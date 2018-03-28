9 уголков мира, где всех жителей объединяет один большой секрет

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В мире есть немало невероятных поселений, где кажется инопланетным все: обычаи, сами люди и их особенности. И создается впечатление, что жителей там объединяет одна общая тайна. Всегда интересно приоткрыть завесу и узнать подробности.

AdMe.ru приглашает вас совершить путешествие нон-стоп по удивительным уголкам нашей планеты.

1. «Королевство для гномов» (Китай)

Необычным людям в нашем мире приходится нелегко. Но близ Куньмина у них есть сказочное царство. Этот уникальный мир создал Чень Минцзин. Он предложил карликам со всей страны, терпящим лишения, переехать сюда. Сейчас тут проживают около 125 человек в возрасте от 19 до 48 лет.



Одеваются жители в яркие костюмы гномов, ангелов, эльфов, принцесс и стражей. У них есть дома, похожие на деревья и грибы. А рядом — общежития, где удобную сантехнику и мебель сделали для них под заказ. Здесь им комфортно и никто не смеется вслед.

А еще у всех тут есть работа. Они дают представления для туристов, проводят экскурсии. А в выходные занимаются домашними делами, играют в покер, волейбол, ходят на бесплатные курсы английского языка.

Несмотря на споры «больших людей» об их поселении, сами карлики довольны. Они живут в своем уютном мире, где у них есть дом и работа, а еще созданная для них инфраструктура со школой, клиникой, магазинами, кафе и цветочной лавкой.

2. Индейцы пираха / Самое счастливое племя

Племя, живущее у притока Амазонки, называют самым счастливым. А они... Не умеют считать, зато у них есть 2 числа — «несколько» и «много», а еще 2 цвета — «светлый» и «темный». Не знают часов и календарей, едят 1–2 раза в день, а спят время от времени по 20 минут, чтобы «долгий сон не забрал силы». У них лишь 3 степени родства: ребенок, родитель и брат / сестра. Тут нет поучений и иерархии, но никто не крадет и не убивает.

У них нет собственности и предрассудков, их не убедили проповеди Дэниела Эверетта. Наоборот, он принял их мировоззрение, а их язык с 3 гласными и 7 согласными перевернул его познания как лингвиста. Пираха счастливы, поют по ночам и верят, что сны и реальность одинаково важны. Раз в 7 лет они меняют свои имена, помнят названия и свойства тысячи растений и животных. А их дети играют не с игрушками, а с деревьями, цветами, собаками и лесными духами.

3. Икария / Остров долгожителей

Каждый 3-й житель Икарии доживает до 90 лет. А двое остальных живут до 100 лет. Секрет кроется в райской природе острова в Эгейском море, 8 целебных источниках, а еще в малой приспособленности для толп туристов. Но одиночество никому не грозит, ведь здесь дружно коротают годы 10 тыс. оптимистов.

Тут лишь понаслышке знают о болезни Альцгеймера и «возрастных недугах». А еще сюда из США приехал умирать Стаматис Мораитис (см. фото выше) — врачи сказали, что ему осталось жить 9 месяцев. Грек Мораитис вернулся на родину с семьей в 1976 году и счастливо прожил еще 37 лет.

На Икарии люди не спешат, работают по мере сил, ходят по горным тропам, едят фрукты из своих садов. Любят оливковое масло, хлеб на закваске, козье молоко и травяной чай. А вечером — веселые посиделки с соседями за кувшином вина. Когда одну именинницу, отпраздновавшую 101 год, спросили, в чем же секрет, она пошутила: «Да мы просто тут забываем умирать!»

4. Кандиду-Годой / «Земля близнецов»

Абсолютный лидер по рождению близнецов — Кандиду-Годой в Бразилии. Тут в одном районе в 80 семьях 44 пары близнецов. Большинство жителей родом из Германии — они начали переезжать сюда во время Первой мировой войны. В начале 1990-х годов стало известно о феномене, и с разных стран приехали журналисты. Местным властям это понравилось, они нарекли город «Землей близнецов», открыли выставку в музее и установили статую «Источник плодородия».

Ученые выдвигали разные версии происхождения феномена, среди которых особая вода, изоляция региона, а еще генетические эксперименты нацистского доктора Йозефа Менгеле. Жители говорят, что он кочевал по этим местам под видом ветеринара. И именно в это время был замечен первый всплеск рождения близнецов. К слову, учителям тут приходится нелегко, так как ученики-близнецы часто хитрят, отвечая друг за друга на уроках.

5. Племя вадома — «люди-страусы»

В этом племени наблюдается генетическая аномалия ступни — эктродактилия. Из-за отсутствия 3 средних пальцев на ноге этих людей прозвали «страусоногими». Ученые уверены, что причина явления — древние законы, запрещающие браки за пределами племени.

Один из отцов семейств, у которого 2 ребенка — пятипалые, а 3 — двупалые, вспоминает: «В детстве я не казался себе необычным. Мама и многие соплеменники тоже были двупалыми. А неудобств никогда не испытывал: был активным и часто ходил пешком до Франсистауна».

