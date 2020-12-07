20 вещей, которые не стоит делать перед полетом, чтобы не превратить его в мучение

В 2018 году количество авиапассажиров превысило 4,3 млрд человек. Собираясь в путешествие на самолете, каждый из них мечтает о быстром прохождении регистрации, удобном месте и тихих соседях. Даже в ясный безоблачный день полет может вызвать стресс. Рейс могут задержать или отменить, очередь к стойке контроля безопасности кажется бесконечной, смена часовых поясов дезориентирует, турбулентность вызывает неприятные ощущения, а космические цены на напитки в самолете портят настроение. Но есть способы избежать или минимизировать поводы для волнения перед поездкой.

AdMe.ru разузнал, чего точно не стоит делать перед полетом и в салоне самолета, чтобы путешествовать с комфортом.

Надевать открытую и неудобную одежду в самолет

Собираясь в полет, следует учитывать чистоту поверхностей, тесноту сидений и перепады температуры. Не стоит надевать шорты или короткие юбки, лучше предпочесть легкие свободные брюки или длинное платье. Убираются между рейсами недостаточно тщательно, кресла и столики могут быть не особенно чистыми. Избегайте одежды, которую сложно снимать и надевать. Кабинка туалета в самолете совсем небольшого размера, и манипуляции с обтягивающим комбинезоном могут быть затруднительны.

Не надевать компрессионные гольфы на время длительных перелетов

Для длительных перелетов рекомендуется использовать компрессионные гольфы или чулки. Они улучшают кровообращение, помогают предотвратить отеки ног и защищают от тромбоза глубоких вен. Сдавливая мышцы ног, компрессионные гольфы увеличивают кровоток. При этом они не выглядят как медицинская одежда: доступно множество стильных спортивных вариантов.

Забывать про солнцезащитный крем

Доктор Мариса Гаршик советует всегда использовать солнцезащитный крем, если вы летите в светлое время суток. Несмотря на то, что окна самолета частично блокируют лучи UVB, UVA, они способны повредить кожу, поскольку на больших высотах излучение более интенсивное.

Не увлажнять руки и тело

Косметолог Изабель Беллис из Нью-Йорка рекомендует смазывать кожу перед полетом сначала маслом, а потом плотным увлажняющим кремом, который предотвратит потерю влаги. Некоторые пассажиры брызгают термальную воду на лицо или используют увлажняющую текстильную маску в самолете. Такие средства лишь еще сильнее высушивают кожу, так как способствуют испарению влаги поверхностных слоев эпидермиса. Кроме того, обычно в термальной воде содержится соль, которая, как и сухой воздух в самолете, дополнительно вытягивает воду из кожи.

Игнорировать приложение авиакомпании

Заранее загрузите приложение авиакомпании, которой вы планируете лететь, и внесите туда данные о бронировании. Это облегчит регистрацию, поможет быстро сориентироваться, если самолет задерживается или был изменен номер выхода. Большинство авиакомпаний дает возможность легче настроить Wi-Fi через приложения на личных устройствах пассажиров, предлагает бесплатные развлечения на борту.

Думать, что интернет будет доступен везде

Узнайте заранее условия пользования интернетом (у своего оператора или в аэропорту). Wi-Fi может понадобиться в случае внезапных изменений, задержки рейса. Во многих аэропортах есть бесплатный Wi-Fi, но будьте осторожны, защищайтесь от хакеров. Использование антивирусов и VPN поможет сберечь важные данные. VPN обеспечивает безопасный трафик: зашифровывает его и направляет через сервер, который изменяет ваше местоположение, что позволяет защитить личные данные на телефоне.

Выбирать красивую, но неудобную обувь

Не стоит выбирать туфли на каблуке или жесткие ботинки, лучше надеть удобную обувь без шнуровки. Сотрудники авиакомпаний советуют отказаться от высоких каблуков и открытой обуви в основном из соображений безопасности. В случае эвакуации каблуки могут проткнуть надувной трап. Во вьетнамках и сандалиях ноги с большей вероятностью замерзнут, особенно во время длительного перелета. Кроме того, посещение туалета самолета в открытой обуви негигиенично, поскольку возможно попадание жидкости на ноги.

Пить напитки с газом

Газированный напиток в полете может усилить газообразование в кишечнике, которое обычно увеличивается из-за снижения атмосферного давления, что может привести к вздутию живота и тошноте. Из-за набранной высоты безалкогольные диетические газированные напитки пенятся сильнее, когда их наливают из банки, это замедляет обслуживание других пассажиров.

