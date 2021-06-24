Психолог делится хитростями, которые помогут не срываться на детей, когда окончательно сносит крышу

Ольга Товпеко — кандидат психологических наук, психотерапевт. Она работает как с детьми, так и с их родителями, а также делится полезной информацией в своем инстаграме. С ее разрешения мы публикуем посты на тему родительского гнева. И самое главное в данном вопросе — советы о том, как с ним справляться.

Мы в AdMe.ru целиком и полностью за осознанное родительство. И если в вашей копилке есть эффективные способы борьбы с криком, то делитесь ими в комментариях.

Сценарии детства, которые заставляют родителей кричать на своих детей

Ребенок не слушается, и родители раздражаются. А вот закричат они или нет, зависит не только от того, что происходит прямо СЕЙЧАС, но и от того, что происходило РАНЬШЕ, когда они сами были детьми. Именно тогда родился их крик. И у каждого человека этот сценарий свой. Сценарий № 1: Рано выросший ребенок Дети, которым не давали быть детьми. Люди, на которых с маленького возраста лежала большая ответственность: Нельзя ошибаться. Нельзя расслабляться. Нельзя капризничать. Нужно быть взрослым и ответственным. Но в итоге такие дети в душе так и остаются детьми. Они не успели насладиться этим состоянием и все еще жаждут ласки и одобрения. Им сложно спокойно реагировать на бурные проявления детских эмоций: ведь если ребенок не слушается, значит, родитель не справился, то есть не заслужил любви и похвалы. Сценарий № 2: Ненужный и отвергнутый ребенок Когда вместо тепла и поддержки ребенок слышит упреки и критику, формируется именно этот сценарий. Самое печальное заключается в том, что ребенок, который постоянно сталкивается с отвержением, не думает: «Со мной поступают плохо». Он думает: «Я плохой». И несет это чувство через всю жизнь. Хорошая новость: из таких детей вырастают заботливые родители. Плохая: как только дети входят в возраст протестов, родителей начинает колбасить. Непослушание выводит их из себя, так как сами они себе такого позволить не могли.

У кого формируется сценарий «Рано выросший ребенок»

Родители ждут чуть больше, а дают меньше, чем нужно ребенку: «Тебе уже три, а ты до сих пор не можешь...», «А я в твоем возрасте...». Ребенок стыдится своих чувств и желаний и учится делать так, чтобы не расстраивать маму и не злить папу. Ищет способ получить их одобрение.

Ребенок стыдится своих чувств и желаний и учится делать так, чтобы не расстраивать маму и не злить папу. Ищет способ получить их одобрение. Ребенок вовлечен в дела родителей. Если папа выпил, ребенок упрашивает его перестать или выливает алкоголь в раковину, чтобы спасти отца. Если мама жалуется, что денег нет, нужно поменьше просить игрушки. «Я чувствовала себя виноватой за то, что расту, ведь из-за этого родителям нужно было покупать мне новую одежду, а денег не было».

Если папа выпил, ребенок упрашивает его перестать или выливает алкоголь в раковину, чтобы спасти отца. Если мама жалуется, что денег нет, нужно поменьше просить игрушки. Непомерная эмоциональная нагрузка на ребенка. Что будет с девочкой, если мама требует, чтобы она звонила отцу и упрашивала его вернуться в семью? Да она просто узнает о взрослой жизни и ее проблемах слишком рано. К тому же лишается надежных взрослых. Часто он даже вынужден заботиться о них, потому что они инфантильны. Но для него это слишком много! Это останавливает его гармоничное развитие. У такого ребенка нет возможности расслабиться, чувствовать себя безопасно, получить достаточно поддержки, чтобы стать собой. У такого ребенка формируется защита — всемогущий контроль и отрицание своего бессилия. Во взрослом возрасте он много берет на себя, привыкает всех спасать и взваливать на свои плечи непомерную ношу. Он справляется на отлично, но делает паузу только тогда, когда падает без сил. Если это ваш сценарий, то в глубине души вы отчаянно стремитесь в детство. И тогда с виду вы взрослый, ответственный человек, но в отношениях — маленький ребенок. Рано повзрослевшему сложно понять, почему его желания не могут удовлетворить. Его бесит, что его собственный ребенок не может сделать простых вещей: он же мог! И он срывается.