6. Амиши / Жизнь вне времени

Амиши — протестанты-пацифисты. Основатель их общины Якоб Амман выступил за ограничение контактов с внешним миром. Но Людовик XIV начал гонения против «некатоликов», и амиши отправились за океан, в Новый Свет. Сейчас таких поселений много в США (Огайо, Пенсильвании и других штатах), а также в Канаде (Онтарио). Они не берут в руки оружие, не платят налоги, не принимают помощь от государства. А основные занятия — фермерство и ремесленничество.

Амиши старого обряда соблюдают все правила: не водят авто, пашут землю плугом, не пользуются электричеством, телефоном и компьютером, вместо холодильника у них — камера со льдом. А вот амиши нового обряда не отказываются от комбайнов и телефонов. В семьях обычно минимум 5 детей. Все женщины носят чепцы, им запрещено краситься, стричь волосы и носить украшения. Мужчинам после свадьбы нельзя брить бороду.

Дети учатся до 8-го класса, а 15 лет наступает период румспринга. Подростки могут нарушать правила и уезжать из поселения. Они пробуют алкоголь, сигареты, покупают модные вещи. После этого 90 % молодежи решают остаться в общине и принимают крещение.

В наши дни заметен большой интерес к общине. Появились даже реалити-шоу о молодых амишах, которые отправились в Нью-Йорк, чтобы познать жизнь. А американцы, уставшие от фастфуда, стали посещать амиш-рынки, где продают безвредные овощи и фрукты, варенье, выпечку и красивые изделия.

7. «Вольные художники» (деревня Арден, США)

В 1900 году 2 друга — скульптор Фрэнк Стивенс и архитектор Уилл Прайс — арендовали землю в Делавэре и основали арт-деревню. Здесь желающих ждали безмятежная жизнь на природе, независимый труд, а также один налог — на землю.

Свободолюбивая идея увлекла художников, музыкантов и писателей. И «коммуна искусств» развивалась, занимаясь продажей изделий. Жители Ардена считают себя последователями джорджизма: каждый человек лично владеет созданным продуктом, а природные блага принадлежат всем.

Деревушка стала уголком радости. Сюда едут туристы, чтобы посетить ярмарки и фестивали, купить оригинальные творения арденовцев и полюбоваться домами в стиле английского Средневековья.

8. Хогвей / «Шоу Трумана» для заботы о стариках

В уютной «деревне» есть дома, магазины, кафе и фонтан на площади. Только ее жители — это пациенты гуманной клиники для людей, страдающих деменцией (старческое слабоумие). По оценке ученых, к 2030 году уже 65 млн человек могут иметь этот диагноз. А обитатели Хогвея совершенно не чувствуют своего недуга и одиночества. В каждой квартире-палате живут 5–6 человек, о которых заботится персонал, маскирующийся под продавцов, парикмахеров и прочих работников.

Все организовано так, чтобы пожилые люди не выходили за пределы деревни. Но нигде нет врачей в белых халатах. «Цель у нас одна: дать этим старикам все, чтобы они жили обычной жизнью». Кроме прогулок и покупок жители Хогвея могут кататься на велосипедах, посещать клубы по своим хобби: музыка, живопись, садоводство, кулинария. А еще есть трудотерапия: помощь в стирке, готовке или уход за кем-то.

Палаты стилизованы под обычные комнаты с соблюдением стиля тех лет, когда краткосрочная память этих людей перестала действовать — интерьер 70-х, 90-х и др. А благодаря передвижным кухням, на которых разогревают еду, кажется, что ее готовят как дома — где-то рядом.

У замечательного проекта много критиков. Но те, кто думает в первую очередь о людях, сразу замечают, что обитатели любят свою «деревню». У них улучшается аппетит, они охотно общаются, а лекарств принимают меньше.

9. Финка Беллависта / «Рай на деревьях»

История «трихауз-поселения» в Коста-Рике весьма интересна. Однажды молодожены Эрика и Мэтт Хоган купили 600 акров джунглей, которым грозила вырубка. Они начали строить дом на лесных исполинах. И тогда к ним присоединились единомышленники, любящие жизнь на природе.

Так за 10 лет неподалеку от Тихого океана появилась экодеревня. Здесь пользуются солнечными батареями и сетью безуглеродного электричества, собирают ключевую и дождевую воду, выращивают овощи и фрукты, а отходы идут на биопереработку. Все новые поселенцы получают руководство о ресурсах и устройстве путей.

Дома тут, по словам Эрики, «разные как снежинки», а из окон открывается волшебная панорама. Вместо общественного транспорта используют натянутые канаты. Многие владельцы домов на деревьях сдают жилье в аренду. Путешественники могут найти и уютную комнатку, и комфортабельный номер. А еще имеются столовая и Wi-Fi.

Кстати, люди на деревьях вызывают немалое любопытство у представителей фауны. «Чем больше людей и шума, тем больше собирается птиц и животных».

Мэтт и Эрика говорят: «Создавая это место, мы следовали зову сердца, а не инвесторов. И наша „первобытная“ идея вдохновила других».

А какое необычное поселение удивило вас? Поделитесь вашими впечатлениями.