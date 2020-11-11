19 доказательств того, что в Японии даже крупные бренды играют по другим правилам

Жители Японии избалованы разнообразием предлагаемых товаров. Кажется, на прилавках этой страны есть все, что душа пожелает, даже загадочное «диво дивное, чудо чудное» без труда найдется. Однако такое изобилие делает потомков самураев капризными покупателями, и международным компаниям, желающим зарекомендовать себя в Стране восходящего солнца, приходится ломать голову над тем, как протоптать дорожку к сердцам японских потребителей.

Нам в AdMe.ru любопытно, чему отдают предпочтение японцы, и мы с удовольствием посмотрели на примеры успешной локализации крупных международных брендов в этой самобытной стране.

В Киото даже Starbucks приходится маскироваться, чтобы не нарушить облик Старого города

Бургеры со спрессованным рисом вместо булочек предлагают в японском «Макдоналдсе»

IKEA удивляет гурманов-японцев «ниндзя-догами» с черными сосисками

«Зашла сегодня в Starbucks в Японии и осталась с пустым кошельком...»

«Фигурки из культового аниме „Евангелион“ в японской IKEA. Они сделали мой день»

Японцы знают толк в использовании стеклянных шкафов. ＠t-licus / Reddit

Японцы обожают сезонные продукты. Мороженое от Baskin-Robbins в честь Дня девочек. Такое и есть жалко!

А это от них же для любителей покемонов

Кстати, если вы пригласите японца сходить в «Баскин Роббинс», то он посмотрит на вас с недоумением, так как в этой стране известную сеть магазинов мороженого знают под названием «31».

Бренд мороженого Häagen-Dazs в Японии выпускает десерты со вкусами, которые могут оценить только жители этой страны: моти с каштановым соусом и сладкие бобы

Burger King старается удивить искушенную японскую публику цветными бургерами, в которых даже сыр непривычных нам оттенков

Специально для страдающих от жары японцев Coca-Cola выпустила замороженный вариант напитка, которым можно не только утолить жажду, но и перекусить

Популярные у нас дезодоранты Rexona в Японии — Rexena

Только в Японии вы можете купить себе новенькие кеды Converse и тут же, не покидая магазина, украсить их по своему усмотрению

В Японии Starbucks можно найти прямо в книжных магазинах: выберите понравившуюся книжку или журнал и читайте за чашкой кофе, не покупая

Такая вот приятная альтернатива популярному в этой стране чтению стоя.

В японских айфонах нельзя выключить звук камеры, чтобы мужчины не снимали то, что находится под женскими юбками

Согласно негласным правилам, все телефоны, которые продаются на японском рынке, должны издавать характерный звук при фото- и видеосъемке. От него нельзя избавиться даже в беззвучном режиме.

Японский KitKat радует не только разнообразием вкусов, но и бумажной упаковкой, из которой производитель предлагает складывать оригами

Кафе от Nescafe в Токио предлагает уставшим на работе японцам насладиться ароматным кофе и... поспать

Кровати и удобные кожаные кресла, приглушенный свет, расслабляющая музыка — здесь все, что нужно для комфортного сна.

«В Японии в отпуске попробовали вот такой KitKat-бургер. Странное сочетание, но интересный опыт»

Устранители запаха Febreze от Procter & Gamble пользуются огромным спросом у японцев благодаря правильной рекламе

Японцы жить не могут без средств для удаления запахов. Свои матрасы они не стирают, поэтому футоны пахнут потом. А белье, которое во время сезона дождей обычно сушится в помещениях, нередко имеет запах плесени. P&G воплотили потребность жителей Японии в Febreze, привив им привычку распылять спрей на одежду и постельные принадлежности на ежедневной основе.

И какое же Рождество в Японии без жареной курочки KFC?

В 1970-е годы менеджер первого ресторана KFC в Японии Такеши Окавара в интервью национальному телеканалу на вопрос, действительно ли на Рождество люди на Западе едят жареную курицу, ответил утвердительно. Эта хитрость положила начало традиции, которая из года в год в декабре вызывает ажиотажный спрос на продукцию KFC. Японцам даже приходится делать заказы заранее, чтобы не остаться без лакомого кусочка в праздничный день.