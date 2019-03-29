11 мест на Земле, в которых можно оказаться в прошлом без машины времени

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Трудно поверить, что в XXI веке можно прожить без телевизора, смартфона и интернета. Однако на Земле сохранилось немало мест, где люди по собственному желанию решают игнорировать технический прогресс и продолжают жить по древним законам и обычаям своих предков. Кто-то отказывается от машин и современных электроприборов, предпочитая размеренный быт прошлого столетия, а кто-то и вовсе словно застрял в каменном веке.

Мы в AdMe.ru внимательно посмотрели на карту мира и нашли места, где можно легко окунуться в прошлое.

1. Амиши, США

Движение последователей Якоба Аммана возникло в конце XVII века в Европе, но потом большинство амишей, спасаясь от преследований, были вынуждены эмигрировать в Америку. Амиши ценят сельскую жизнь, ручной труд, скромность и простоту в одежде и не принимают многие современные технологии и удобства.

А так юные амиши реагируют, когда впервые в жизни видят смартфон, ведь здесь запрещен интернет, а также телевидение и радио. Несмотря на строгие правила жизни, амиши сами решают, хотят ли они остаться в общине. Подростки в возрасте 14–16 лет должны сделать окончательный выбор — принять крещение и стать членом церкви амишей либо уйти во внешний мир. Но большинство из них предпочитают остаться со своими семьями.

Некоторые из амишей нового обряда допускают использование электричества, но внутреннее убранство их домов похоже больше на дома начала ХХ века.

В качестве транспортных средств амиши до сих пор используют конные повозки. Они чаще оборудованы масляными или керосиновыми фонарями, нежели электрическими фарами, работающими от аккумуляторов.

Амиши не служат в армии, не платят взносы социального страхования, а трудные жизненные ситуации решают с помощью всей общины. Они не прибегают к использованию тяжелой техники в строительстве, а если нужно передвинуть огромный амбар, то делают это голыми руками.

2. Старообрядцы, Боливия

Русские старообрядцы, спасаясь от гонений, начали переселяться в Южную Америку во второй половине XIX века. Их долгий и трудный путь пролегал по маршруту Маньчжурия — Гонконг —Бразилия — Боливия. В Боливии, в 3 часах езды от города Санта-Крус, в местечке Тоборочи, несколько десятков лет назад обосновались первые русские старообрядцы.

Старообрядцам запрещено смотреть телевизор, слушать музыку и фотографироваться. Они одеваются по старинке, женщинам запрещено стричь волосы, мужчинам — брить бороду. Девушки выходят замуж в 13 лет, а потом занимаются домашним хозяйством, мужчины же работают в поле и разводят животных.

Они не верят, что человек летал в космос и что Земля крутится вокруг своей оси. Считают штрихкод на товарах меткой нечистой силы.

3. Лакандоны, Мексика

Лакандоны живут на юго-востоке Мексики, в тропических лесах штата Чьяпас у границы с Гватемалой. Сегодня они являются самым изолированным коренным народом Мексики, сохранившим свою самобытность и говорящим на одном из диалектов языка майя. До сих пор, в ХХI веке, они продолжают использовать луки и стрелы для охоты и делают наконечники стрел из кремня, который добывают в лесу.

До середины ХХ века лакандоны практически не контактировали с внешним миром, поэтому им удалось сохранить уникальную культуру и традиции доколумбовой эпохи. Лакадоны продолжают совершать паломничества в древние города майя, чтобы помолиться и принести жертвы богам, которые когда-то жили в этих грандиозных сооружениях, пока не покинули Землю.

4. Матсес, Бразилия

За последние 30 лет матсес стали оседлым народом, живущим в основном в постоянных лесных поселениях на берегах Амазонки. Несмотря на контакты с внешним миром, они по-прежнему занимаются охотой и собирательством. А их основной источник дохода — продажа шкур и мяса пекари.

Первый официальный контакт племени с внешним миром состоялся в 1969 году, когда к ним пришли миссионеры. До этого они фактически воевали с местным правительством, которое сжигало их деревни напалмом и посылало солдат в их общины. В настоящее время между народом матсес и правительством установились мирные отношения.

5. Ваорани, Эквадор

Ваорани проживают на территории восточного Эквадора, в междуречье Напо и Курарай. Значительная часть ваорани во второй половине XX века после контакта с миссионерами оставила бродячий образ жизни охотников и собирателей и обосновалась в деревнях. Однако ряд племенных групп до сих пор избегает общения с внешним миром и продолжает жизнь в непроходимых лесах.

Главное охотничье оружие ваорани — духовой пистолет. Обычно это оружие имеет длину от 3 до 4 м. Стрелы обмакивают в яд кураре, который изготавливают из коры растения стрихнос. Животное при ранении стрелой с этим ядом теряет подвижность и погибает от остановки дыхания.

6. Мачигуенга, Перу

Мачигуенга — индейское племя, проживающее в регионе сельвы на востоке Мачу-Пикчу и ведущее закрытый от внешнего мира образ жизни. У большинства мачигуенга отсутствуют личные имена, и друг к другу они обращаются «брат», «сестра», «отец», в зависимости от родственных связей. Их хижины сделаны из пальмовых столбов, которые служат каркасом сооружения, а также пальмовых листьев и соломы.

