Снимки в инстаграме могут рассказать о вас больше, чем кажется (А фото еды могут быть полезны)

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Каждый день 500 млн людей пользуются инстаграмом. Эта соцсеть давно перестала быть цифровым фотоальбомом, теперь ее используют для продаж, продвижения в интернете и даже как материал для исследований. Оказывается, фото и фильтры в ваших постах могут многое рассказать как о вашей личности, так и о здоровье.

Мы в AdMe.ru нашли результаты таких исследований любопытными и делимся ими с вами.

Что могут рассказать цвет и фильтр

Ученые из Сонгюнгванского университета проанализировали профили 179 человек (всего 25 394 фотографии). Исследование уделяло внимание цвету как одному из ключевых элементов стиля. Они заметили, что люди в отношениях выкладывают снимки ярких цветов чаще, чем пользователи без пары. Также яркие фильтры и фото используют экстраверты и люди, склонные к нарциссизму.

Исследователи из Гарвардского и Вермонтского университетов проанализировали 43 950 фотографий пользователей инстаграма и выяснили, что люди с депрессией чаще выкладывают снимки. Также на их фото встречается больше лиц, а вот фильтры они используют реже. Кроме того, на снимках людей с депрессией преобладают темные, синие и серые оттенки, а также черно-белые фото.

Что может рассказать тема фотографии

Не любите бесконечные фотографии еды в инстаграме? Оказывается, они могут приносить пользу. Исследователи пришли к выводу, что когда люди делятся снимками своей еды и рецептами блюд, им проще придерживаться правильного питания и даже худеть. Таким образом профиль в инстаграме выступает в качестве журнала питания, а лайки и комментарии друзей мотивируют пользователей и дальше выбирать здоровую пищу.

Некоторые эксперты считают, что люди, которые выкладывают много фотографий со своей половинкой, пытаются таким образом маскировать проблемы в отношениях. А подписи в духе «моя девочка» и «мой мужчина» могут говорить о чувстве собственничества.

Что еще можно узнать о вас по вашему профилю

Люди младше 25 лет менее склонны улыбаться на фото профиля. Эту особенность выявили исследователи из Колледжа информационных наук и технологий в Пенсильвании и Королевского колледжа Лондона.

Пользователи инстаграма, которые чаще отмечают друзей на фотографиях, менее склонны к одиночеству. В то же время люди, выкладывающие фото, которые не обращены ни к кому и не подталкивают к обсуждениям, ощущают себя более одинокими.

Селфи не обязательно говорят о нарциссизме. Можно выделить три группы любителей селфи: «собеседники», «автобиографы» и «саморекламщики». Первые делятся своими фото, чтобы вовлечь друзей и подписчиков в обсуждение, например люди, которые фотографируются со значками «Я проголосовал(а)». «Автобиографы» делают селфи, чтобы запечатлеть памятные моменты из жизни. Они не прочь показать их другим людям, но в первую очередь делают селфи для сохранения воспоминаний, а не ради лайков. «Саморекламщики» же любят документировать почти все в своей жизни, стараясь выставить себя в выгодном им свете. К ним можно отнести представителей семейства Кардашьян.

Что вы думаете о результатах этих исследований? Согласны с ними или, может, и сами замечали какие-то закономерности?