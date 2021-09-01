15 сувениров, которые мы привезли из разных стран. Попробуйте отгадать из каких

Тоска по путешествиям и пылящиеся на полке сувениры из давних поездок вдохновили сотрудников французского тур-оператора Club Met на любопытное исследование. В компании решили узнать, какие самые популярные сувениры привозят туристы со всего мира. Как оказалось, из Италии чаще всего привозят венецианскую маску, а из Австралии — бумеранг. В Канаде туристов в большинстве случаев привлекает кленовый сироп, а из Бразилии привозят гамаки.