У кого формируется сценарий «Ненужный ребенок»

Ненужные дети — как это? Это необязательно дети, которых родители отдали в детдом. Но отвергнутые дети — это всегда нечто о холодности и чрезмерной критике со стороны родителей. Как это выглядит? Случайные дети. Если ваши родители в принципе не очень хотели детей... до вас: «Нам пришлось остаться вместе, потому что ты родилась» или «Я ушла с работы ради тебя, а ты...» , это значит, что вам всю жизнь предстоит тащить хвост вины за то, что «подпортили» жизнь родителям. Если, конечно, не решите эту психологическую проблему не поймёте, что родители оказались просто не готовы к ответственности и отдаче любви.

Если ваши родители в принципе не очень хотели детей... до вас: , это значит, что вам всю жизнь предстоит тащить хвост вины за то, что «подпортили» жизнь родителям. Если, конечно, не решите эту психологическую проблему не поймёте, что родители оказались просто не готовы к ответственности и отдаче любви. Ребенок сам по себе. Случай, когда у родителей появляется ребенок, но надо работать. Иногда выживать. В итоге ребенок спит в обнимку с маминой сорочкой, плача от тоски и боли: как же не хватает мамы! А иногда мама рядом, но ей кажется, что похвала испортит ребенка. Поэтому она остается снежной королевой, которая оживает только тогда, когда ребенок совершает промах: «Я же тебе говорила», «А вот Маша лучше, красивее, умнее...» или « Будешь плохо себя вести — соседке отдам».

Случай, когда у родителей появляется ребенок, но надо работать. Иногда выживать. В итоге ребенок спит в обнимку с маминой сорочкой, плача от тоски и боли: как же не хватает мамы! А иногда мама рядом, но ей кажется, что похвала испортит ребенка. Поэтому она остается снежной королевой, которая оживает только тогда, когда ребенок совершает промах: или « Тяжелое детство. За кулисами обычных семей могут скрываться крики, шлепки, подзатыльники, унизительные слова, моральное давление, алкоголизм родителей... Ребенок не может рассчитывать на элементарное чувство безопасности. Постоянно в тонусе. Вздрагивает. Нервно оглядывается. Жизнь — это не удовольствие, а постоянная тревога. Выросшие в таких условиях мамы и папы часто из кожи вон лезут, чтобы угодить своим собственным детям. В них они наконец находят свою нужность. Но как только они встречаются с непослушанием и сопротивлением, снова считывают то самое отвержение и превращаются в воспаленный нерв.

3 ошибки, из-за которых мы не можем перестать кричать на своих детей

Сколько раз вы обещали себе не кричать на ребенка? В конце концов у родителей опускаются руки: «Мне ничего не помогает!» Но! Сколько бы попыток вы ни сделали, пока кто-то называет вас «мама» или «папа», РАНО СДАВАТЬСЯ. Есть 3 мины, на которых подрывается каждый родитель, мечтающий перестать кричать на детей: Завышенные требования к себе -Мы можем перестать: кричать, срываться, оскорблять ребенка.

-Но мы НЕ можем: перестать злиться, испытывать эмоции, уставать и быть живыми людьми.

Поставьте себе реалистичную задачу: если вы срываетесь по 3 раза в неделю, стремитесь срываться по 2 раза. Если шлепаете, дайте себе установку: «Кричи, но руками не трогай». Двигайтесь постепенно. Самобичевание Представьте, что вы учите ребенка ходить. Как думаете, если у него не получилось сразу, стоит продолжать? Может быть, его отругать? Сказать, что он безнадежный? Бред? Вот и держите этот бредовый образ в голове всякий раз, когда после срыва вам захочется себя отругать или опустить руки. Уныние Многие родители, которые срываются, впадают в апатию и усталость: «Все плохо. Ничего никогда не изменится». Вместо этого подумайте, как быть с этим сейчас. Попросите прощения у ребенка. Возьмите на себя ответственность. Не «Ты меня довел», а «Я сорвалась, потому что устала (погорячилась, не справилась с эмоциями)». Продумайте план действий по уменьшению срывов. Выпишите по пунктам, что вы можете сделать для того, чтобы восстановить свое эмоциональное равновесие. Но настоящие перемены происходят тогда, когда вы по-настоящему узнаете ПРИЧИНЫ своего гнева.

Почему мы срываемся на крик, когда этого не хотим?

