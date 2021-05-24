«Все должно быть вовремя». Искренний рассказ о том, почему выходить замуж лучше в 20, чем в 40

Одни решаются вступить в брак в зрелом возрасте, другие же, напротив, в юном. Это не экзамен, поэтому правильного ответа здесь нет, каждый выбирает сам. Однако о плюсах поздних браков говорят много и часто, а вот о ранних как-то не принято рассказывать, особенно в положительном ключе. А зря, ведь у таких союзов много преимуществ, о которых стоит говорить, чтобы развеять страхи и предрассудки тех, кто только собирается создать семью.

Мы в AdMe.ru попросили одного из авторов — девушку, которая уже 12 лет в браке, — рассказать нам о плюсах раннего союза. Со своим будущим мужем автор познакомилась еще в студенчестве. Ребята ровесники, они вместе строят и карьеру, и семью. У супругов 2 детей. А сами про себя они говорят так: «Мы были смелыми и влюбленными, поэтому не собирались дожидаться пресловутого „пока встанем на ноги“».

К нашим 20 годам мы с мужем еще не успели обрасти такой броней, которую пришлось бы пробивать

Наш брак, думаю, как и большинство юных союзов, заключался по огромной любви. Поэтому ни о каких «переделках» характеров даже не было речи. Вообще, если хочется кого-то поменять в самом начале отношений или семейной жизни, значит, что-то тут не так. К этому тревожному звоночку лучше прислушаться сразу, чем потом мучительно страдать. Пойти на компромиссы в юном возрасте гораздо легче, чем в зрелом. Чем старше становится человек, тем чаще он задается вопросом: «А зачем?» Это я заметила по своим подругам, которым очень тяжело даются разного рода уступки. Да и мужчины тоже не готовы подстраиваться. Вот, например, один из них пишет следующее: «Чем старше человек, тем сильнее он окостеневает в своих привычках и образе жизни, тем менее в ком-то нуждается. Молодым проще привыкать друг к другу».

Наша лодка не разбилась о быт, потому что к нашим особенностям поведения в быту мы привыкали постепенно

Честно признаюсь, в начале супружеской жизни меня ни одна бытовая привычка супруга не выводила из себя. Мне на них было наплевать. Не буду лукавить, если скажу, что по прошествии 10 лет меня ничуть не напрягает, если муж оставляет на раковине в ванной незакрытый тюбик зубной пасты, бритву и далее по списку. Да, иногда это не нравится, но не настолько, чтобы заострять на этом внимание. Я думаю, что подобное отношение к маленьким бытовым нюансам как у него, так и у меня выработалось благодаря тому, что наши привычки формировались в едином пространстве. Они постепенно шлифовались, не вызывая раздражения. Это все равно что злиться на ребенка, который только учится ходить. Другое дело, если уже в зрелом возрасте кто-то приходит на вашу территорию и не соблюдает правила: устраивает бардак на идеально чистом рабочем столе или оставляет грязную посуду в раковине. В таком случае, если продолжить аналогию, тут уже орудует неповоротливый подросток, с которым не так-то просто договориться.

Теперь я понимаю, что только в молодости возможно быть супергероем в жизни

Я думаю, что все должно быть вовремя. Это касается и рождения детей. Только в условные 24 года можно не спать ночами, укачивая ребенка, учиться в магистратуре, иметь небольшую подработку, делить домашние обязанности и уход за чадом и при этом не выматываться до предела, а быть все время в ресурсе. Когда у нас родилась дочь, бессонные ночи были у обоих: я была с ребенком, а муж работал ночным администратором в отеле. Днем он выручал меня, чтобы я смогла поработать над дипломом и написать статью для журнала. Оглядываясь сейчас назад, я не понимаю, как мы жили в таком бешеном темпе. Кажется, успевали сделать все и даже больше. А ведь еще были различные увлечения, на которые тоже хватало времени; мы были жадными к нашему времени и не тратили его попусту. Наблюдая за родителями в возрасте 40+, могу сказать, что такая опция уже недоступна, организм уже не готов тянуть на себе весь этот веселый вагончик. Мало кому хватает энергии на ночи без сна в первый год жизни малыша: для такого рода развлечений нужны молодые организмы.

У нас с детьми нет катастрофической разницы в возрасте, поэтому мы чувствуем с ними особенную близость и связь

У нас нет такой «поколенческой ямы», когда родитель и ребенок словно с других планет. Мы понимаем и принимаем интересы наших детей. Стараемся не брюзжать по поводу какого-нибудь популярного видео, которое смотрит дочь, не запрещаем ей пользоваться соцсетями. Однако контролируем, сколько и, главное, что она смотрит. Я замечала, что некоторые возрастные родители не понимают, как вообще функционируют популярные у современных детей соцсети, соответственно, они не представляют, как правильно оградить отпрысков от них и потому ограничиваются запретами. В итоге дети все равно сидят в соцсетях, только уже ничего не рассказывают об этом родителям. А для меня ценно, чтобы ребенок нам доверял. И, конечно, молодые родители полны энергии: они готовы и побегать, и поиграть с чадом — им еще не хочется сидеть на лавочке с книжечкой.

В нашем браке отсутствовала меркантильная составляющая

Как правило, в молодости ничего нет, кроме нее самой. Это и хорошо, и не очень одновременно. Хорошо в том плане, что вы начинаете с одного старта, а не очень — в том, что этот старт тяжел. Наш старт был облегчен наличием своей квартиры, за которую не надо было платить ежемесячную аренду. За это спасибо нашим родителям, которые нам помогли. Всего остального мы добивались сами маленькими шажками. В поздних отношениях, когда у каждого или только у одного есть имущество, нажитый капитал, уже приходится быть «сканером», чтобы не столкнуться с корыстным интересом второй половинки. И со мной как раз согласна пользовательница сети, которая пишет следующее: «Когда начинаешь вместе с нуля, намного проще. Нечего делить, и уж никак друг друга не обвинить в меркантильности».

Нам повезло, что мы еще не успели обрасти различного рода предрассудками

Определенно, в юности их гораздо меньше, поэтому неравные бои вести не придется. По прошествии времени вы даже будете знать всех таракашек в лицо. А если серьезно, то мы с мужем уже смело можем пропеть: «Я знаю все твои трещинки...» У нас уже тот этап отношений, когда я начинаю фразу, а он продолжает. И в ответ на какой-нибудь выпад я не закатываю глаза, а просто улыбаюсь. В старшем возрасте в голове выстраивается больше барьеров при выборе партнера. Предъявляются завышенные требования, а в результате малейшего отступления от плана кандидат не проходит проверку.

У нас молодые родители, и это здорово

Когда супругам по 20, а их родителям по 45, у последних есть все шансы увидеть и свадьбу внуков, и даже рождение правнуков. Такие бабушки и дедушки полны сил, энергии и куража, чтобы познавать мир с подрастающим поколением. Так получилось и у нас: у меня и у супруга молодые родители, которые не просто готовы проводить время с внуками, а очень этого жаждут. У родителей тех пар, которые вступают в брак в возрасте 40+, могут уже наблюдаться проблемы со здоровьем, да и в целом сил, энергии, а главное, терпения может в этом возрасте не хватать на внуков. Например, недавно я наткнулась в сети на такой комментарий: «Когда средних лет супруги заведут детей, велик риск попасть в тот самый „сэндвич“, когда нужен уход за малыми, за старыми, а ты уже не та резвая сивка, что в юности. И несколько лет круговерти могут сильно подорвать здоровье».