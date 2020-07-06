10+ доказательств того, что культура Марокко отличается от нашей, как небо от земли

В современных реалиях трудно представить, что кто-то может не пользоваться дезодорантом или ванной. Нам это кажется странным, хотя в некоторых государствах — например в Марокко — это привычная часть быта.

AdMe.ru выяснил, какие особенности жизни в Марокко могут поразить или же попросту шокировать нашего человека. А в бонусе вас ждут хвостатые жители местных улочек.

1. В Марокко законом запрещено использование полиэтиленовых пакетов

В 2016 году страна занимала 2-е место по потреблению пластика, уступая лишь Штатам. По подсчетам, ежегодно Марокко производило порядка 3 млрд пакетов, а на каждого гражданина приходилось примерно 900 единиц. Поэтому местное правительство запретило использовать полиэтиленовые пакеты. Не разрешается их производить, продавать, покупать и даже хранить. В качестве тары людям предлагается использовать многоразовые сумки.

2. Машины такси выкрашены в разные цвета в зависимости от города

В Марокко такси делятся на «маленькие» и «большие». Первые не выезжают за пределы города и в каждом населенном пункте имеют собственный цвет, например: в Рабате — синий;

в Мекнесе — голубой;

в Касабланке — красный. «Большие» такси выезжают за пределы города и обычно окрашены в белый, желтый или серый цвета. Часто такие машины имеют фиксированные маршруты (грубо говоря, работают как автобусы). Этим особенности местного транспорта не исчерпываются. В Марокко принято брать дополнительных пассажиров во время поездки, если в машине есть хоть одно свободное место. К этому нужно быть готовым.

3. Когда температура опускается ниже +20 °C, местные богачи надевают шубки

Некоторые путешественники отмечают, что марроканцы активно носят пальто, пуховики и шубы, когда на улице царит настоящая жара (для нас во всяком случае). Правда, те же туристы признаются, что это может быть самопиар, поскольку в теплой одежде щеголяют лишь обеспеченные люди.

4. Первое, что вы услышите, выйдя в город, — гудки. Много гудков

Местные водители просто любят погудеть. Настолько любят, что порой пугают неподготовленных туристов. Поводы бывают разные, например: Светофор показывает красный свет, и вы стоите, а кто-то сзади торопится и активно вам гудит, мол, поезжай, все равно скоро зеленый будет.

Гудками знакомые водители приветствуют друг друга.

При обгоне тоже будут гудеть: или показывая, что обгон безопасен, или же, наоборот, предупреждая, что обгонять сейчас нельзя. Правда, понять, чего от вас хотят местные водители, вы вряд ли сможете.

5. Будущее молодежи определяется, как правило, их происхождением

Будущее молодого человека в этой стране зависит от многих факторов. В частности, от места рождения и качества образования. Например, марроканский парень, который окончил престижную городскую школу, скорее всего, получит крутую работу где-нибудь в Касабланке, купит себе хороший автомобиль и дом. Его образ жизни будет очень напоминать европейский. А если тот же парень родился и учился в сельской местности, шансов (да и желания) «вырваться» в город у него практически нет. Даже если он окончит университет, это вряд ли исправит положение.

6. Во многих домах и кафе не подают столовые приборы

Местные предпочитают есть руками, а не столовыми приборами. Предполагается, что собственные руки намного чище. При этом еду нужно брать 3 пальцами правой руки (так же мы держим ручку или карандаш, например). К слову, во время трапезы марроканцы активно пьют чай. Если выпить меньше 3 чашек, можно обидеть владельца дома. Традицию есть руками соблюдают в основном люди из сельской местности, городские же жители предпочитают все-таки пользоваться столовыми приборами. Кстати, здесь считается вежливым «жестом» отрыжка во время еды. А по окончании трапезы многие люди облизывают пальцы.

7. В сельской местности некоторые марроканки имеют татуировки на лице

В прошлом все женщины в Марокко должны были иметь татуировки на лице, руках, ногах и других частях тела. Тату выступали как обереги и отличительные признаки племен, а также показывали окружающим, что их обладательница находится в том возрасте, когда уже можно выйти замуж (первую татуировку наносили во время полового созревания). Со временем традиция канула в Лету, однако до сих пор в особо отдаленных селениях можно встретить марроканок с татуировками на лице. Как правило, это пожилые женщины, но бывают и исключения.

8. В городах многие женщины не покрывают голову и отдают предпочтение западной одежде

Что приходит вам в голову, когда вы слышите «марроканская женщина»? Прикрытые ноги, плечи, никаких декольте и платок на голове — наверняка что-то такое. Но на деле так сейчас одеваются только пожилые женщины, которые в свое время получили консервативное воспитание. И все больше (особенно в городах) девушек предпочитают джинсы, обувь на каблуке и майки. От макияжа они тоже не отказываются. Хотя такая вольность стоит им душевного покоя: приверженцы старых взглядов при виде их современных нарядов свистят и улюлюкают. Впрочем, на это можно просто не обращать внимания.

9. Цвет траура в этом государстве вовсе не черный

Марроканцы во время траура носят белые одежды, хотя это и не строго обязательно. Кстати, этот же цвет считается траурным и в некоторых других странах: в Индии, Камбодже, государствах Восточной Азии.

10. Люди здесь не любят фотографироваться. Если запечатлеть их без разрешения, можно нарваться на неприятности

Марокко считается популярным туристическим направлением: в последние годы страну буквально наводнили туристы. И многие из них норовят сфотографировать все, что только можно, включая местных жителей. Так делать не стоит. Марроканцы не любят фотографироваться и, несмотря на все свое дружелюбие, могут затеять конфликт, и будут совершенно правы. Из ситуации есть простой выход: прежде чем сделать фотографию, спросить у человека разрешения.

11. В Марокко в большинстве домов отсутствуют привычные нам ванны

В современных жилищах у людей, конечно, есть и душ, и ванна. Однако большинство пользуется обыкновенным тазом и ковшом. Все как в старой доброй деревне: зачерпываете ковшиком воду и выливаете на себя. Разумеется, это не означает, что в Марокко есть проблемы с гигиеной. Люди там регулярно ходят в баню и моются. Просто устроено это все несколько иначе, чем мы привыкли.

12. Туалетной бумагой здесь мало кто пользуется

Туалетная бумага в Марокко имеется в дорогих отелях, ресторанах и кафе. В остальных местах вы вряд ли ее найдете. Это, кстати, одна из больших проблем для неподготовленного туриста. Роль туалетной бумаги тут играет вода. Практически в каждом туалете вы найдете таз или ведро с водой.

13. Точно так же обстоят дела и с дезодорантом

В Марокко совершенно естественным считается легкий запах, идущий от тела. Местные, как правило, не меняют одежду ежедневно и не пользуются дезодорантом. Вместо этого они используют розовую воду или мускус для обтирания. Для начинающего туриста это может стать большим откровением.

Бонус: котиков любят все, и марроканцы не исключение. Животные на фотографиях хоть и упитанные, но все же уличные