20+ тонкостей жизни бразильянок, которые вызывают только один вопрос: как они до этого дошли?

Для большинства иностранцев образ бразильянки достаточно стереотипен — загорелая красотка, которая в основном проводит время на пляже или зажигает на карнавале. И надо сказать, что это мнение существует неспроста — каждая жительница Бразилии, несмотря ни на что, гордится собственной внешностью и позволяет себе отдыхать. Но это лишь верхушка айсберга.

AdMe.ru подметил яркие особенности жизни и поведения бразильянок, благодаря которым они выглядят и чувствуют себя нереально притягательными.

1. Здесь живут девушки всевозможных типажей

Бразилия — огромная страна с миксом разных национальностей ввиду своего прошлого. Белой кожей, голубыми глазами и светлыми волосами тут никого не удивишь. Ближе к северу более распространен темный тип кожи, а ближе к югу, где много городов, колонизированных европейцами, больше светлокожих людей. В центральной части страны множество людей с самой разнообразной внешностью и преобладания какого-то цвета кожи, глаз или волос нет.

2. Брекеты — признак достатка

Бразильцы — крайне улыбчивая нация, поэтому красивые, ровные зубы для них — необходимость. С брекетами ходит и стар и млад. Когда накопил деньги, тогда и поставил брекеты, и неважно, сколько человеку лет на данный момент. Кроме того, все дамы трепетно относятся к белизне зубов. Для них почистить зубы после приема пищи в торговом центре — норма. «Свои брекеты бразильцы носят с гордостью и любовью, и с ними улыбаются еще шире, чем без них, ей-богу. Ведь если ты носишь брекеты тут, то ты капец какой состоятельный человек. Так совпало, что я, когда первый раз приехала сюда, тоже носила брекеты. Именно после этой поездки я перестала их стесняться и могла уверенно улыбаться, не скрывая железяк во рту, потому что каждый второй тут носит брекеты, и я прокатывала там за свою. Только мои „русские“ „зубоисправители“ стоили как минимум в 1,5 раза дешевле бразильских», — написала по этому поводу блогер. «Чищу зубы кокосовым маслом с 9 лет. Сначала вышло случайно. Мамин кавалер-дипломат привез его среди прочих подарков. Попробовала съесть — понравилось, потом почему-то стала намазывать на зубную щетку. Недавно познакомилась с бразильянкой. Она рассказала мне, что это масло убивает бактерии и отбеливает. Да в жизни не поверила бы! Только я ни разу не была на лечении у стоматолога за 30 лет», — открыла для себя лайфхак иностранка.

3. Пышные формы в тренде

У туристов, которые приехали на карнавал, складывается ложное представление о массовой стройности местных красавиц. На самом деле многие женщины склонны к полноте. Здесь нет культа рельефного и подтянутого тела. Девушки независимо от типа фигуры предпочитают микрошорты и короткие, обтягивающие топы. Бразильянок с детства учат любить свое тело, каким бы оно ни было, а постоянное внимание со стороны мужчин поддерживает представительниц слабого пола в уверенности, что каждая из них богиня.

4. Бразильянки не приемлют категоричных отказов в свой адрес и сами не скажут «нет», не объяснив причину

Отказ должен быть с объяснением причины — таковы особенности этикета. Если особой причины нет, то придется придумать, чтобы не обидеть девушку. А сами они часто поступают так: с улыбкой принимают предложение, обещают гору приятностей, а после не исполняют обещанное. Здесь это считается более уважительным, чем просто сказать «нет».

5. Женщины никогда не пропустят маникюр и педикюр

Женщины могут не накраситься или не носить украшения, но вот ногти — это своего рода культ. Мастер в салоне или на дом — неважно, нередко можно встретить даже целые кланы специалистов, которые долгое время обслуживают одну и туже семью. И цена не станет преградой для красоты рук и ног даже при скромном семейном бюджете. Однако техника маникюра буквально поражает иностранок: мастера наносят лак на ноготь и кожу вокруг, а потом стирают с кожи ацетоном с помощью палочки. Делают как маникюр, так и педикюр быстро, минут 30, наносят крем на кутикулу, обрезают и красят обычным лаком. У каждого мастера есть специальный порошок. Если заденет кожу, то присыпает им. В среде состоятельных бразильцев неприлично делать рисунки на ногтях, нейл-арт, красить ногти разными цветами. Поэтому в элитных салонах даже такой услуги нет.

