12 ошибок, которые превратят любой отпуск в пир расточительства и транжирства

Отпуск может знатно истощить финансы путешественника. Все знают: чтобы сэкономить, билеты на самолет следует покупать за несколько месяцев до поездки или ехать не в сезон. Но выгода от таких способов бережливости уменьшается, если не знать о ситуациях, которые незаметно опустошают кошелек туриста.

Мы в AdMe.ru узнали о самых разорительных ошибках путешественников и нашли лайфхаки, которые позволят с легкостью избежать этих трат.

Ошибка № 1: не предупредить банк об отъезде

Большинство туристов даже не задумывается о том, что надо уведомить свой банк о предстоящей поездке. А зря. Сотрудники могут заблокировать карту, посчитав внезапный заграничный платеж мошенничеством. Чтобы не испортить отдых, сообщите о своем отъезде заранее. Это можно сделать в чате интернет-банка или с помощью звонка в кол-центр.

Ошибка № 2: не уточнить детали бронирования

Если номер дешевый, убедитесь, окончательная ли это цена. Иногда в стоимость не включают налоги, интернет, сбор за обслуживание. В некоторых апартаментах или коттеджах Финляндии полотенца и постельное белье турист должен либо привезти с собой, либо за деньги арендовать у хозяев. Также может быть пункт о том, что перед отъездом гостю надо самостоятельно убрать номер или заплатить за эту услугу. Чтобы вам не пришлось переплачивать, обязательно спросите у администратора, потребуются ли от вас дополнительные расходы во время проживания.

Ошибка № 3: не узнать о существующих запретах

Большинство финансовых проблем за рубежом связано с тем, что турист не прочитал законы и не узнал об ограничениях, которые действуют в конкретной стране. Так, в Венеции запрещено лежать на скамейках и останавливаться, чтобы попить или поесть. Это можно делать только в специально отведенных зонах. А в Шри-Ланке вас оштрафуют в аэропорту, если вы захотите вывезти манго или ананасы в ручной клади. Чтобы не попасть впросак, поищите до отъезда актуальную информацию на тематических форумах для постоянных путешественниках или на сайте МИД.

Ошибка № 4: платить за воду во французском ресторане

Во Франции право на бесплатную питьевую воду закреплено законодательно. Если вы решили перекусить, но не хотите тратить деньги на напитки, скажите официанту волшебную фразу: «Сarafe d’eau s’il vous plaît» (Караф до силь ву пле). Важно: просить надо именно на французском. Если обратитесь с этой просьбой на английском, то вам принесут бутылочку минералки за деньги (проверено редакцией AdMe.ru).

Ошибка № 5: переплатить за воду в ресторане Дубая

Не только во Франции есть хитрости с водой. Заказывая воду в ресторане, обязательно скажите официанту, какую именно вы хотите: местную или импортную. Если этого не сделать, то вместо дешевой Masafi вам принесут стеклянную бутылку дорогой воды вроде Evian. А если вам совсем не хочется платить, то по новому закону отели и рестораны обязаны предлагать посетителям бесплатную воду из-под крана.

Ошибка № 6: забыть о туристическом налоге в Черногории

В течение 24 часов после въезда в страну отдыхающему необходимо зарегистрироваться в туристической организации или в отделении полиции по месту пребывания. Оформление документов — обязанность турфирмы. Если вы путешествуете самостоятельно, владельцы апартаментов могут забыть вас зарегистрировать. В таком случае в аэропорту вам выпишут штраф. Чтобы зарегистрироваться, попросите владельца апартаментов написать на листочке его имя и адрес. С этими данными и своим паспортом отправляйтесь в ближайшее турбюро.

Ошибка № 7: переплатить за прогулку по Дунаю

Речная прогулка по Дунаю — отличная возможность посмотреть на красивые виды Будапешта. Но для этого вовсе не обязательно платить за экскурсию 4 500 форинтов (около ₽ 1 020), потому что в столице Венгрии есть паромы. Паром — это речной общественный транспорт города, поэтому попасть на него можно с помощью обычного проездного. Взрослый билет обойдется вам всего в 750 форинтов. А если у вас на руках есть многоразовый проездной, то поездка будет бесплатной.

Ошибка № 8: не взять машину напрокат на Канарах

Канарские острова — рай для любителей прокатных автомобилей. Несмотря на то что общественный транспорт развит неплохо, опытные туристы предпочитают самостоятельно колесить по всему острову. Например, у прокатчика Auto Reisen можно взять самую бюджетную машину на неделю и уложиться чуть больше чем в ₽ 6 000. Особенно выгодно получается, если вы путешествуете большой компанией. Бронировать автомобиль лучше заранее по интернету, потому что это выгоднее. К тому же так вы сможете выбрать хороший вариант, а не довольствоваться тем, что осталось в автопарке.

Ошибка № 9: не ходить по музеям в «счастливые часы»

В большинство музеев можно попасть со скидкой или даже бесплатно, если поискать на официальных сайтах информацию о «счастливых часах». Например, вход в Лувр бесплатный по пятницам людям до 26 лет и всем без исключения в первую субботу каждого месяца и 14 июля.

Ошибка № 10: не обедать в кафе-буфетах

Буфетами называют кафе, которые предоставляют услуги по системе «шведский стол»: посетитель платит фиксированную сумму и ест сколько хочет. Например, в одном из буфетов Барселоны такой праздник живота обойдется всего в € 11,5 на взрослого. В меню есть десерты, паста, пицца, мясо и домашние супы. Для тех, кто хочет попробовать все и сразу, обед в буфете — идеальный бюджетный вариант. Не стоит им пренебрегать.

Ошибка № 11: ходить в популярные купальни в Будапеште

Многие туристы едут в Будапешт, чтобы насладиться теплыми термальными источниками. Но цена билета в популярные купальни сильно завышена. В Сечени билет стоит от 5 600 форинтов (примерно ₽ 1 273), а в Геллерте — от 6 300 форинтов (примерно ₽ 1 432). Чтобы отдохнуть бюджетно и без толп туристов, выберите те купальни, куда ходят местные жители. Вода по составу там ничем не отличается. К примеру, в купальню Дандар билет стоит от 1 800 форинтов (примерно ₽ 409).

Ошибка № 12: покупать в Таиланде воду в магазине

Всем известно, что вода из-под крана в Таиланде непригодна для питья. Экономные туристы, которые не хотят переплачивать за воду, берут пример с местных и покупают воду в специальных автоматах. За 1 бат, или ₽ 2,29, можно налить в свою тару полтора литра хорошей питьевой воды. В супермаркетах таких цен вы никогда не найдете. Например, 6 полуторалитровых бутылок обойдутся вам в 55 батов (около ₽ 124). 9 батов за 1,5 литра или 1 бат? Нам кажется, выбор очевиден.