17 ситуаций, когда из-за своих привычек мы можем опростоволоситься перед иностранцами
Золотое правило вежливого туриста — узнать как можно больше об обычаях и этикете страны, в которую он собирается. Эти сокровенные сведения уберегут от конфуза и не дадут нанести случайное оскорбление местным жителям.
Мы в AdMe.ru не хотим выглядеть невеждами и грубиянами в глазах иностранцев, поэтому решили освежить в памяти самые необычные традиции и правила поведения.
- Если вы левша, в Египте вам будет непросто. Здесь, как и во многих мусульманских странах, левая рука используется для «нечистых» манипуляций, например для обувания. Есть левой рукой, по мнению местных, негигиенично. Вы никого не оскорбите, если будете держать хлеб в левой руке, но класть его в рот можно только правой.
- В Индонезии отрыжка не считается проявлением неуважения. Но представители другой культуры могут этого не знать: «Однажды к нам в колледж приехали студенты из Бельгии или какой-то другой европейской страны. Они учились не на моем факультете, но по воле судьбы ели в той же столовой, что и я с друзьями. И вот я рыгнул, потому что мне так захотелось, и продолжил есть. Иностранцы широко раскрыли глаза. Еще больше они удивились, когда в столовой меня никто не пожурил. Они начали расспрашивать людей, с которыми сидели рядом, и до меня донесся их неловкий смех. Тут я понял, что в столовой сидят иностранцы, и извинился перед ними. Они были удивлены, что у нас отрыжка вовсе не считается грубостью, и из их слов я понял, что в их стране это было бы равносильно пощечине».
- Если вы уронили хлеб в Афганистане, не выбрасывайте его. Местные жители делают так: они поднимают кусок хлеба, целуют его и снова кладут на тарелку. Такого же отношения они ждут и от других.
- Не оставляйте палочки для еды вертикально в тарелке c рисом, если обедаете где-то в Японии. Так делают только на похоронах.
- В Мексике буррито принято есть без столовых приборов, так что никаких ножей и вилок.
- В Португалии невежливо подсаливать еду. Это знак неуважения к повару, красноречиво говорящий о том, что вы недовольны его работой. Поэтому если на вашем столике не окажется солонки, лучше не просите ее у официанта.
- В Люксембурге, Швейцарии и Франции неприлично жевать жвачку на людях.
- Если незнакомцы в Японии предлагают вам фрукты или что-то вкусненькое, возьмите презент. Так японцы показывают свое знаменитое гостеприимство. А ваш отказ может их сильно расстроить.
- Когда будете принимать подарок, обязательно делайте это двумя руками. Так вы покажете, что полностью погружены в процесс и благодарны человеку за оказанное внимание. Если протянете только одну руку, то оскорбите человека. Такие правила действуют в Японии, Китае, Южной Корее, Вьетнаме и Индии.
- Если вас пригласили в гости румыны, ни в коем случае не отказывайтесь от еды, даже если вы сыты. Съешьте хотя бы чуть-чуть, чтобы не нанести смертельную обиду хозяевам дома.
- В столице Аргентины есть негласное правило: когда идет дождь, люди ничего не делают и отменяют все планы. Поэтому, если вы познакомились с местными, ни в коем случае не зовите их никуда в дождливый день.
- Если путешествуете по Китаю, не дотрагивайтесь до голов статуй. В буддийской культуре голова считается священной частью тела. Поэтому даже безобидное поглаживание расценивается местными как большое оскорбление.
- Австралийские таксисты сильно удивятся, если турист-одиночка сядет на заднее сиденье. Мужчины в этой стране привыкли занимать место с рядом водителем, но никак не позади него. На женщин это правило не распространяется.
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В магазинах и аптеках Парижа обязательно поздоровайтесь с продавцом, а затем попросите его отвести вас к нужному товару. Здесь не принято без предварительных любезностей просто спрашивать: «А где у вас аспирин?»
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Если ходите по магазинам в Германии, не копайтесь в вещах в поисках нужного размера. Вот что говорит об этом пользовательница Quora: «Продавцы расстроятся, если вы начнете рыться в товаре. Просто возьмите образец модели, сядьте и ждите, когда вам помогут. Они обязательно к вам подойдут, и вы будете гораздо счастливее, а их магазин не будет похож на зону бедствия после вашего ухода».
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В Великобритании очень ценят личное пространство. Здесь на вас косо посмотрят, если вы будете дышать человеку в затылок, стоя на эскалаторе или в очереди в магазине. Чтобы никого не раздражать, поступайте как местная жительница: «В супермаркете я держусь на расстоянии вытянутой руки от покупателя впереди и ожидаю, что тот, кто позади, сделает то же самое. В особо многолюдные дни достаточно будет дистанции хотя бы в половину длины руки».
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В Америке без чаевых никуда. Вот что рассказывает туристка из Азии, которая не дала в одном кафе официанту на чай: «Когда мы уходили, официантка вышла на стоянку и очень вежливо, искренне обеспокоенно спросила: „Что-то не так с обслуживанием?“ Это было в корейском квартале Лос-Анджелеса. Мы совершенно забыли о чаевых, когда расплачивалась. Извинились и вернулись в ресторан, чтобы добавить к счету чаевые».
Разумеется, все люди разные и не все местные обратят внимание на такие «оплошности» туристов. Но все же лучше вести себя в соответствии с нормами данного региона. А с какими необычными правилами этикета сталкивались вы во время путешествий?