Вот как блогер описывает свое первое посещение маникюрного кабинета в этой стране: «Свекровь привела меня в хороший сетевой салон. Степень моего возмущения невозможно передать. Мало того, что глаза на лоб вылезли от такой техники, как замазывание лаком всего пальца, так мне еще слишком сильно обрезали кутикулу. Потом еще долго заживала кожа. Свекровь успокоила, что это нормально. С тех пор я стала ходить на маникюр и педикюр как к стоматологу: то ли будет больно, то ли пронесет. Помню, как-то девушка задела так аж 5 пальцев».

6. Нередко тут можно встретить красоток в сапогах или кожаных куртках, даже когда на улице +30 °С

Во-первых, местным женщинам хочется разнообразить свой гардероб и носить трендовые вещи, а не только красоваться в сарафанах, юбках и босоножках. А во-вторых, дело в том, что им реально холодно. Вот что заметила девушка, переехавшая в Бразилию: «Сегодня утром в лифте соседка мне говорит: „Там так холодно, так холодно! Дождь и ветер ледяной! Просто кошмар!“ И сама она в куртке, сапогах и закутана в теплый шарф, и огромный зонт в руке. Вышла я на улицу — свежо, прохладно, накрапывает мелкий дождик. Ну да, не жара. Я в обычной кофте с длинными рукавами, спортивных штанах и кроссовках. На градуснике с утра было +18 °С, днем до +22 °С.

Что такое зима для бразильцев: начинается 21 июня, температура колеблется от +20 °С до +30 °С в Рио, на юге страны может опускаться до 0 °С и даже бывает —2 °С. На пляже тишина, даже если солнце и +30 °С, — зима есть зима. Бассейны все закрыты и вообще на улицах меньше народу гуляет. А в магазинах появляется куча сапог, ботинок, теплые куртки, пальто и даже шапки». В любом случае дамы выбирают яркие расцветки и крупные украшения, а также «звериный» принт — «леопард» тут повсеместно. Из практических соображений отдают предпочтение одежде из синтетики и трикотажа.

7. Женщины редко носят ювелирные украшения

Чаще всего они предпочитают бижутерию. Из-за высокого уровня преступности в стране девушки надевают драгоценности только по особенным случаям и только туда, где точно будут чувствовать себя в безопасности. Первая рекомендация туристам, которые собираются в Рио или Сан-Паулу, — это «не светить» гаджетами, снять с себя все украшения, а в транспорте надевать рюкзак не на спину, а на живот. Так вероятность навлечь на себя проблемы существенно снижается.

8. Многие несколько раз в день принимают душ

Горячей воды нет практически ни в одном доме. Если есть деньги, можно поставить себе бойлер, однако большинство не могут себе этого позволить из-за высоких цен на электроэнергию. Но ополоснуться под прохладным душем в почти 40-градусную жару — удовольствие. В целом эта привычка логична — из-за жары многие сильно потеют и ни у кого нет желания ходить липким весь день. Кстати, ванны для бразильцев — это роскошь. Если кто-то живет в квартире не с душевой кабинкой, а с даже крохотной ванной, то это, можно сказать, VIP-апартаменты.

9. Они эмоционально открытые

Здесь считается нормой обнимать и целовать в обе щеки человека при встрече и на прощание. При этом не имеет значения, давний ли это друг или человек, которого ты впервые видишь. Обнимая вас, бразильянка обязательно скажет слово Prazer, что означает «приятно познакомиться». Бразильцы считают, чем ближе к другим людям, тем лучше. Даже если в автобусе мало народа, они сядут рядом с единственным пассажиром. В очереди кто-нибудь обязательно заведет разговор, а незнакомая женщина в лифте запросто сделает комплимент: «Какой у вас шарфик красивый». И уточнит: «Где покупали?» Это нормально, но сложно понять иностранцам.

10. Многие дамы мечтают о волосах без объема

Поскольку зачастую от природы у бразильянок кудрявые волосы, то они их выпрямляют утюжком или химическим способом. А в местных магазинах нередко можно встретить шампунь с пометкой «без объема» — девушки хотят любыми способами сделать волосы более прямыми.

