Психологи назвали самые вредные советы по взаимоотношениям, которые они когда-либо слышали

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Одна женщина твердила всем вокруг, что «для девочки главное — выйти замуж». Эту идею ей удалось вбить в голову своей дочке. Так девушка модельной внешности, хозяйственная и добрая, толком еще ни с кем не встречавшись, выскочила в 20 лет за малопривлекательного парня. Пара в результате не сложилась, а года 2 спустя, когда уже был ребенок, они разъехались, а потом и развелись. Так что будьте осторожнее с «добрыми советами» и наставлениями от друзей и родных. Среди них могут быть те, которые способны испортить отношения и стать причиной расставания.

AdMe.ru делится с вами популярными советами, которые не даст ни один квалифицированный психолог. И рекомендует чаще прислушиваться к своему сердцу.

Вредный совет № 1: Любовь проходит, просто смиритесь с этим

Раньше существовало убеждение, что любовь проходит через 2 года. Однако утверждение, что любовь не может длиться всю жизнь, неверно. Так говорят люди, никогда не любившие вторую половинку, или те, кто не хочет работать над отношениями. Только не следует путать романтическую любовь со страстной, подчеркивают авторы исследования. Страстная любовь — это та, которую мы видим в фильмах, она связана с сильными эмоциями, но в то же время с беспокойством и неуверенностью. Романтическая любовь тоже интенсивна и имеет сексуальную химию. Но еще и может длиться годами. Те пары, которые не ленятся создавать романтические моменты в повседневной жизни, внимательно слушают и поддерживают вторую половинку, не только чувствуют удовлетворение от отношений, но и имеют более высокую самооценку. На самом деле идея о том, что любовь дается легко, крайне редко соответствует действительности. Обычно требуются взаимные усилия для ее поддержания.

Полезный совет: не миритесь с отсутствием романтики или любви. Работайте над отношениями. Даже если брак вступил в фазу дружбы, можно возродить чувства.

Вредный совет № 2: Не показывайте свой характер и не выходите на улицу без макияжа

С экранов телевизоров, планшетов и мониторов нам вещают, что женщина всегда должна быть привлекательной для окружающих, заботиться о детях, успевать по хозяйству и, конечно, быть страстной в постели. В результате мы привыкаем носить маску, пока просто не устаем соответствовать навязанным идеалам. Однако все просто: для того чтобы любили нас, настоящих, мы должны быть настоящими. Это не значит выкинуть косметику и забыть дорогу в салон красоты. Это значит, что не нужно делать культ из внешности. Не стараться выглядеть нормальной, а смело показывать любимому человеку свои маленькие странности. То же касается и представителей сильного пола. Конечно, женщины обычно любят решительных и волевых мужчин, но иногда именно минуты слабости могут сблизить по-настоящему.

Полезный совет: не пытайтесь соответствовать чужим ожиданиям или играть роль «девушки с обложки» или «крутого мачо». Будьте лучшей версией себя. Развивайтесь в той сфере, которая вам по душе, и будьте открыты к окружающим — и тогда найдется человек, который полюбит вас со всеми «изюминками» и странностями.

Вредный совет № 3: Заставляйте ревновать

Убеждение, что ревность — признак любви, абсолютно беспочвенно. На самом деле ревность — это проявление собственнических инстинктов. И она, скорее, говорит о низкой самооценке ревнующего и его зависимости от избранника. Женщинам, которые хотят иметь рядом сильное мужское плечо, тем более не стоит провоцировать на ревность партнера. Сравнение с потенциальным конкурентом лишь подкосит уверенность любимого в себе. В лучшем варианте ревнующий человек начинает проявлять больше внимания к партнеру. В худшем — исчезает доверие в паре, возникает обида и агрессия в адрес «изменника». Мужчина или женщина, вызывающие флиртом или специально оброненными фразами ревность, тем самым создают чувство неудовлетворенности отношениями и даже вызывают желание разорвать связь. Люди, которые часто провоцируют вторую половинку на ревность, обычно относятся к нарциссическому типу. Таким поведением они берут власть в отношениях в свои руки. Причем такой способ «решения» проблем одинаково часто используют как девушки, так и мужчины.

