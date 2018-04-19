6 малоизвестных ловушек в инстаграме, к которым жизнь нас не готовила

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Мы загружаем в инстаграм около 95 млн фото ежедневно, не представляем будни без его ленты, и поэтому нам кажется, что мы знаем про него абсолютно все. Однако у популярного приложения есть некоторые нюансы, незнание которых может быть чревато неприятностями: от блокировки аккаунта до лишения свободы.

AdMe.ru собрал для вас самые важные правила пользования инстаграмом, которые помогут вам не попасть в беду.

1. #Еда_в_ресторане

Фотографируя еду в ресторане, чтобы запостить в инстаграм очередную вкусняшку, вы не просто раздражаете окружающих, но и напрашиваетесь на судебное разбирательство. По крайней мере если занимаетесь этим в дорогом немецком ресторане. Впервые о легальности фото еды задумалось немецкое издание Die Welt, заметив, что ресторанные блюда должны защищаться авторским правом. В первую очередь это касается кухни высокого класса: шедевры именитых поваров — это индивидуальное творение, съемка и дальнейшая публикация фото которого должны быть согласованы с поваром. Нелегальных охотников за красивыми кадрами ждет суровое наказание: судебный иск и штраф от нескольких сотен до тысяч евро. Подобные неприятности угрожают и клиентам более экономичных ресторанов: любое заведение общественного питания вправе установить запрет или ограничение на съемку. Так что прежде чем хвастать впечатлениями, инстаграм-гурманам следует заранее ознакомиться с правилами конкретного ресторана.

2. #Рабочее_место

Мы уже рассказывали вам о том, как один неудачный шаг в интернете может поставить крест на вашей карьере. Однако подобные неприятности грозят не только тем, кто позволил себе неосторожное высказывание в посте. Так, на некоторых предприятиях в принципе запрещена фото- и видеосъемка, так что, публикуя даже невинное селфи с рабочего места, вы автоматически теряете работу. Даже если съемка в вашем офисе официально не запрещена, вы легко можете навлечь на себя гнев коллег или босса, выложив пост без их согласия. Поводом к увольнению может послужить банальное недопонимание или разгильдяйство на рабочем месте.

3. #Чужие_дети

Публикация фото чужих детей все чаще становится поводом для судебного иска, к тому же о моральной стороне вопроса гудит весь интернет. Дело в том, что, составляя посты с чужими детскими фото, мы эксплуатируем этих детей для собственного развлечения, коммерции или удовлетворения потребностей в инстаграме (например, ради лайков). К тому же дети часто не знают, в каком контексте будет использовано их фото, а их наивное разрешение на фотографирование не обладает юридической силой. Законодательство, связанное с этим вопросом, имеет множество тонкостей в каждой стране, однако вы не можете намеренно использовать фото чужого ребенка без согласия его родителей. Исключение составляют фото, сделанные в общественном месте, на которых ребенок не является ключевым объектом съемки. Для уточнения деталей каждого случая стоит обратиться к правовым документам.

4. #Репост

Откровенно говоря, большинство людей будут рады, если фото из их поста будет перепощено на странице бренда или информационного ресурса, но что, если вы профессиональный фотограф или дизайнер, а кто-то зарабатывает деньги, используя ваше творчество? Также вам вряд ли понравится, если ваше любимое фото будет свободно использовано как иллюстрация к посту сомнительного содержания. Не стоит забывать о и том, что вы сами можете сделать невинный, но совершенно нелегальный репост, за который потом придется платить. Прежде всего следует помнить, что простой пометки с указанием автора фото недостаточно. До того как сделать репост, необходимо запросить разрешение фотографа. Если вы собираетесь использовать фото в коммерческих целях, согласие лучше оформить в виде договора; если вы просто хотите поделиться красивой картинкой с подписчиками, достаточно будет сохранить скрин переписки с автором фото и условиями репоста.

5. #Происшествия и #Частная_жизнь

Как и в случае с первым пунктом, нужно быть очень осторожным, используя инстаграм во время путешествий. Так, Министерство внутренних дел ОАЭ рассматривает съемку и публикацию местных ЧП как нарушение местного закона. За публикацию фото авиакатастрофы можно получить пожизненный срок в тюрьме или миллионный штраф. Даже обычное фото самолета на память о путешествии будет стоить вам трехмесячного заключения, так же как и съемка некоторых военных и административных зданий. За съемку частных лиц или их вещей без разрешения вас заставят выплатить штраф до 500 000 дирхам или заключат в тюрьму на полгода.

6. #Запрещенные_хештеги

Инстаграм регулярно пополняет список запрещенных хештегов. Таким образом разработчики фильтруют публикацию незаконного или оскорбительного контента, а также банят слишком часто используемые хештеги. Чтобы проверить, является ли хештег запрещенным, достаточно вбить его в поиск: если на неуникальное слово типа #like не предлагается ни одного результата, этот хештег определенно в черном списке. Некоторые хештеги могут быть запрещены временно (например, слишком актуальные) и через несколько дней возвращаются в обиход; однако стоит помнить, что за злоупотребление подобными хештегами ваш аккаунт будет заблокирован. Полный черный список хештегов-2018 можно посмотреть здесь.

Знаете еще больше ловушек инстаграма? Расскажите о них в комментариях.