15 сувениров, которые мы привезли из разных стран. Попробуйте отгадать из каких
Тоска по путешествиям и пылящиеся на полке сувениры из давних поездок вдохновили сотрудников французского тур-оператора Club Met на любопытное исследование. В компании решили узнать, какие самые популярные сувениры привозят туристы со всего мира. Как оказалось, из Италии чаще всего привозят венецианскую маску, а из Австралии — бумеранг. В Канаде туристов в большинстве случаев привлекает кленовый сироп, а из Бразилии привозят гамаки.
Редакция AdMe.ru собаку съела на путешествиях. Мы собрали 15 сувениров, которые привезли из поездок по разным частям света: Европе и Азии, Африке и Америке. Ваша задача — угадать, из каких стран эти вещицы.
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Ответы
1. Мексика
2. Норвегия
3. Грузия
4. Египет
5. США
6. Узбекистан
7. Таиланд
8. Армения
9. Турция
10. Марокко
11. Нидерланды
12. Индонезия
13. Греция, о. Крит
14. Греция
15. Индия
Сколько стран вам удалось отгадать? Любопытно посмотреть, какие сувениры привезли вы из своих поездок.