Полезный совет: не заставляйте вторую половинку ревновать. Лучше скажите начистоту, что вас не устраивает в отношениях.

Вредный совет № 4: Проверяйте сообщения, чтобы узнать, есть ли у него кто-то

Когда мы сами ревнуем, может возникнуть соблазн начать шпионить за партнером, просмотреть его СМС или список друзей в Facebook. Однако чем чаще вы будете следить за любимым человеком, тем больше вы найдете поводов для ревности. Так устроен человеческий мозг: на любой малопонятный факт он находит объяснение. Вот и появляется в голове сцена измены из-за того, что наш любимый человек не отвечает на звонок в течение часа. Но как бы вы ни переживали из-за того, что любимый человек часто задерживается на работе или подолгу общается с кем-то в сети, не шпионьте за ним. Так вы можете испортить отношения. Лучше посвятите это время хобби или любым приятным занятиям.

Полезный совет: научитесь доверять любимому человеку. Разрешите общаться с друзьями противоположного пола и не требуйте снимать пароль с компьютера. Уважайте его личное пространство.

Вредный совет № 5: В отношениях всегда идите на уступки

Некоторые уступки в любви неизбежны и даже полезны: они укрепляют отношения и являются доказательством их серьезности. Однако они должны быть обоюдными. И если вы постоянно в чем-то ограничиваете себя, а вторая половинка — нет, то такая жертвенность лишь вредит отношениям. Вы не должны ради отношений менять свои убеждения, отказываться от своей мечты или страдать от ограничений вашей свободы. Если вам регулярно приходится оправдываться перед партнером, почему вы задержались на 5 минут, или чувствовать свою вину за то, что вы пошли к друзьям или к родным, то прекратите это. Твердо очертите свои границы и не позволяйте избраннику их нарушать. Кроме этого, любые отношения должны приносить больше счастья, чем огорчений. Если же вы постоянно чувствуете беспокойство или внутреннее разочарование, то нужно что-то менять во взаимоотношениях или расставаться.

Полезный совет: идите на уступки, но не жертвуйте свободой или счастьем. Можно отказаться и от перспективной карьеры ради семьи, но только если партнер по браку способен на ответные действия для сохранения отношений.

Вредный совет № 6: Не говорите всей правды

Любая ложь плохо влияет на любовные отношения. Поэтому, если вам советуют не говорить правды о количестве предыдущих браков или о числе сексуальных партнеров, приукрасить свое финансовое положение или умолчать о невыплаченных долгах, то игнорируйте эти советы. Разрушительной для отношений будет ложь о семейном положении, количестве детей или желании / нежелании их иметь. Во-первых, это подрывает доверие, во-вторых — обижает. А

в-третьих, обманутый может узнать правду случайно, что будет вдвойне неприятно. Если ваш развод еще в процессе оформления, то не говорите понравившемуся человеку, что свободны. А если вы мечтаете о карьерном росте и продолжение рода сейчас не входит в ваши планы, при том что партнер постоянно говорит о любви к детям, скажите ему правду. То же самое касается вопросов возраста, измен или количества экс-партнеров. Вы не должны стыдиться своего прошлого. Отношения с новым партнером — это свежая страница в вашей жизни, и вы необязательно будете повторять старые ошибки. Никто не ждет, что вы выложите всю правду о себе на первом свидании. Но сознательная ложь или умалчивание могут серьезно испортить отношения.

Полезный совет: не бойтесь открыться перед дорогим человеком. Стремление лгать возникает потому, что мы боимся стать уязвимым перед партнером или из чисто детского страха наказания. Однако, как утверждает психолог Дарлин Лэнсер, именно открыв свои слабые места, мы становимся ближе к любимому человеку. А также увереннее в себе и сильнее.