11. В отношениях берут инициативу в свои руки

Местные девушки не привыкли рано вступать в брак, однако отношения в этой стране завязываются очень быстро. Пара довольно быстро переходит из той стадии, когда вы только приглядываетесь друг к другу, к стадии, когда вы уже официально пара. И нет ничего предосудительного в том, чтобы предложить мужчине жить вместе или пожениться. Кстати, с официальным браком тут не спешат. Средний возраст невест — 30 лет. Главные причины позднего замужества — стремление построить карьеру, обустроить быт и просто пожить в свое удовольствие. «Родня и окружение вообще не спрашивают о том, когда внуки. „Детей нужно! Рожай! Часики-то тикают! Тебе уже почти 25, а у тебя детей нет“ — ужас! Наоборот, как показывает практика, многие говорят: „Молодая еще, успеешь. Становись на ноги, насладись спокойной семейной жизнью с любимым. А дети будут. Главное, чтобы здоровье было“», — заметила культурную разницу девушка, которая переехала в Бразилию.

12. У большинства семей здесь няни

Некоторые бразильянки сразу начинают подбирать няню, как только узнают, что беременны. Декретный отпуск короткий, женщины работают, услуги няни недорогие (от $ 200 до $ 700 в месяц), поэтому их тут много. Причем за эти деньги они будут следить за детьми, заниматься готовкой и уборкой в доме. «Можно встретить в торговом центре няню, катающую младенца в коляске, в то время как мама потягивает коктейль в кафе или гуляет по магазинам с подружкой. Вообще, мне кажется, ген страдания и жертвенности у русских, бразильцы более расслабленные, любят уделять внимание себе, отдыхать», — поделилась своим мнением по этому поводу девушка.

13. Но в то же время мамы могут взять с собой ребенка куда угодно

В этом плане у женщин нет никаких условностей. Молодая мама запросто может прихватить кроху на шумную вечеринку поздним вечером или на футбол. Для туристов здешний кинотеатр может стать местом, где они получат культурный шок: по проходам могут ползать дети, мамы которых заняты просмотром фильма. Периодически в фильм вклинивается плач ребятни, на который никто не обращает внимания. При этом бразильянки — хорошие мамы, они заботятся о своих малышах. Просто по нашим меркам они дают им слишком много свободы. И эта история — яркое тому доказательство: «Родственники мужа пригласили нас на детский день рождения. Меня удивило время праздника — приехать нужно было к 8 часам вечера. Моя дочь в 8 уже спит, но мы решили чуть сдвинуть ее сон и заехать буквально на час. Приехали, побыли, как планировали, и стали со всеми прощаться. Дедушка именинницы остановил нас в дверях и начал возмущаться, что мы так рано уходим и не дождались задувания свечей. Когда мы объяснили, в чем причина нашего ухода, он засмеялся и сказал язвительно: „У вас прямо как в армии“. Нечего и говорить, что бразильские дети веселились до ночи и никого, кроме нас, не волновал тот факт, что детям нужно ложиться спать пораньше».

14. Для местных время течет совершенно по-другому

Важно помнить, что они никуда не торопятся. Здесь можно расслабиться и наслаждаться моментом, отдыхать от быстрого ритма западных стран. Заставить бразильцев делать что-то быстрее просто невозможно. Они будут кивать и извиняться, но продолжать неспешно делать то, что делали. Время для них — абстрактное понятие. Сегодня не успели — завтра сделаем, какая разница. Например, если европейцы планируют свою работу и если что-то не успели — задерживаются, а если у бразильянки закончился рабочий день, то она все бросила и ушла. О непунктуальности местных ходят легенды: «Живу в Бразилии. Тут люди расслаблены, меньше заморачиваются из-за глупостей и не торопятся. Поэтому с пунктуальность проблемы. Как-то был диалог со знакомой. Она работает в банке и считает себя очень организованной. Банк работает с 9:00. Опаздывать можно не более чем на полчаса. Потом переодеться, завтрак, кофе. Но так как все бразильцы это понимают, то и клиенты раньше 10 не станут приходить. То, что в других странах, если люди начинают работать в 9, приходят раньше, она считает бесчеловечным».

