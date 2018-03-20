Есть 6 типов людей, которые воспринимают время по-своему, и их проблемы знакомы всем нам

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Каждый мысленно делит свою жизнь на временные отрезки. По словам психолога Филиппа Зимбардо, проблемы начинаются тогда, когда отдельный отрезок перетягивает на себя основную часть нашего внимания. И чтобы в корне изменить свою жизнь, достаточно изменить свое отношение ко времени.

Всего Филипп выделяет 6 видов восприятия времени. AdMe.ru предлагает краткие характеристики каждого. Попробуйте честно ответить, какой вид вы используете чаще всего, и сможете лучше понять скрытые мотивы своих поступков. А если захотите ощутить вкус перемен, в конце статьи есть рецепт идеальных «отношений со временем», который позволяет достигнуть гармонии с самим собой и с окружающими.

1. Положительное прошлое

Люди, ориентированные на положительное прошлое, помнят все хорошие события, хранят памятные вещи, часто ностальгируют, поддерживают добрые отношения с родственниками и старыми приятелями. Обычно это консерваторы, которые любят говорить: «А вот в наше время все было лучше». Часто они правы, однако из-за такой установки им бывает сложно наслаждаться настоящим и строить планы на будущее.

2. Отрицательное прошлое

Представители вида ориентации на отрицательное прошлое, наоборот, помнят все обиды и огорчения, они сконцентрированы на прошлых ошибках и неудачах. Часто это выступает аргументом, чтобы не двигаться вперед: раз раньше не получилось, не получится и теперь.

3. Положительное настоящее

Те, кто думают о настоящем в положительном ключе, наслаждаются текущим моментом, не беспокоясь о прошлом или будущем. Они живут одним днем и стремятся брать от него все, что могут. Хорошая тактика, по мнению приверженцев позитивного мышления, однако отсутствие четких целей рано или поздно даст о себе знать. Такие люди чаще остальных разочаровываются в жизни.

4. Отрицательное настоящее

Тех, кто оценивает настоящее негативно, можно назвать фаталистами. Они склонны считать, что вся их жизнь предопределена внешними факторами, будь то высшие силы или реальное окружение. Поэтому они не строят планов на будущее и буквально вынуждены жить только сегодняшним днем. Их девиз — «Будь что будет, ведь я ничего не решаю и ничего не могу изменить».

5. Положительное будущее

Такие люди ставят себе стратегические цели и строят грандиозные планы. Сегодняшний день не так важен — самое интересное произойдет когда-то в будущем. От них часто можно услышать фразы вроде: «Не сейчас, вот когда куплю машину/ окончу институт/ сделаю ремонт и т. д». В погоне за идеалами они многое откладывают на потом. Проводят мало времени с семьей, почти не отдыхают, не уделяют должного внимания здоровью. Стоит ли будущее таких жертв?

6. Запредельное будущее

Люди из этой категории тоже не склонны жить в настоящем, но по другой причине. В основном это религиозные люди, которые считают, что главная цель жизни — не в этой жизни. Этот мир лишь подготовка к вечности, которая наступает после смерти. И все их действия направлены на то, чтобы подготовиться к этой вечности.

«Развивать умственную гибкость и с легкостью переключать ориентацию во времени в зависимости от текущих потребностей — вот чему нужно научиться». Филипп Зимбардо

Каждый человек в той или иной степени сочетает в себе признаки всех 6 видов ориентации во времени. Но, чтобы научиться пользоваться временем с максимальной пользой, стоит придерживаться определенного баланса. В теории Филиппа оптимальная картина времени выглядит примерно так: Большая доза позитивного прошлого: позволяет поддерживать связь с близкими, помнить свой положительный опыт, дает уверенность в собственных силах.

Относительно большая доза позитивного будущего: помогает ставить конкретные цели и видеть пути их достижения, дает стимул для движения вперед.

Средняя доза положительного настоящего: дарит энергию и положительные эмоции.

Минимальная доза негативного прошлого и негативного будущего: память о старых обидах отравляет жизнь, а прошлые ошибки снижают уверенность в себе. Фатализм связывает руки и заставляет плыть по течению. Поэтому важно как можно меньше внимания уделять этим двум временным зонам.

А о каком времени своей жизни чаще всего думаете вы? Делитесь в комментариях.