Стесняться просить апгрейд

Участие в программе лояльности является большим плюсом, если вы хотите повысить класс обслуживания. Некоторые авиакомпании позволят вам повысить тариф только на один класс: с эконом- до премиум-эконом, с премиум-эконом до бизнес-класса или с бизнес-класса до первого. Активные путешественники отмечают, что получить апгрейд стало сложнее, поскольку все компании стремятся к онлайн-регистрации на рейс, а не в очереди у стойки. Однако, если вы приехали в аэропорт заранее, не стесняйтесь вежливо попросить об апгрейде класса поездки: «Если вы повышаете категорию пассажиров этого рейса, пожалуйста, примите меня во внимание».

Не позаботиться о копиях документов на случай их потери

Страховые компании советуют положить бумажные копии документов в ручную кладь и в каждый сданный в багаж чемодан. Это может помочь, если паспорт или водительские права потеряются, авиакомпания не доставит багаж или вам нужно будет доказать, что найденный чемодан ваш. Также рекомендуется сделать цифровые копии и оставить их у близкого человека, который сможет быстро их прислать в случае необходимости.

Вставать в любую очередь на паспортный контроль

Оглядите пассажиров, стоящих в очереди перед вами на паспортный контроль. Старайтесь не становиться за людьми, которым может потребоваться дополнительная проверка. Например, если ребенок путешествует с одним родителем, могут понадобиться дополнительные документы. Если вы видите, что человек ведет себя тревожно, документы у него не подготовлены, лучше выбрать другую очередь.

Полагаться на авось при расчете времени прохождения контроля безопасности

Если вы не любите бесконечные ожидания в аэропорту, но не хотите опоздать на рейс, используйте приложения для отслеживания скорости прохождения контроля безопасности, например MiFlight.

Забыть о другом часовом поясе во время пересадки

Если вас ждет пересадка в другой стране, обязательно сверьте время на своих часах и телефоне. Мобильные устройства не всегда автоматически обновляются, поэтому лучше сверяться с табло в аэропорту.

Экономить на наушниках или берушах

Даже если вы не планируете слушать музыку или аудиокниги весь полет, опытные путешественники советуют взять в ручную кладь хорошие наушники или беруши с шумоподавлением. Они позволят не переживать из-за плачущего малыша на соседнем сиденье или слишком громких попутчиков.

Пробовать незнакомые и острые блюда перед полетом

Знакомство с местной едой — одна из приятных составляющих путешествия. Накануне полета лучше обойти киоск с незнакомой уличной едой и пропустить рекомендации официанта попробовать уникальное местное блюдо, чтобы не столкнуться с внезапной непереносимостью новых продуктов. Пища, которую мы едим дома, привычнее, чем еда за границей. Часто проблемы возникают из-за того, что для вашего желудка она незнакома. Стоит остерегаться и острой пищи со множеством специй — она известна тем, что вызывает дискомфорт в желудке. Специи, например перец чили, содержат мощный ингредиент капсаицин, который является раздражителем для тела. Капсаицин может раздражать слизистую оболочку желудка или кишечника и вызвать у некоторых диарею. Лучше воздержаться от такого питания до полета.

Считать, что жидкость, запрещенная для провоза в ручной клади, — это только вода

В большинстве аэропортов существуют ограничения по количеству жидкости, дозволенной к перемещению через контроль безопасности. Нужно учитывать, что кроме напитков ею считаются почти вся косметика и различные продукты. Лучше не класть в ручную кладь зубные пасты, аэрозоли, гели, фруктовые консервы, сыры в рассоле, рыбу и мясо, замороженные продукты, масло, йогурты и т. д.

Оставить пустую бутылку дома

Вы не можете пронести бутылку воды через контрольно-пропускной пункт в аэропорту, но вы можете пронести пустую бутылку и затем наполнить ее, когда пройдете контроль службы безопасности. Обычно вода в аэропорту стоит в несколько раз дороже, чем в обычных магазинах.

Сдавать чемодан без опознавательных знаков

В спешке другие путешественники могут по ошибке взять чужой чемодан с багажной ленты. Чтобы избежать такой неприятности с вашим багажом, привяжите к нему красочную ленту или используйте яркую бирку, чтобы ваш чемодан выделялся среди череды черных и темно-синих сумок.

Пропустить информацию о допустимом весе багажа

При покупке билета важно обратить внимание на ограничения по весу и количеству допустимого багажа. С пассажиров, превышающих норму бесплатного провоза багажа, указанную в авиабилете, могут взымать сбор за перевес. Если вдруг чемодан оказался тяжелее, чем разрешают правила, выбирайте одежду с карманами, куда вы сможете переложить тяжелые товары на время прохождения контроля авиакомпании.

Пытаться сэкономить и лететь ночным рейсом

Пытаясь сэкономить, путешественники иногда выбирают ночные рейсы. Однако это порой оборачивается дополнительными расходами. Общественный транспорт обычно не ходит в ночное время, и, чтобы добраться до места, приходится тратиться на такси. Во многих отелях за ранний заезд попросят доплатить. Ночью в аэропорту можно столкнуться с тем, что магазины и кафе закрыты, негде перекусить, купить воды.