11 древних городов, которые существуют до сих пор, но уже с интернетом и парковками

В мире есть немало городов с богатой историей, однако лишь единицы из них сумели пронести сквозь века свою древнюю культуру. Чего только не пришлось пережить этим счастливчикам: взлеты и падения древних цивилизаций, грандиозные битвы и сражения, власть фараонов и свержения великих правителей.

Мы в AdMe.ru решили совершить виртуальное путешествие по древнейшим местам нашей планеты. Оказывается, некоторые города из книжек по истории не только обманули время и сохранились на карте в XXI веке, но еще и неплохо осовременились.

Александрия, Египет

Возраст египетской Александрии составляет почти 2,5 тыс. лет, однако даже за столь приличный срок город умудрился не растерять достопримечательности, которые были созданы еще во время царствования фараонов. Так, самый известный античный памятник современности — Колонна Помпея — до сих пор находится на александрийском акрополе, а чуть поодаль от нее расположены древние катакомбы Ком-эль-Шукафа с самыми настоящими саркофагами, античными статуями и фигурными колоннами. Сегодня Александрия — процветающий город, знаменитый своими средиземноморскими пляжами, роскошными отелями и фешенебельными ресторанами.

Афины, Греция

Столица Греции когда-то была не только огромным городом-государством, но и мощным культурным центром древнего мира. Афины считались средоточием искусств, философии и науки, а труды знаменитых афинян — Платона, Сократа и Перикла — до сих пор изучают на уроках и лекциях по всему миру. Современные Афины — один из центров мирового туризма, в котором уже несколько раз проводились летние Олимпийские игры.

Бодрум (Галикарнас), Турция

Турецкий Бодрум не только невероятно древний город, но еще и гордый обладатель настоящего чуда света. Правда, в прошлом. Дело в том, что Галикарнасский мавзолей — гробницу правителя исчезнувшего государства Кария — в XV веке разрушило сильнейшее землетрясение, после чего вскоре был покинут жителями и сам Галикарнас. Восстановили величественное поселение греческие рыбаки, которые на руинах Галикарнаса построили себе уютную деревушку с красивыми видами. Мечта рыбаков воплотилась в реальность: к сегодняшнему дню Бодрум успел превратиться в международный курорт со множеством живописных мест и оживленной ночной жизнью.

Акко, Израиль

Этот небольшой израильский городок, численность населения которого не превышает и 50 тыс. человек, появился еще в эпоху неолита. Около 8 тыс. лет назад территория Акко принадлежала представителям ярмукской культуры, или ханаанцам, упоминаемым в Библии.

Настоящую же известность городу принесла эпоха крестовых походов: тогда английский король Ричард Львиное Сердце сделал поселение столицей нового Иерусалимского королевства крестоносцев и поменял ему название. Так Акко превратился в Сен-Жан д’Акр — город рыцарей, который сохранился в целости до нашего времени. Сегодня благодаря своей насыщенной событиями истории и многотысячелетней культуре город внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Библ (Гебал или Джебейль), Ливан

Библ — старинный финикийский город, который сегодня на арабский манер именуется Джебейлем. Несколько тысяч лет назад Библ считался крупнейшим морским портом, через который в Грецию отправляли папирус, или библос — ценный ресурс древности, обязанный своим названием именно этому городу. Современный Джебейль — одна из главных достопримечательностей Ливана. И немудрено: большое количество знаковых мест и уникальная история города просто не оставили ему шансов с годами растерять свой колорит.

Аргос, Греция

Греческий Аргос не зря снискал славу самого древнего города Европы: возраст долгожителя составляет более 7 тыс. лет. Главной его достопримечательностью считается акрополь Лариса — величественный замок, который был построен еще в VI–V веке до н. э. Сейчас Аргос представляет собой небольшой городок, который помимо своих древних театров, храмов и святилищ прославился тем, что однажды чуть было не стал настоящей греческой столицей.

Сайда (Сидон), Ливан

Известный ливанский город Сайда когда-то был одним из крупнейших городов древнего мира и, в частности, государства Финикии. Сайда, или Сидон, часто упоминается не только в работах древнегреческого поэта Гомера, но и в Ветхом Завете. Современная Сайда — небольшой ближневосточный городок, расположенный недалеко от столицы Ливана. Славится большим количеством древних достопримечательностей и популярных учебных заведений.

Иерихон, Палестина

По мнению исследователей, люди никогда не покидали Иерихон — один из самых старых городов планеты, сохранившийся до наших дней. Это поселение настолько древнее, что часто упоминается в исторических книгах и называется там не иначе как «город пальм». Согласно легенде, в давние времена Иерихон был полностью уничтожен при помощи неких священных труб, чей звук разрушил его укрепленные стены. Это событие настолько отпечаталось в памяти современников инцидента, что и сегодня во многих языках планеты существуют выражения «иерихонская труба» и «иерихонские стены», так или иначе относящиеся к древнему городу. Сегодня Иерихон — это небольшой городок, расположенный недалеко от Мертвого моря. К настоящему времени поселение успело сильно осовремениться, хотя и смогло сохранить свои достопримечательности и древние артефакты.

Троя (Чанаккале), Турция

О том, как пал древний город-крепость, знают многие, однако о том, что случилось со знаменитой Троей затем, наслышаны лишь единицы. После того как разрушенный греками город попал во власть фригийцев, он превратился в самый настоящий центр туризма древнего мира: чтобы поклониться павшим героям Троянской битвы, сюда приезжали многочисленные путешественники. Хотя к сегодняшнему дню от легендарного поселения остались лишь его развалины, буквально в нескольких километрах от Трои находится ее преемник — небольшой турецкий город Чанаккале. На его набережной установлена деревянная копия троянского коня, внутрь которого можно залезть и почувствовать себя настоящим покорителем мегаполиса древности.

Фивы (Уасет) и Луксор, Египет

Возраст Фив — одного из древнейших городов Египта — более 5 тыс. лет. Хотя в летописях Фивы часто указывались не только как резиденция фараонов, но и как одно из самых могущественных поселений в истории древнего мира, с течением времени численность их населения постепенно уменьшалась, и к настоящему времени бывший мегаполис превратился в небольшой придаток соседнего Луксора. Впрочем, Луксор и сам не промах: любимец древнеегипетских фараонов, город издревле считается крупнейшим музеем под открытым небом из-за огромного количества в нем храмов и выставочных залов.

Стамбул (Византий), Турция

Самый крупный город Турции — Стамбул — основали за целых 700 лет до н. э., и с тех пор он ни дня не останавливался в своем развитии. Первоначально названный Византием, мегаполис древности несколько раз менял свое имя: в 330 году превратился сначала в Новый Рим, затем в Константинополь и лишь в начале XX века окончательно назвался Истанбулом, или Стамбулом. Современный Стамбул может похвастаться любопытной статистикой: являясь одной из самых популярных локаций свадебного туризма, город занимает 2-е место в мире по числу регистрируемых браков, уступая в этом лишь Лас-Вегасу.