15+ фотографий, доказывающих, что в Австралии живется весело, правда все живое при виде вас пускает слюнки

Когда кто-то произносит: «Австралия», мы сразу представляем себе землю, которая кишит жужжащими, ползающими, прыгающими, летающими и клацающими зубами гадами всех мастей, такое место, где каждую минуту рискуешь стать чьим-нибудь обедом. А вот местные жители и заядлые путешественники, напротив, видят в этой стране райский уголок, в котором просто есть свои маленькие особенности.

Мы в AdMe.ru согласны с мнением обеих сторон и предлагаем вам посмотреть фото прямиком из страны, где люди ходят вверх ногами.

«Рассчитывали на тихую прогулку, но у цикад были другие планы»

«Длительное воздействие такого шума может навредить вашему слуху».

«Обнаружил этого парня в сарае, где он, видимо, просидел несколько дней. Перед тем как отправиться есть сливы, он подошел к черному входу, чтобы меня поблагодарить»

«Человек, подражающий природе, или природа, подражающая человеку?»

«Очень насмешило австралийское предупреждение»

«Змеи. Найдите другое место для входа на пляж».

«Сегодня утром обнаружили палочника, сидящего на мусорном баке»

«На большинстве продуктов есть шкала, показывающая, какую часть товара произвели в Австралии»

«Моллюск „испанская танцовщица“ живет на побережье Австралии»

«Лягушачий мегаполис»

«Не забывайте почаще проверять свою обувь»

«Кенгуру в реке»

«Типичный пляж в Австралии»

«Купаться не рекомендуется: змеи, большие волны, подводные скалы, скользкие камни, обвалы».

«Сегодня 40-градусная жара, мой маленький посетитель отправляется искупаться в нашем пруду»

Банкомат в Австралии

Разбили лагерь по соседству

«Здесь слишком много птиц»

«Это дерево в тропическом лесу Дейнтри в Квинсленде»

«Типичный предупреждающий знак в парке»

«Территория обитания змей».

«В Австралии сетчатый мешок используется для предотвращения загрязнения»

«Ковровый питон вышел поздороваться на станции техобслуживания»