Сделайте глубокий вдох и посчитайте до 10. Слышали такой совет, чтобы справиться с гневом? Вам помогало? Мне не очень. Когда подкатывает волна гнева, этот совет просто не вспомнишь. Но как же не дать себя затопить?⠀ Гневливое поведение — это не просто «дурной характер». Это биологическая программа, которая опирается на прошлый опыт. Встретив опасность, мозг посылает сигнал от распределителя — таламуса — в кору больших полушарий. Она обращается к банкам долговременной памяти (гиппокампу), ищет там информацию о ситуации и, определив степень опасности, принимает решение относительно дальнейших действий (в префронтальной коре). Сложно? Давайте так: мозг видит опасность и спрашивает память: «Это опасно?» Если нет — успокаивается, если да — включает сирену и призывает гнев на защиту. А если прошлый опыт был драматичным? Например: длительный стресс;

физические или психологические угрозы;

хроническое неудовлетворение потребностей. Тогда мозг начинает работать, словно испорченная сигнализация, реагируя бешеным ревом на любую мелочь. Мозг видит опасность и кричит: «Спасайся, нападай, защищайся!» В кровь выбрасывается адреналин, учащается сердцебиение. Гнев активируется для защиты. Таким образом наша биография становится нашей биологией. Наш прошлый опыт буквально отпечатывается в мозге. И даже если мы знаем причины своего поведения и хотим перестать взрываться, одного желания обычно не хватает. Более того: Барбара Мак-Клинток получила Нобелевскую премию, доказав, что стрессы не просто делают нас нервными — они меняют нашу ДНК. Это можно изменить, а систему можно настроить. Ученые из Университета Стоуни-Брук выяснили, что на эмоционально заряженные воспоминания легче повлиять, чем на другие, и неважно, позитивные они или негативные. А это значит, что мы в силах переучить свой мозг, тело и психику на новое мировосприятие. Это происходит путем повышения уровня безопасности, заботы, поддержки. ПОСТЕПЕННО.

Как не срываться, когда нет сил

Когда взрослый, не помня себя от ярости, кричит на ребенка, дело плохо. Значит, его бортовой компьютер (высший мозг) перегрелся, и в дело вступает лимбическая система (низший мозг), требующая: «Бей или беги». Как же удержаться на плаву, когда сил нет совсем: Отстаньте от себя. Часто бывает так, что, когда нам плохо, мы же себя и добиваем. Критикой и завышенными ожиданиями: «Вот другие могут, а ты...» Не ждите от себя чудес. Признайте правду: вы устали, и выдать мегарезультат вам пока не по силам. Да, это грустно. Но осознание тщетности снижает гнев.

Часто бывает так, что, когда нам плохо, мы же себя и добиваем. Критикой и завышенными ожиданиями: «Вот другие могут, а ты...» Не ждите от себя чудес. Признайте правду: вы устали, и выдать мегарезультат вам пока не по силам. Да, это грустно. Но осознание тщетности снижает гнев. Оставайтесь в контакте с собой. Проговаривайте: «Я устала. Я сейчас так злюсь, что взорвусь. Мне нужна пауза» . Кажется, что в этом нет смысла, но так мы получаем сигнал: « Я услышана, я в безопасности, со мной все в порядке».

Проговаривайте: . Кажется, что в этом нет смысла, но так мы получаем сигнал: « Описывайте ситуацию. Попробуйте переключиться в режим комментатора. Вместо обвинений «Ты что, издеваешься?» опишите, что конкретно происходит: «Ты не убрал свои вещи, возьми это, сложи сюда» .

Попробуйте переключиться в режим комментатора. Вместо обвинений опишите, что конкретно происходит: . Отцепитесь от ребенка. Разрешите себе не исправлять его сию секунду. Когда ребенок ведет себя невыносимо, хочется изменить это прямо сейчас. Крик или шлепок действительно помогают. Но ребенок останавливается под влиянием страха, не прилагая волевого усилия. В эти моменты он не учится, а спасается. Напомните себе, что у вас есть время научить его! Эту ситуацию уже нельзя изменить, но благодаря вашим подсказкам, помощи и повторам он научится вести себя иначе. Не сразу.

Разрешите себе не исправлять его сию секунду. Когда ребенок ведет себя невыносимо, хочется изменить это прямо сейчас. Крик или шлепок действительно помогают. Но ребенок останавливается под влиянием страха, не прилагая волевого усилия. В эти моменты он не учится, а спасается. Напомните себе, что у вас есть время научить его! Эту ситуацию уже нельзя изменить, но благодаря вашим подсказкам, помощи и повторам он научится вести себя иначе. Не сразу. Подключите юмор. Когда закипаете, сдавите мячик-антистресс раз 10. Спойте «Ол зет ши вонтс ис анозер беби, е-е-е». Выругайтесь «на тарабарском». Смех снова напоминает: «Опасности нет, можно расслабиться». А это помогает и вам, и ребенку выйти из режима «спасайся или нападай» и вернуться к ситуации возможности диалога.

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