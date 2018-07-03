10 нешаблонных фактов о Греции, которые влюбляют туристов в эту страну

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По итогам прошлого года Греция установила очередной рекорд в сфере туризма. Количество посетивших ее людей оказалось почти в 3 раза больше численности населения самой страны. В нынешнем сезоне сказочная Эллада не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь здесь можно найти гораздо больше того, о чем обычно пишут в путеводителях и красочных рекламных буклетах.

AdMe.ru решил не упоминать бесспорно потрясающие достопримечательности, пейзажи и экскурсии по Греции, а разобраться, в чем, помимо этого, заключается туристическая привлекательность и популярность этой страны. Мы расскажем, почему пребывание в Греции станет особенным для любого туриста. И мы надеемся, что наша статья убедит вас выбрать именно эту гостеприимную страну для посещения летом.

1. Чистота и экология

Отправляясь в Грецию, можно с особой уверенностью рассчитывать на такие атрибуты морского отдыха, как свежий воздух и чистая вода. Конечно, ситуация может отличаться в зависимости от того, где именно пребывает турист — в мегаполисе или в курортной зоне. Однако греки действительно заботятся об окружающей среде, и мероприятия по ее защите с каждым годом набирают обороты. Интересно, что в этой стране нет ни одной АЭС, зато эксплуатация альтернативных источников энергии постоянно увеличивает свои масштабы. Использование солнечной энергии позволяет ежегодно избегать выбросов в атмосферу более 1,5 млн тонн вредных веществ.

2. «Неизбежное» море

Расстояние до моря из любой точки Греции обычно не больше 137 км. Вот почему вероятность легко оказаться на побережье или благоустроенном пляже здесь всегда очень высока, какой бы пункт отправления ни был выбран. Кроме того, Эллада стабильно входит в топ-стран с самыми чистыми и хорошо обустроенными пляжами в Европе. Ежегодно растет количество греческих пляжей, получающих награду «Голубой флаг». В 2018 году их число составило 519, больше сотни из которых находятся на острове Крит. К слову, премия «Голубой флаг» — это своего рода гарант качества пляжа. Награда вручается с 1987 года, организатор программы — Фонд экологического образования. Чистота пляжа и воды возле него — не единственные показатели, по которым проводится отбор. Объекты должны соответствовать более чем 30 жестким критериям, в числе которых также наличие урн, душевых кабин, туалетов, медицинского пункта, команды спасателей.

3. Аэропорты

На территории Греции расположено порядка 50 аэропортов, 15 из которых — международные. Хорошо налаженное авиасообщение позволяет спланировать свой визит в эту страну максимально легко и удобно. Благодаря большому количеству пунктов вылета и прилета самолетов можно без проблем добраться из одной точки Греции в другую. Аэродромы есть даже на небольших островах. К примеру, время в пути из Афин до знаменитого Санторини на пароме составит 6–10 часов, а на самолете — всего 40–50 минут. Кроме того, авиаперелеты — это отличный способ путешествовать по островам в несезон, поскольку паромы обычно курсируют только с апреля по октябрь.

4. Дороги

Дороги в Греции хорошие. Даже местные, а не только магистрали национального значения. Это, в свою очередь, является дополнительным аргументом для того, чтобы совершить путешествие по этой стране на автомобиле. Дорожные знаки — на греческом и английском языках. Существуют также удобные указатели (коричневого цвета) для туристов, обозначающие различные достопримечательности.

5. Качество пищи

Качество еды в Греции на высочайшем уровне. Все просто и по-домашнему. Несмотря на то что, как и в любой стране, всегда есть вероятность столкнуться с исключением, как правило, греческая еда всегда свежая и натуральная, приготовленная из местных продуктов. (порой некоторые ингредиенты будущих блюд выращиваются прямо рядом с таверной). Кроме того, здесь обязательно стоит попробовать по истине греческие блюда, даже если вы когда-то пытались приготовить подобные дома по якобы оригинальнам рецептам. Например, настоящий, ни с чем не сравнимый вкус знаменитой мусаки можно узнать именно здесь.

6. Размеры порций

Размер порций еды в Греции заслуживает отдельного внимания. Они просто огромные. Одной порции может хватить как минимум на двух человек. Стоит учитывать это при выборе блюд в ресторане. Нередко даже при заказе одного блюда греки сами заранее спрашивают, на какое количество персон следует принести приборы.

7. Безопасность

В Греции уровень преступности один из самых низких в Европе, а рейтинг безопасности страны — очень высокий. Данный факт делает пребывание здесь еще более комфортным. В этой стране можно спокойно путешествовать одному, с детьми и даже автостопом. Отельные кражи в Греции достаточно редкое явление, однако даже если они случаются, то злоумышленниками оказываются отнюдь не греки, а гости-иностранцы. Вот почему, несмотря на все преимущества безопасной страны, в туристически насыщенных местах все-таки стоит быть начеку.

8. Гостеприимство

Греки в большинстве своем радушны и гостеприимны. В этой стране высоко чтятся семейные ценности и уважительное отношение к окружающим от мала до велика. Причем обращаются ко всем на «ты» вне зависимости от разницы в возрасте. Жители Эллады охотно знакомятся, общаются, приглашают к себе в гости. Попав в дом грека, можно быть уверенным в том, что вы проведете время в приятной атмосфере, а также что вас непременно накормят, вкусно и очень сытно. Кстати, с пустыми руками приходить не стоит. В качестве гостинца можно взять что-то на десерт — сладости или фрукты. Разуваться в греческих домах не принято.

9. Вкус жизни

Жизнь в этой стране размеренна и нетороплива. Греки не любят спешить, и кажется, что они смакуют каждое мгновение. В качестве эксперимента можно хотя бы в отпуске в этой стране попробовать придерживаться «греческого» режима дня. Подъем с рассветом, послеобеденный отдых с 14:00 до 17:00 (кстати, в это время практически у всех учереждений также перерыв — они закрываются) и сон после 23:00. Отсутствие лишней суеты и беспокойства, а также философское отношение ко всему позволяют почувствовать здесь настоящий вкус жизни.

10. Карнавалы

Пик туристического потока приходится на период с апреля по октябрь. Однако и в несезон в Греции можно найти массу интересных развлечений. Например, посетить многочисленные карнавалы, размах которых может легко соревноваться с бразильским. Проводят их обычно с января по март.

Безусловно, в любом государстве есть свои достопримечательности, памятники архитектуры, местности и ландшафты, заслуживающие непременного посещения. Греция здесь не исключение. Однако существуют и другие нюансы, которые делают каждое путешествие особенным. Такие детали и создают неповторимую атмосферу и колорит страны. А есть ли у вас какие-то нестандартные критерии, на основании которых вы выбираете места для своего отпуска? Или, возможно, вам уже удалось посетить Грецию: что необычного в ней запомнилось больше всего?