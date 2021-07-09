10+ доказательств того, что мы отличаемся от немцев, как небо от земли

В кино и сериалах часто показывают немцев как людей чопорных, правильных и даже немного холодных. Поэтому, собираясь ехать в Германию, многие испытывают невольный трепет и боятся попасть впросак в этой стране. Знание негласных правил и обычаев, которым следуют местные жители, может оказаться совсем нелишним. Ведь именно по таким мелочам коренные немцы легко вычисляют приезжих.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили правила поведения, которые сложились в Германии, и теперь точно знаем, как иностранцу сойти за своего в этой стране. А из бонуса вы узнаете, почему быть туристом здесь совсем не страшно.

Немцы всегда используют разделительную планку на ленте в супермаркете

Эту особенность можно заметить в любом крупном продуктовом магазине Германии: товары покупателей на ленте у кассы будут строго разделены специальными планками. Турист, который по неопытности забудет использовать это приспособление, рискует получить весьма разгневанный взгляд в спину. Следующий в очереди человек, даже если его корзина перегружена покупками, не начнет выкладывать их на ленту, пока не дождется появления разделителя. Пробивая товары на кассе, стоит поторопиться: кассиры в Германии работают очень оперативно и не будут ждать, пока покупатель соберет свои товары в сумку. Кстати, чаще всего немцы используют не пакеты, а тканевые авоськи, которые приносят с собой.

Местные жители часто не соблюдают очередь

Многие туристы замечают, что, если оставить в очереди на кассе хотя бы маленькую брешь, в нее обязательно кто-нибудь втиснется. Немцы не слишком-то охотно соблюдают принцип «первым пришел — первого обслужили». А уж если в супермаркете открывается дополнительная касса, первыми в нее точно встанут те, кто находился позади всех. Местные жители не задумываются о справедливости, если можно сэкономить время.

В Германии предпочитают оплату наличными

Далеко не все немецкие магазины принимают кредитные карты, особенно выпущенные в других странах. Туристы, не знающие об этой особенности, могут столкнуться с трудностями при оплате и даже вызвать легкое раздражение у местных, которые не любят, когда их задерживают. Впрочем, обычно справиться с ситуацией легко: в крупных торговых центрах чаще всего стоят банкоматы, где можно снять немного налички. Но все же лучше позаботиться об этом заранее.

Немцы не приходят в гости с пустыми руками

Отправляясь в гости к родным, друзьям или коллегам, немцы обязательно захватят с собой символический презент. Туристу стоит соблюдать этот обычай, но с некоторыми оговорками. Букет в качестве подарка будет вполне уместен, но есть нюансы. Например, не стоит дарить белые цветы: в этой стране они символизируют скорбь и подходят для траурных случаев. Чтобы не попасть впросак с цветами, можно выбрать другой презент. В подарок взрослым уместно захватить коробку конфет, а молодежи вполне подойдет даже соленая закуска или бутылка газировки. Главное, руки уже не будут пустыми.

В метро не встают до полной остановки поезда

В Германии не принято заранее вставать со своих мест в метро и подходить к дверям, как это обычно делают, например, в Москве. Пассажиры ждут полной остановки вагона и только потом отправляются на выход. Они знают, что предусмотрено достаточно времени и для того, чтобы людям выйти, и для того, чтобы зайти новой партии пассажиров. Если иностранец по незнанию вскочит с места на подъезде к станции, коренной немец легко распознает в нем туриста.

Немцев раздражают громкие разговоры в общественных местах

Во многих странах, например в России или Испании, громкие разговоры или смех в общественных местах не считаются чем-то предосудительным. А вот немцы в этом отношении довольно строги. Так, здесь не принято говорить по мобильному телефону на работе или в метро. Поэтому, даже если турист общается на идеальном немецком, громкость голоса может выдать в нем приезжего.

Немцы всегда останавливаются и ждут зеленого сигнала для пешеходов

Немцы будут следовать сигналам светофора, даже если на проезжей части совершенно нет машин. А туристы, которые это правило игнорируют, получат в спину характерный немецкий взгляд, в котором будет выражен немой укор. Моя девушка из Германии рассказала мне историю про ее отца. Он был в командировке в Париже, наступила поздняя ночь, движения на улицах не было. Но он стоял на светофоре и ждал, когда сменится красный свет. К нему подошел другой мужчина, тоже остановился и стал ждать. Отец повернулся к нему и спросил: «Так вы тоже немец?» © James Johnson / Quora

Местные женщины предпочитают практичность в одежде

На улицах Германии редко можно встретить местных жительниц, разодетых как на парад. При подборе гардероба немки ориентируются в основном на практичность и комфорт, даже если такая одежда выглядит мешковато и не слишком женственно. К тому же у них довольно строгое отношение к дресс-коду. Однажды я надела на работу юбку сантиметров на 5 выше колена. Мне сделали замечание, сказав, что в офис лучше носить брюки. © Sonja Frey / YouTube

Макияж и маникюр в Германии не слишком популярны

Женщины в Германии нечасто делают мейкап: максимум воспользуются тушью или вообще отдадут предпочтение естественности. Маникюр у молодых девушек тоже редкость. Даже если они и накрасят ногти, то выберут естественные цвета, без рисунков и прочих элементов дизайна. Но это не значит, что немки не любят ухаживать за собой. В салонах красоты, спа, фитнес-центрах Германии всегда много женщин, в том числе в возрасте.

Немцы довольно прямолинейны

В большинстве стран не принято открыто говорить окружающим об их недостатках: это не соответствует базовому этикету. В Германии этого правила не слишком-то придерживаются: немцы без стеснения сообщат собеседнику, если у него что-то не так с одеждой, он глупо себя повел или набрал лишний вес. С одной стороны, это неплохо, ведь можно быть уверенным в искренности знакомого. С другой, иностранному туристу это может показаться грубостью. Хотя немцы ни в коем случае не стремятся никого обидеть своим поведением.

Дети в Германии часто ходят в одних колготках

Немки предпочитают одевать детей не в красивую, а в практичную одежду. Например, в детских садах и других общественных местах малыши часто бегают в одних колготках. В садике нам велели надеть ребенку колготки под брюки. Мы запротестовали: как двухлетке вовремя снять все: штаны, колготки, нижнее белье, — чтобы сходить на горшок? Оказалось, что, согласно немецкому методу, нужно просто «очистить» ребенка, как лук, когда он приходит утром в детский сад: снять комбинезон, брюки и оставить малыша в одних колготках. Кажется, это весьма рационально. © The Piri-Piri Lexicon

Бонус: история о том, почему быть туристом в Германии совсем не страшно

Этот эпизод я рассказываю всякий раз, когда подворачивается случай. В Германии я взял такси из аэропорта и попросил отвезти меня в Бремерхафен. Посреди дороги таксист вдруг выключил счетчик. Я удивился и решил, что сейчас он начнет требовать с меня оплату наличкой. Но он объяснил, что пропустил поворот и теперь придется ехать в объезд. Он выключил счетчик, чтобы не брать с меня плату за свою ошибку.

Это просто поразило меня! Я был незнакомцем в чужом городе, таксист мог выставить мне любой счет. Но он этого не сделал. © Amir Siddiqui / Quora