстро стали готовить к операции, проверили работу сердца и реакцию на предстоящую анестезию. Когда меня определили в палату, чувства вырвались наружу. Страх смешался с отчаянием, болью, безысходностью и неизвестностью. Я успела позвонить мужу и родителям, введя их в курс дела без лишних подробностей. Мне надо было собраться, не раскисать и не жалеть себя. Из-за страха перед операцией я оставила себе лазейку и спросила у врача: может, я все-таки смогу сегодня улететь домой? Он на меня посмотрел как на сумасшедшую, сказал только, что это невозможно и является угрозой для жизни.

Состояние стало резко ухудшаться, появилась жуткая слабость и туман в голове. Вскоре появилась делегация врачей, и меня забрали на операцию. Аппендицит оказался запущенным, операция длилась 1,5 часа.



После нее я очнулась в залитой солнцем палате, меня наполняли спокойствие и радость от осознания того, что худшее позади. Перед вылетом муж с детьми подъехали к больнице, чтобы помахать рукой и поддержать меня. А мне предстояло еще на неделю продлить свой «отпуск».

Эпизод № 6: Отличия восстановительного периода и лечение по страховке

В палату зашел врач, чтобы узнать о моем самочувствии и рассказать про операцию, добавив, что без нее я едва ли долетела бы до дома. Но это я и сама поняла. Хотя было страшно делать срочную операцию в чужой стране, но это решение было единственно верным. К сожалению, в моем случае нельзя было делать лапароскопию, поэтому была проведена полостная операция. Меня поразили отличия послеоперационного восстановления: никакой диеты не было, мыться можно было уже на 2-й день. Шов специально покрывали жидким пластырем. Каждый вечер заставляли ходить, я даже придумала себе маршрут: до террасы с лимонами и обратно в палату. Спустя несколько дней со мной связалась страховая, которая предложила авиабилеты на выбор. Врачи, медперсонал — все были любезными и внимательными. Приходили проведать сотрудники больницы, занимающиеся работой с иностранцами. Хочу подчеркнуть, что все затраты на себя взяла страховая компания, я ни копейки не заплатила, помимо оплаты открытия страхового случая. Не будь у меня страховки, пришлось бы все оплачивать из своего кармана. Но тут важен четкий алгоритм действий: если с вами что-то случилось, нужно сразу обращаться в страховую, а не самим ехать в какую бы то ни было клинику и оплачивать ее услуги.

Эпизод № 7: Дорога домой

Через неделю меня выписали, и мне предстояла непростая дорога домой. Какое же это было счастье — оказаться дома после всех испытаний. Швы сняли через неделю, и хирург похвалила работу турецкого врача за красивый косметический шов. Я часто вспоминаю и благодарю врача, который спас мне жизнь, ведь иначе это и не назовешь. На своем опыте я поняла: страховой медицинский полис для выезда за границу — это не просто бумажка, которую можно смять и засунуть в чемодан. Это важный и нужный документ, который может пригодиться.

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