15. Здесь большим праздником считается 15-летие у девочек

Не 14, 16, 18 или 21, а именно 15. У мальчиков такой знаменательной даты нет. Празднуют его порой похлеще, чем свадьбу. Традиция идет из древних времен — раньше в 15 лет девушка была готова выходить замуж. И целью вечеринок было продемонстрировать ее потенциальным женихам и их семьям. Нынешний масштаб празднования зависит от финансового состояния семьи. Обычно собирается очень много гостей, заказывают специальные декорации, могут арендовать ресторан, а если семья живет в частном доме, то вызывают поваров, официантов, ведущего. Шикарное платье у именинницы, огромные торты и прочее.

16. К их вкусовым предпочтениям сложно привыкнуть

Рис тут едят каждый день. У многих на столе есть фрукты вроде манго, ананаса, банана или апельсина, которые употребляются вместе с рисом и мясом. Свежий ананас здесь сочетают с запеченной или жареной свининой. Местные люди супы не едят в принципе. Если и готовят дома, то предпочитают побольше «начинки» и поменьше жидкости. «Первое время в Бразилии я жила в доме своей работодательницы. И вот однажды я вернулась домой раньше нее и получаю сообщение: „Сделай рис и винегрет на ужин, мясо я принесу, через 15 минут буду“. И вот тут у меня началась паника: какой винегрет за 15 минут? Да и свеклы в доме даже нет! Звоню ей — трубку не берет. Обратиться больше не к кому. У меня паника. Но слава великому гуглу, он меня спас. Оказывается, в Бразилии винегрет — это просто мелко порезанные свежие помидоры с луком и зеленью, которые заправляются уксусом, оливковым маслом и соком лайма. Быстрый в приготовлении салат, который едят чуть ли не каждый день. И очень любят готовить его к шашлыку», — поделилась на Pikabu своей историей девушка.

Тот самый «винегрет».

17. В разговорах нет преград и личных границ

Коллеги по работе запросто могут сказать, что ваша новая стрижка вам не идет, а новое платье полнит. Купишь новую машину, а тебе в ответ — цвет не очень да и марка так себе. И это не про тесные отношения друзей, так общаются малознакомые люди. Можно было бы посчитать это бестактностью, невоспитанностью. Но дело в том, что бразильцы не обижаются на такие замечания других. Для них это норма. Девушка поделилась своим опытом: «Даже с относительно малознакомым человеком тут поднимут тему здоровья, расскажут, что он вот только недавно с больницы, лечит геморрой, а вот у Марии проблемы с мочеиспусканием и ей больно ходить в туалет. Сколько раз в день ты писаешь? Ой, ты что-то поправилась, ты случайно не беременна? Все это и многое другое я слышала или от бывших коллег, или простых случайных собеседников в автобусе. Да даже от клиентов, с которыми разговорились во время передачи заказа. Я до сих пор не могу до конца понять: это культурный прикол и открытость или все-таки невежливость и непонимание границ? Пока все-таки склонилась к первому варианту».

18. Женщины очень темпераментные, но отходчивые

Отношения с местной девушкой — настоящий ураган. Часто может приревновать и устроить скандал, но за ним всегда следует еще более бурное примирение. Тут люди не стесняются выражать чувства на людях и окружающих это не смущает.

19. До замужества живут с родителями

Они просто не видят смысла тратиться на аренду. Жить с родителями удобно и в бытовом плане: еда готова, в доме убрано. Но счета в данном случае делятся пополам, а сэкономленные на аренде деньги откладываются. И чаще всего, когда человек уже находит любовь всей своей жизни, то у него уже есть накопленные деньги на дом или квартиру, своя машина. Жить с родителями после замужества здесь не принято и считается неприличным.

20. Бразильянки не стесняются пробовать новое и необычное в своих образах

Девушки запросто могут воспользоваться помадой или тенями необычного цвета, просто отправляясь в офис. И никто не будет на это косо смотреть. Косметика для них — это способ самовыражения, и главное тут — быть яркой. Нюдовые варианты возможны, но если уж местная красотка взялась за кисть, то, скорее всего, оторвется по полной.

21. Пластическая хирургия — неизменная часть жизни

Страна находится на 2-м месте по количеству людей, прибегнувших к пластике. Кажется, что это противоречит концепции «полюби себя любой», но на самом деле нет. Считается, что даже если я люблю свое тело, то это не значит, что я не хочу его усовершенствовать. Больше всего здесь распространены всевозможные подтяжки. Спросить у красивой бразильянки, кто ее хирург, ничуть не менее прилично, чем поинтересоваться, где находится хороший ресторан.