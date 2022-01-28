13 ярких доказательств того, что в Австралии все привычные нам вещи перевернуты с ног на голову

Только начнешь думать, что уже кое-что знаешь об Австралии, как «подъезжает» парочка новых фактов, и сразу понимаешь: не-ет, ничего ты не знаешь об этой сумасшедшей стране. Тут и «антисобачий» забор длиной больше 5 км, и попугаи-гопники, и «эльфийский хлеб», и многое, ох, многое другое. А вот специальные киносеансы для мам с младенцами не помешали бы и нам.

Мы в AdMe.ru можем так описать наше желание посетить Австралию: и хочется и колется. Ну а вы читайте статью и решайте сами. А в конце статьи вас ждет парочка мимимишных бонусов про австралийскую живность.

1. Здесь есть забор длиной 5 614 км

«Собачий забор», или «забор динго», был построен в 1885 году, чтобы не пускать диких собак динго вглубь плодородных земель и защищать стада овец, пасшихся там. Существует также и забор для защиты от кроликов: это барьер из дерева, металла и проволоки, построенный в 1901–1907 годах, протяженностью «всего» 3 256 км.

2. Обычные мошки доставляют людям больше хлопот, чем гигантские пауки

В домах здесь часто можно встретить паука-охотника, и хотя вид у этих членистоногих устрашающий, а вырастают они до размера блюдца, их нечего бояться: они уничтожают мух, комаров и тараканов, а при встрече с человеком предпочитают спастись бегством. Другое дело — крохотные, но кровожадные песчаные мухи, которые часто встречаются на австралийских пляжах: их укусы жутко чешутся, воспаляются и долго заживают.

3. В Австралии отмечают день голого садовода

В мае австралийцы развлекаются, участвуя во Всемирном дне голого садовода: фотографируются на своих участках с садовым инвентарем, фруктами и овощами, но без одежды, и публикуют снимки в соцсетях. Прикрывать разные части тела тем, что есть под рукой, не запрещено.

4. Домашним кошкам нельзя находиться на улице без поводка

В Западной Австралии собираются принять закон, запрещающий домашним кошкам находиться на улице без поводка. Это необходимо для того, чтобы защитить местную фауну: городские кошки — угроза для диких животных.

5. Магазины закрываются рано

Люди, переехавшие в Австралию, бывают удивлены тем, что даже крупные магазины, торговые центры и кафе закрываются очень рано. Например, в штате Квинсленд такие заведения заканчивают работу в 16:00–17:00. Есть и те, что работают дольше, но их меньшинство.

6. Угги — это домашняя обувь, которую на улице носить неприлично

Австралийцы считают угги домашней обувью: теплые и уютные, эти меховые сапожки помогают им пережить холода, ведь в Австралии отнюдь не всегда жаркая погода. Живу в Австралии. Здесь угги (правильно говорить «агги») заменяют тапочки. В домах нет центрального отопления, они построены так, чтобы защитить людей от изнуряющей жары, а не от холода. И в холодное время на помощь приходят угги. Носить их на улице — это дурной тон и безвкусица, так делают только «боганы» (вроде наших гопников). © austral_i_ya / Instagram

7. На собеседовании лучше не упоминать о своих достижениях

Австралийцы недолюбливают тех, кто «выпендривается». Этот феномен даже получил особое название — «синдром высокого мака» (tall poppy syndrome): когда кого-то намеренно принижают за его успехи и достижения — «подрезают» цветок, который вырос выше других. На собеседовании лучше не упоминать о том, что ты имеешь высшее образование, а если у тебя их больше одного, лучше забыть об этом, а то начальнику будет некомфортно. Выделяться не принято. И имя укороти, а то его выговаривать неудобно. © austral_i_ya / Instagram

8. В кино есть специальные сеансы для мам с малышами

Сеансы, помеченные как BYB (Bring Your Baby, или «принести своего ребенка»), есть во многих кинотеатрах и обычно проходят утром по будням. Фильмы взрослые, но громкость звука снижена, чтобы ушкам малышей было комфортно. Во время такого сеанса никто не будет коситься на маму, если ребенок заплачет, можно укачать его, стоя в проходе, и даже поменять памперс, положив малыша на ступеньки.

9. Переехавшие в Австралию бывают удивлены тем, что в местных детских садах, несмотря на высокую плату, нет ни спален, ни кроватей

По отзывам эмигрантов, в Австралии такие дорогие детские сады, что при наличии 2 и более детей женщинам выгоднее не работать. Правда, доходы здесь тоже довольно высокие, так что можно безбедно прожить, даже если работает в семье кто-то один. А если родители все-таки выбирают садик, то нужно быть готовыми к тому, что там не будет ни отдельной спальни, ни кроватей — дети просто расстилают матрасы на полу.

10. В Австралии не поздравляют женщин с 8 Марта

Но Международный женский день в этой стране не забыт: 8 Марта принято говорить о неравенстве мужчин и женщин, разнице в их зарплатах, о предвзятом отношении работодателей к сотрудницам, у которых есть маленькие дети, и т. д. Также в этот день в соцсетях проходит международная акция #choosetochallenge: женщины публикуют свое фото с поднятой вверх ладонью и рассказывают о том, что хотели бы изменить. В Австралии есть также организация, защищающая права мужчин: Tomorrow Man борется с гендерными стереотипами и проводит лекции и семинары, которые помогают юным мужчинам понять, что проявление эмоций и умение говорить о своих чувствах не делают их менее мужественными.

11. Одно из популярных праздничных блюд — белый хлеб с маслом и разноцветной кондитерской посыпкой

Блюдо называется «эльфийский хлеб», или «сказочный хлеб», и часто подается на вечеринках и детских праздниках.

12. На бутерброды мажут пасту на основе дрожжевого экстракта

Тягучая соленая паста темно-коричневого цвета с резким запахом и привкусом дрожжей — национальное блюдо, которое считается невероятно полезным и уже 100 лет пользуется любовью у местных жителей. Едят ее с хлебом или печеньем, намазывая тонким слоем.

13. В бургеры, помимо стандартной котлеты и салата, кладут свеклу, маринованный ананас и яйцо

И если последние 2 ингредиента встречаются не везде, то свекла в австралийском бургере будет обязательно, хоть и любят ее далеко не все местные жители.

Бонус № 1: если вы в Австралии, не стоит оставлять еду без присмотра

Бонус № 2: «Коала, которая поселилась у меня на заднем дворе, и новый знак, который только что установили, чтобы она могла безопасно переходить дорогу»