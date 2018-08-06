Организаторы свадеб рассказали о признаках брака, который не продлится долго

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Работа организаторов свадеб может только на первый взгляд показаться чередой забавных случаев, которые обычно демонстрируют нам в кино. В действительности же все намного сложнее. Существуют даже специальные курсы для организаторов церемоний, где они обучаются особой свадебной психологии. Неудивительно, что с ее помощью и в сочетании с профессиональным опытом организаторы могут давать достаточно точные прогнозы о продолжительности тех или иных союзов.

AdMe.ru выяснил, по каким критериям организаторы свадеб вычисляют браки, которые обречены на недолгое существование, и сравнил их заключения с мнением семейных психологов. Оцените и вы, насколько профессиональный взгляд работников свадебной индустрии совпадает с реальностью.

1. Жених и невеста, обращаясь друг к другу, используют унизительные прозвища

В процессе обсуждения торжества свадебные организаторы нередко акцентируют внимание на том, как будущие супруги обращаются друг к другу. Уменьшительно-ласкательные имена и прозвища не всегда являются показателем долгого и счастливого брака. Однако обидные и унизительные клички, которыми партнеры пользуются даже при посторонних, часто являются сигналом недолгого союза. Когда оскорбления прячутся за установку «я же любя», будущий брак не внушает оптимизма. Проведенные исследования подтверждают, что милые домашние прозвища способны положительно влиять на степень удовлетворенности отношениями. А вот оскорбления, даже в шутливой форме, говорят о неуважении со стороны партнера, которое не только никуда не денется после вступления в брак, но со временем может перерасти в презрение и агрессию.

2. Один из партнеров принимает организационные решения втайне от другого

Иногда бывает так, что все детали уже обговорены, но один из будущих супругов пытается внести свои коррективы за спиной у другого, при этом чаще всего требуя, чтобы организатор ничего не рассказывал второй половине. Одно дело, когда обращаются за помощью в организации сюрприза (например, когда жених хочет во время церемонии исполнить для любимой песню собственного сочинения). Другое — когда один из партнеров просит о том, что заведомо будет неприятно второму (к примеру, не отправлять приглашения некоторым родственникам второй половины). Подобные интриги могут способствовать быстрому распаду брака. Психологи утверждают, что иметь свои секреты — это нормально. Однако когда подобные тайны ущемляют права и интересы партнера, речь идет о лжи, которая со временем выливается в недоверие друг к другу. И это действительно не способствует развитию и укреплению союза.

3. Один из партнеров вообще не участвует в обсуждении свадьбы

Свадебные организаторы отмечают, что мужчины меньше, чем женщины, интересуются деталями. Зачастую им безразлично, какого цвета будут чехлы на стульях или из какого бисквита будет сделан торт. Тем не менее женихи обычно присутствуют при обсуждении таких вопросов и поддерживают возлюбленную. И когда некоторые партнеры вообще не участвуют в процессе подготовки к мероприятию, это выглядит довольно странно. По признанию организаторов, иногда они знакомятся с женихом или невестой только на самой церемонии. Таким парам работники свадебной индустрии предрекают недолгий союз. Психологи говорят, что брак — это всегда совместная работа. Если же вся ответственность ложится на плечи только одного партнера, финал очевиден: он не сможет вытянуть общее счастье и благополучие лишь за счет собственных усилий.

4. Жених и невеста не хотят идти на компромисс

По словам свадебных организаторов, случаи, когда жених и невеста ругаются при выборе музыкальной композиции для свадебного танца, действительно существуют. Предметом спора могут стать даже мелкие детали. Они не обсуждаются партнерами, а становятся причиной скандала со слезами, обидами и битьем посуды. На самом торжестве нередко чувствуется постоянное напряжение обоих молодоженов. Например, когда звучит музыка, по поводу которой был спор, один из партнеров может демонстративно закатывать глаза или вовсе отказываться выходить танцевать со своей второй половиной. Неумение идти на компромиссы в браке способно приобретать все более разрушительные масштабы. По мнению психологов, компромиссы — это необходимая составляющая прочного союза. Поэтому научиться брать в расчет потребности и желания своего партнера следует еще до брака.

5. Новоиспеченные родственники прилюдно отзываются о выборе жениха или невесты в негативном ключе

Бывает, что свидетели не упоминают в торжественной речи о новом супруге своей подруги или друга, а мать жениха или невесты в открытую при всех гостях говорит, что ее ребенку следовало бы найти себе кого-нибудь получше. Но это лишь половина проблемы. Молодожены не должны нравиться каждому гостю или родственнику. Тревожным знаком является то, что один партнер не может или не хочет постоять за другого и защитить его от подобных нападок. Еще хуже, когда он сам начинает поддерживать подстрекателей или оправдываться перед ними. Специалисты советуют идти на диалог с возможными зачинщиками скандалов, причем заблаговременно, чтобы сразу свести вероятность возникновения подобных ситуаций к минимуму.

6. Молодожены злоупотребляют спиртным

Иногда, казалось бы, невинный бокал вина для успокоения нервов перед церемонией в итоге оборачивается настоящим алкогольным марафоном с несчетным количеством порций горячительных напитков на самой свадьбе. Чаще всего в этом бывают замечены друзья или родители молодоженов. Однако нередко спиртным перед свадьбой или во время нее злоупотребляют сами молодожены либо один из них. Организаторы считают, что не стоит рассматривать это лишь как недоразумение, которое «с каждым может случиться». Здесь есть повод для размышлений о перспективах будущей совместной жизни. Психологи советуют не забывать о главном — о том, что человек сам выбирает будущего супруга. Поэтому до брака стоит узнать друг о друге как можно больше, чтобы потом не расстраиваться из-за «сюрпризов» или несбывшихся надежд на то, что он или она изменится.

7. Жених и невеста влезают в долги, чтобы организовать свадьбу

Большие долги, в которые влезают молодожены для организации церемонии, могут обернуться настоящим бедствием для молодой семьи. Следует рассчитывать свои силы и если и брать кредит на свадьбу, то только тот, который действительно реально выплатить без большого ущерба для благосостояния семьи. В противном случае такая ноша будет тяготить молодых супругов, и вместо того, чтобы наслаждаться медовым месяцем и строить семейную жизнь, они будут постоянно ссориться и выяснять отношения, нередко сожалея о потраченных «впустую» деньгах. Такие браки обычно заканчиваются раньше, чем закрывается кредит. Финансовые вопросы довольно часто становятся камнем преткновения в семье. Вот почему не стоит недооценивать их способность влиять на отношения на любых этапах развития последних.

А вам когда-нибудь удавалось во время свадебной церемонии угадать, сколько продлится брак той или иной пары?