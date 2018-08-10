10 отелей класса люкс, где номер стоит почти как в хостеле

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Совсем недавно отдых в пятизвездочном отеле считался уделом обеспеченных людей, но сейчас снять роскошный номер может практически любой желающий. Конечно, гостиницы, где просят в среднем 30 тыс. руб. за ночевку, никуда не делись. Но сегодня они нас не интересуют: разговор пойдет о том, как при наличии скромного бюджета оказаться в люксе с гидромассажной ванной или остановиться в старинном замке.

AdMe.ru готов доказать вам, что все услуги лакшери-отелей можно получить дешевле, чем за 10 тыс. руб. в сутки. Специально для этого мы зашли на Booking.com и с помощью фильтров (5 звезд, 4–5 сентября, 2 взрослых) нашли целую кучу бюджетных номеров. Результаты мы расположили по убыванию. Скорее смотрите, что у нас получилось!

10. Австрия (Вена): ₽ 9 232

В центре дипломатического района Вены можно снять номер за 25, 51 и даже 79 тыс. руб. На этом фоне отдых в пятизвездочном отеле Pakat Suites будет стоить просто копейки: всего 9 232 руб. За эти деньги вас поселят в люксе «атташе» со спальней, гостиной и гардеробной. Завтраки — по желанию и за дополнительную плату.

9. Нидерланды (Рейсверк): ₽ 8 752

Бюджетный пятизвездочный отдых в Нидерландах готов обеспечить Hotel & Spa Savarin. Стоимость номеров в этом дизайнерском отеле стартует от 8 752 руб. На досуге можно искупаться в крытом бассейне, посетить тренажерный зал и спа-центр с хаммамом, гидромассажной ванной и солярием. Рядом находится гольф-клуб, в 10 минутах езды — Гаага с ее старинными зданиями и королевскими резиденциями, в 15 минутах — пляж и морской курорт Схевенинген.

8. Чехия (Прага): ₽ 7 781

В высокий сезон стоимость номера в пражском пятизвездочнике может достигать 30 тыс. руб. Можно найти относительно бюджетные предложения за 14–15 тыс. А самым дешевым вариантом, который нам удалось найти на «Букинге», стал Mamaison Hotel Riverside Prague. За 7 781 руб. в сутки гостей поселят в улучшенном двухместном номере. Одна из фишек отеля — трансфер на лимузине (правда, за дополнительную плату).

7. Германия (Берлин): ₽ 6 656

Самый дорогой пятизвездочный номер в Берлине стоит около 30 тыс. рублей. Зато если хорошо поискать в интернете, можно найти лакшери-ночлег почти в 5 раз дешевле. И это в самом сердце города! Здесь находится комплекс меблированных апартаментов Frederics Berlin City Hackescher Markt. Гости отмечают, что здесь хорошая шумоизоляция, есть подземная парковка, а до основных исторических достопримечательностей можно дойти пешком.

6. Испания (Торре-Пачеко): ₽ 5 739

За эти деньги гостей курортного отеля La Torre Golf готовы поселить в улучшенном двухместном номере с балконом. Здесь можно отдохнуть в спа, искупаться в открытом бассейне и посетить один из ресторанов, в которых подаются блюда самых разных кухонь. А в 20 минутах езды от гостиницы — пляжи лагуны Мар-Менор.

5. Греция (Кастория): ₽ 5 663

Удивительно, но в Греции нам удалось обнаружить целых 22 недорогих пятизвездочных отеля (до 7 300 руб. за номер). А самым бюджетным оказался отдых в Limneon Resort & Spa. Чуть более чем за 5 тыс. здесь можно получить двухместный номер со всеми полагающимися удобствами. Из дополнительных плюсов — уютное патио, спа-зона и теплый бассейн с видом на озеро Орестиада.

4. США (Лас-Вегас): ₽ 4 784

Снять недорогой номер в американской гостинице (тем более в пятизвездочной) — задача не из легких. Но нам удалось найти вполне бюджетный делюкс в Red Rock Casino Resort Spa с гостиным уголком, отделанной мрамором ванной и с видом на бульвар Лас-Вегас-Стрип. К услугам гостей — поле для гольфа, спа- и фитнес-центры, многочисленные рестораны и ночные клубы.

3. Италия (Нерола): ₽ 3 722

Как насчет бюджетного отдыха в уникальном пятизвездочном отеле с панорамным видом на долину реки Тибр? Тем более что это не просто отель, а самый настоящий отреставрированный средневековый замок. К услугам постояльцев Castello Orsini — открытый бассейн, номера с кондиционером и ресторан с несколькими залами. По утрам здесь накрывают шведский стол, а по предварительному запросу проводят кулинарные мастер-классы и дегустации оливкового масла. Единственная сложность, по мнению гостей отеля, заключается в непростом выборе номера (например, между комнатами в одной из башен и спальней принцессы).

2. Турция (Конья): ₽ 2 749

В Турции довольно легко найти недорогой номер в люксовом отеле. Конечно, любители роскошного отдыха могут заплатить за ночлег и 30–40 тыс. руб., но мы же ищем возможность сэкономить, правда? Одним из таких вариантов может стать улучшенный двухместный номер в Novotel Konya. Здесь есть бассейн, спа-салон, фитнес-центр и частная парковка. А еще на всей территории отеля бесплатный Wi-Fi.

1. Египет (Шарм-эль-Шейх): ₽ 1 735

Египет, как и Турцию, можно назвать рекордсменом по числу недорогих пятизвездочных отелей. А один из самых дешевых номеров нам удалось найти в Oriental Sharm El Sheikh. Это двухместный стандарт с гидромассажной ванной и балконом с видом на Красное море (или на бассейн отеля — как повезет). В стоимость проживания включен завтрак по типу «шведский стол», но если доплатить пару сотен рублей, то к комплексу услуг добавится еще и ужин.

Важно: указанные цены являются действительными на момент публикации статьи и могут измениться в любой момент (где-то перестанут действовать скидки, а другие гостиницы, напротив, снизят стоимость номера). Мы ставили задачу не прорекламировать отели, а доказать вам, что даже за небольшие деньги можно отдохнуть в роскошных условиях. Кстати, как насчет того, чтобы присоединиться к поиску недорогих пятизвездочных отелей? Давайте вместе дополним этот список к началу бархатного сезона!