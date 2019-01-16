Кто спасает пассажиров на борту самолета, если возникли проблемы со здоровьем

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Что делать, если человек нуждается в медицинской помощи, но при этом находится в закрытом пространстве самолета? Стресс, который испытывает организм при авиаперелетах, нередко провоцирует недомогания, обострение хронических заболеваний или опасные для жизни состояния.

Мы в AdMe.ru узнали, какие правила действуют на борту, чтобы помочь пассажирам, которые почувствовали себя плохо, какие лекарства есть в самолете и какие медицинские знания в обязательном порядке получает экипаж, постоянно повышая свою квалификацию.

Когда опасно летать и могут не пустить на борт

У каждой авиакомпании установлены правила (с ними можно ознакомиться онлайн), которые регулируют медицинские вопросы: кого могут не взять на борт, какая помощь оказывается инвалидам, что происходит при форс-мажорных обстоятельствах. Они описывают, как подготовиться к полету, если вы имеете хронические заболевания, и о чем нужно предупреждать персонал (например, об аллергии). Один из примеров: некоторые авиакомпании не будут продавать арахис и попросят пассажиров не есть его, если кто-то в салоне предупредил об аллергии. В других компаниях закуски с арахисом заменят альтернативными только для вас. Основные запреты нахождения на борту касаются поздних сроков беременности (вас могут попросить предоставить справку от врача, чтобы снять с себя ответственность) и острых респираторных заболеваний, когда пассажир явно может представлять угрозу для других, а также получить серьезные осложнения в условиях полета. Могут отказать в посадке и человеку с избыточным весом, если он не купил два билета. Эти правила касаются комфорта остальных пассажиров. При тяжелых формах инвалидности человека также могут не пустить на борт, если в самолете нет специальных условий для него.

Самолетная аптечка

Обычно в самолете есть аптечки двух видов. Первой воспользуются, чтобы оказать неотложную помощь пассажирам, здесь находятся обезболивающие, противорвотные, сорбенты, препараты для снижения температуры, нормализации давления, градусники, прибор для измерения давления, кислородные маски, в некоторых случаях — дефибрилляторы. Второй вид аптечки предназначен для доктора, ее могут открыть и использовать только люди с медицинским образованием. Обычно там находятся шприцы и растворы для инъекций, гормональные средства, бронхолитики. Бортпроводникам запрещено брать лекарства у других пассажиров для оказания помощи, если это не собственность того, кому оказывается помощь.

Как обучают персонал

Стюарды обязательно проходят курс оказания медицинской помощи, а затем регулярно повышают квалификацию. Правила, какую именно помощь может оказывать бортпроводник, могут различаться у разных компаний. В некоторых разрешена только неотложная помощь, а, например, уколы делать запрещено. В других же компаниях бортпроводники даже умеют принимать роды. Обязательные умения экипажа — это, как правило, измерение давления и купирование гипертонического или гипотонического приступа, помощь при переломах и кровотечениях, нарушении дыхания, эпилепсии, потере сознания. Существуют инструкции поведения с инфицированными пассажирами. Так, при признаках острой инфекции пассажира должны посадить близко к туалету, предоставить маску, а обслуживать его нужно в маске и перчатках. При возможности такого пассажира будет обслуживать отдельная стюардесса, а один из туалетов окажется закрыт для других пассажиров.

Что происходит в экстренной ситуации

Но что, если состояние пассажира угрожает его жизни? В этом случае есть четкие алгоритмы. Члены экипажа делают объявление по громкой связи о проблеме, на случай если на борту есть медицинские работники, желательно с конкретной специализацией. Именно они могут открыть аптечку, предназначенную для врача, чтобы помочь пассажиру. Вместе с тем оказание помощи случайным врачом — это довольно неоднозначный вопрос. Ведь у него может не быть должной квалификации, а значит, время будет упущено. Ответственность за неверное решение лежит на авиакомпании и страховой компании пострадавшего пассажира. Однако в каждой стране есть свои законы об ответственности врачей за плохо оказанную медицинскую помощь или оставление в опасности. Более того, они есть в каждой авиакомпании, и если вы не изучаете их перед полетом, то не знаете, защищены вы или нет. Поэтому при тяжелых состояниях в обязательном порядке должна быть установлена связь с медицинской службой на земле. Врач удаленно будет руководить действиями экипажа, а командир самолета принимает решение, когда нужно совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. В некоторых компаниях действует предложение «Врач на борту». При покупке билета или при регистрации вы можете указать свою врачебную квалификацию, тогда вам будет открыт доступ к медицинским наборам на борту и информации об ответственности. В случае присутствия таких зарегистрированных врачей экипаж имеет право не обращаться к медслужбе на земле.

Как обезопасить себя в самолете

Конечно, никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств на борту, но стоит заранее позаботиться о себе, если вы знаете особенности своего организма или страдаете хроническими заболеваниями. Проконсультируйтесь с врачом перед полетом и возьмите с собой нужные препараты, если вы страдаете патологиями, которые могут обостриться в небе. Это ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония, хронические заболевания желудка и кишечника, патологическая тревожность, неврозы, фобии, тромбоз, тромбофлебит, пневмония, астма, отит. Соберите аптечку для ребенка, чтобы в неприятной ситуации не прибегать к неизвестным препаратам, которые могут оказаться на борту. Один из врагов в самолете — это сухой воздух, который провоцирует обезвоживание. Это может быть особенно опасно для людей с заболеваниями почек. Стоит уменьшить его воздействие: не направляйте на себя кондиционер, а лучше не включайте его. Не стоит также пить кофе перед полетом или в самолете: он будет задерживать воду в организме и может вызвать тошноту.

А вам случалось оказываться в роли пациента или врача на борту самолета?