Как это часто бывает и в других племенах на территории Южной Америки, юные мачигуенга с детства заводят себе маленьких обезьянок в качестве домашних питомцев.

7. Яли, Индонезия

Яли — одно из редких сохранившихся на Земле племен, которые и в наши дни являются каннибалами. Проживают они в индонезийской провинции Папуа на острове Новая Гвинея. Яли обитают в круглых домиках на сваях, притом женщины и мужчины селятся отдельно друг от друга.

Яли небольшого роста, всего 150 см. Женщины здесь носят юбки из тростника, а у мужчин из одежды обычно только котека, которая прикрывает гениталии. Эта своеобразная часть гардероба, вопреки распространенному мнению, никак не связана с социальным статусом ее владельца. Котеки разных размеров (от 10 до 60 см) служат для разных целей: очень короткие используют для повседневного ношения и во время охоты, а более длинные надевают по случаю праздника.

8. Короваи, Индонезия

Короваи — папуасское племя, обитающее в юго-восточной части индонезийской провинции Папуа. Они были обнаружены исследователями лишь в 1970 году, поэтому смогли сохранить свой уникальный быт и традиции до наших дней. Короваи до сих пор строят свои дома на деревьях, иногда на высоте до 50 м от земли. Все это сделано для того, чтобы защитить себя от хищников и нападений соседних племен. Еще одной причиной такого высотного строительства служат верования дикарей, что таким образом к ним не смогут забраться злые духи.

Короваи имеют богатую языковую культуру. От своих предков они передают следующим поколениям мифы, народные сказания, магические заклинания, а также тотемные традиции. И по сей день они приносят в жертву духам предков домашних свиней и верят в возможность реинкарнации.

9. Падаунг, Мьянма

Падаунги издавна жили в высокогорных деревнях Мьянмы, но из-за конфликта с местной властью в 1990-х годах часть коренных жителей перебралась в прилегающие к границе с Таиландом поселения. Местные женщины прославились на весь мир по причине необычного национального обычая — «вытягивания шеи» с помощью металлических обручей, который многие падаунги соблюдают и сегодня. Наращивать кольца девочки начинают с 5-летнего возраста и прекращают к моменту замужества. Обычно к этому времени шея просто больше не удлиняется из-за возрастных изменений скелета.

Падаунги хоть и живут в контакте с современной цивилизацией, но по-прежнему придерживаются старинных обычаев. Например, проводят «очистительные» церемонии с помощью курицы, если кого-то постигла неудача в жизни, а также предсказывают будущее по костям птицы.

10. Мурси, Эфиопия

Мурси проживают на юго-западе Эфиопии. Они поклоняются богу смерти — Ямда. А тела мужчин здесь считаются камерами заключения для заблудших душ демонов смерти, которых заключает туда главное божество мурси. Символами оков плоти являются белые полосы на телах у мужчин племени, которые они регулярно себе наносят. А признаком женской красоты у мурси является круглая пластина из обожженной глины или дерева, которая вставляется в разрезанную нижнюю губу девочкам, достигшим 12-летнего возраста.

Все мурси с детства учатся драться на палках и даже устраивают состязание межу кланами. Бойцы попарно лупят друг друга до тех пор, пока один из них не упадет. Но убивать соперника запрещается, а если человек все-таки умирает после борьбы, то его оппоненту отрубают руку. Победитель турнира имеет право выбрать себе жену из любого клана и не обязан платить за нее выкуп.

Мурси постоянно воюют с другими кланами и за каждого убитого человека наносят себе специальную татуировку, напоминающую армейский шеврон. Когда свободного места на руках не остается, татуировки продолжают делать на спине, ягодицах и животе.

11. Нуба, Судан

Нуба — это обобщенное название народностей, населяющих Нубийские горы на юге Судана. Отличительной чертой нубов является их страсть к спортивным соревнованиям, особенно к традиционной борьбе между молодыми мужчинами. Тяга нубов к физическому совершенству также проявляется в нанесении на тело сложных узоров и украшений.

Сегодня нубы, как и их предки, продолжают жить в специфических круглых хижинах из глины и соломы. Неженатые парни ночуют отдельно от родителей — в своих собственных постройках исключительно для холостяков.

Бонус: сибирская отшельница Агафья Лыкова

Агафье Лыковой сегодня 75 лет, и всю свою жизнь она прожила в глуши в районе Западного Саяна, куда в начале ХХ века перебрались ее родители-старообрядцы. С конца 1930-х годов семья Лыковых жила в полной изоляции от цивилизации. Но в 1978 году их случайно обнаружили геологи, исследующие этот район Сибири. На момент открытия учеными хутора Лыковых семья состояла из 5 человек.

Но родители Агафьи, а также ее братья и сестра, умерли в конце 1980-х, и женщина осталась одна. Сегодня Агафья живет в покосившейся избушке далеко от людей и продолжает следовать вере своих предков, отвергая многие культурные и бытовые нововведения, появившиеся в России со времен императора Петра I.