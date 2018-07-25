7 вещей, которые мы напрасно считали французскими (за французский поцелуй больше всего обидно)

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Для многих людей все французское по умолчанию является самым изысканным и прекрасным. Можно смело добавлять 100 пунктов к привлекательности любого предмета или явления, если в его названии есть что-нибудь навевающее мысли об Эйфелевой башне и круассанах. К сожалению, многие вещи, которые мы привыкли считать французскими, таковыми не являются.

Мы в AdMe.ru изучили историю и происхождение известных вещей, у которых в реальности не так уж много общего с Францией, несмотря на то что все привыкли считать иначе.

1. Французский поцелуй

Это самый интимный вид поцелуя, предполагающий использование не только губ, но и языка. Забавно, что в самой Франции до недавних времен не существовало термина для обозначения этой разновидности поцелуя. Только в 2014 году во французском словаре Le Petit Robert появился глагол galocher, который означает «целоваться с языком». Впервые выражение «французский поцелуй» возникло в английском языке в начале XX века. Из-за того, что французы славились в Британии как самые страстные и изобретательные любовники, англичане решили увековечить частичку французского любовного пыла в названии самого чувственного поцелуя.

2. Френч-пресс

История первого френч-пресса туманна, хотя есть версии, что его прообраз появился во Франции в 1850-х годах. С уверенностью можно сказать только то, что запатентован он был уроженцем Милана Аттилио Калимани (Attilio Calimani) в 1929 году и усовершенствован еще одним итальянцем — Фальеро Бонданини (Faliero Bondanini) — в 1958 году. Таким образом, выходит, что самое французское устройство для приготовления кофе обязано своим существованием итальянцам. К тому же в парижских кафе вы вряд ли сможете отведать привычный напиток из френч-пресса: в большинстве заведений самым популярным напитком остается эспрессо, который готовят в больших кофемашинах.

3. Французский бульдог

Прародители этих бульдогов были выведены в Англии и приехали во Францию в начале XIX века вместе со своими хозяевами-ремесленниками, которые были вынуждены покинуть родину под влиянием промышленной революции. Маленькие английские собаки очень полюбились французским владельцам кафе, мясникам и куртизанкам. Считается, что именно во Франции была впервые зарегистрирована данная разновидность бульдогов, и по этой причине она стала называться во всем мире французской.

4. Французская коса

Эта прическа не может иметь французское происхождение хотя бы потому, что существует уже более 6 тыс. лет. Именно в это время были сделаны наскальные рисунки, найденные в Алжире, на которых изображены женщины с подобными косами. Кроме того, такое плетение волос встречалось у древних кельтов и китаянок. Почему же коса называется французской? Точного ответа на этот вопрос нет. Однако существует предположение, что, поскольку Франция всегда была столицей моды, все самое популярное и прогрессивное автоматически считалось французским. А само выражение «французская коса» впервые появилось в 1871 году в статье американского журнала Arthur’s Home Magazine, но из-за того, что статья не сопровождалась картинками, нельзя утверждать, что описывалась та самая коса.

5. Французский маникюр

Французский маникюр, или френч, на самом деле имеет американское происхождение. Его изобрел в 1976 году Джеф Пинк, создатель бренда ORLY, по просьбе одного из голливудских продюсеров, которому было необходимо универсальное покрытие ногтей, подходящее для различных образов актрис. Кстати, изначально этот дизайн назывался Natural Nail («естественные ногти» — англ.). Современное название появилось, когда Джеф отправился в Париж и украсил новым маникюром руки моделей модной столицы. Затем он вернулся домой, а новый маникюр, полюбившийся парижанкам, остался во Франции, откуда затем распространился по всему миру. Надо сказать, что большинство современных француженок отдают предпочтение маникюру без покрытия, а также натуральным оттенкам бежевого и розового.

6. Французские тосты

Классические французские тосты с аппетитом употребляли еще задолго до того, как на карте мира появилась Франция. Первые упоминания этого блюда можно найти в Апициевском корпусе — древнеримской кулинарной книге. Римляне любили полакомиться вымоченными в молоке и яйцах и поджаренными кусочками хлеба. Классическое название «французский тост» появилось в Англии только в XVII веке. Кстати, сами французы называют это блюдо Pain Perdu, что означает «пропавший хлеб».

7. Мясо по-французски

Мясо «по-французски» обычно появляется на нашем столе в виде запеченной отбивной под слоями картофеля, майонеза и сыра. Во Франции о таком способе приготовления мяса если и слышали, то точно не под таким названием. Самым французским способом приготовления мяса по сей день остается беф бургиньон (bœuf bourguignon) — говядина в густом винном соусе, тушенная с овощами.

Бонус: француженки

Вы не подумайте, француженки во Франции действительно существуют. Речь идет о тех француженках, чей образ культивируется кинематографом, средствами массовой информации и маркетологами, связанными с модой и красотой. Очень женственная, очаровательно небрежная, непременно худая и безукоризненно стильная — такая картинка возникает в голове почти каждого из нас, когда мы слышим слово «француженка» или «парижанка». К сожалению — а может, и к счастью, — большинство жительниц Франции далеки от этого канонического образа. Некоторые периодические издания и отдельные медийные личности взялись за разрушение «мифа о француженке», рассказывая всему миру, что во Франции живут такие же женщины, как и везде, которые толстеют от хлеба, не всегда умеют подбирать наряды и трятят много времени на создание «естественной» красоты. Поэтому, если вы переживаете, что вам никогда не стать «классической» француженкой, расслабьтесь: большинству жительниц Франции это также не светит. И это замечательно, потому что каждая женщина прекрасна в своей уникальности.

А какие у вас любимые вещи французского (или не очень) происхождения?