Пользователи сети показали, как их комнаты выглядели до и после борьбы с депрессией

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Депрессия — это не просто грусть, как многие привыкли думать. Это серьезное психическое заболевание, побороть которое довольно трудно. По данным за последние 10 лет, от депрессии регулярно страдают около 9 % женщин и 5 % мужчин по всему миру. Часто заподозрить этот недуг у близкого человека бывает непросто. Эти люди могут улыбаться точно так же, как мы, подерживать разговоры на общие темы и ничем не выдавать своего подавленного состояния. Однако одним из признаков депрессии является сильнейшая апатия, которая может себя проявить в том, как человек ведет быт.

Люди с депрессией менее тщательно заботятся о своем внешнем виде, а собственные квартиры и вовсе могут запускать до невообразимого состояния. Пользователи сайта Reddit периодически делятся фотографиями своих жилищ, захламленных вследствие полнейшего безразличия ко всему, что их окружает. Таким образом люди находят поддержку, а вместе с ней и силы на то, чтобы бороться со своим недугом. AdMe.ru напоминает, что с психологическими проблемами обязательно нужно бороться, как это делают герои нашей статьи.

«Вычистили мою комнату впервые за 2 года. Кажется, моя депрессия постепенно отступает»

«Очень неловко за свое депрессивное гнездо. Но я рада, что смогла расчистить его»

«Наконец я очистила свое депрессивное гнездышко»

На расхламление комнаты ушло 3 дня и 2 больших мусорных мешка

«На протяжении 6 месяцев у меня отсутствовала всякая мотивация к уборке»

На постепенное расчищение комнаты ушел месяц

Дверь в ванную наконец открывается

«Надеюсь, уборка поможет мне победить депрессию»

Уборка, на которую ушло 2 дня, все еще не окончена

«Не было сил, чтобы убираться в комнате. Я даже стримил отсюда и всегда старался, чтобы бардак не попал на видео»

А это комната девочки-подростка, которая на протяжении полугода чувствовала себя подавленной

Когда совершенно все равно, в каких условиях жить

«Наконец дошли руки до уборки своего гнезда»

Хозяин этой комнаты, страдающий депрессией, решился на уборку только благодаря поддержке интернет-пользователей

«Моя депрессия подпитывала бардак»

«Муж на протяжении 2 месяцев отсутствует дома из-за работы. Обычно он следит за тем, чтобы я убиралась, но, когда он уезжает, депрессия настигает меня и бардак разрастается»

Хозяин этой комнаты из-за депрессии не убирался в течение 3 месяцев

А хозяин этой комнаты помешан на накопительстве. Жена попросила его держать бесполезные вещи исключительно в своей комнате, в итоге помещение превратилось в свалку

Вот что значит «зачистить» свою депрессию

«А вот мое депрессивное гнездышко до и после уборки»

Случалось ли вам замечать, что кто-то из близких полностью пренебрегает чистотой и испытывает безразличие к окружающему его беспорядку? Как вы действовали в таких ситуациях?