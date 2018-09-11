Ученые рассказали, что на самом деле дарит людям ощущение того, что они любимы (Спойлер: есть кое-что покруче слов «я люблю тебя»)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Представьте ситуацию: ваш партнер часто в течение дня звонит и пишет вам СМС, спрашивая, как ваши дела и чем вы занимаетесь. Какие чувства у вас это вызовет? Чувство тепла внутри от того, что кто-то любит и волнуется о вас? Или чувство, что на вас давят и не дают даже минуты покоя? Ученые из США тоже задались этими вопросами и решили разобраться, что же на самом деле дарит человеку ощущение, что его любят. И результаты оказались не так очевидны, как вы могли бы подумать.

AdMe.ru изучил выводы ученых и спешит поделиться ими с вами.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие 495 американцев. Среди них были люди разных социальных статусов, с разным образованием и семейным положением. Все они должны были оценить 60 утверждений, составленных учеными. Ключевой вопрос, на который нужно было ответить всем участникам исследования, сводился к следующему: «Будет ли большинство людей чувствовать себя любимыми, если применить к ним каждое конкретное утверждение?» Участники должны были сделать предположения о мнении большинства людей, а не о своих личных пристрастиях в конкретной ситуации.

Среди 60 утверждений, с которыми участники могли как согласиться, так и не согласиться, были и следующие (все они начинаются с фразы «Большинство людей чувствуют себя любимыми, когда...»): когда получают комплименты;

когда их кто-то поддерживает, не ожидая ничего взамен;

когда они занимаются спортом;

когда кто-то поддерживает их цели в жизни;

когда кто-то их слушает;

когда они чувствуют себя частью команды;

когда они получают подарки;

когда кто-то проводит с ними все свое свободное время;

когда кто-то проявляет симпатию (улыбка или любящий взгляд);

когда группа признает их вклад;

когда они проводят время со своими детьми;

когда кто-то прощает им ошибки; и т. д.

Результаты

В итоге ученым удалось проанализировать все 60 утверждений и выделить среди них ложные и правдивые. Оказалось, что многие люди на самом деле чувствуют себя любимыми, когда окружающие совершают по отношению к ним романтические действия вроде объятий, признаний в любви или просто чувственных прикосновений. Но действительно интересным оказалось, что люди также чувствуют себя любимыми в совершенно иных, никак не связанных с романтикой ситуациях. Например, когда ребенок прижимается к ним или когда питомец встречает своего хозяина дома. При этом слова «я люблю тебя» вызывают ощущение, что человека любят. Но, например, контакт с ребенком оказался в этом вопросе намного эфективнее.

Правдивыми также оказались утверждения, что человек чувствует себя любимым, когда ест вкусную еду или нежится на солнце, хотя эти два пункта никак не связаны с межличностными отношениями. При этом сценарии, которые хоть немного связаны с контролем или навязыванием своего мнения (вроде «когда кто-то хочет знать, где и как они проводят все свое время», «когда кто-то говорит, что будет лучше для них», «когда кто-то пытается изменить их жизнь, сделать ее здоровее»), в большинстве случаев расценивались как негативные. Участники опроса уверены, что люди не могут чувствовать себя любимыми в подобных ситуациях.

Что еще помогло установить исследование

Исследователи выяснили, что мужчины, как правило, меньше знают о том, что большинство людей считает проявлением любви. Предыдущие исследования показали, что представители сильного пола склонны думать о концепции любви иначе, чем женщины. Во многих случаях чрезмерная опека и забота мужчин, через которые они выражают любовь, воспринимаются девушками как попытка контроля и давления. Также было установлено, что люди в отношениях и люди с невротическими чертами личности больше знали о том, в каких ситуациях человек чувствует себя любимым. Первые — потому что часто с этим сталкиваются. А вторые — потому что прислушиваются к людям и пытаются их понять.

Итак, это исследование доказало, что чувствовать себя любимым можно в простых бытовых ситуациях, никак не связанных с романтическими отношениями и порой даже никак не связанных с людьми. Надеемся, оно поможет вам лучше понять себя и окружающих. Возможно, вашей половинке недостаточно подарков и признаний в чувствах, чтобы ощущать вашу любовь. Поговорите и узнайте, что дарит это ощущение вам обоим. А что лично вам помогает чувствовать себя любимым? Расскажите нам в комментариях.