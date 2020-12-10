17 ситуаций, когда из-за своих привычек мы можем опростоволоситься перед иностранцами

В магазинах и аптеках Парижа обязательно поздоровайтесь с продавцом, а затем попросите его отвести вас к нужному товару. Здесь не принято без предварительных любезностей просто спрашивать: «А где у вас аспирин?»

Если ходите по магазинам в Германии, не копайтесь в вещах в поисках нужного размера. Вот что говорит об этом пользовательница Quora: «Продавцы расстроятся, если вы начнете рыться в товаре. Просто возьмите образец модели, сядьте и ждите, когда вам помогут. Они обязательно к вам подойдут, и вы будете гораздо счастливее, а их магазин не будет похож на зону бедствия после вашего ухода».