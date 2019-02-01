Один простой совет, который поможет восстановить гармонию в душе

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Порой жизнь подбрасывает нам такие ситуации, в которых и шаолиньскому монаху трудно было бы сохранять баланс и спокойствие. И хотя волшебной кнопки, одно нажатие на которую заставит забыть обо всех повседневных невзгодах, к несчастью, не существует, каждому хочется найти проверенные средства, способные вернуть душевное равновесие.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этого правдивого текста о гармонии и добре, автором которого является психолог и писатель Анна Кирьянова.

Душевное равновесие потерять очень легко. Кто-то сказал или сделал неприятную вещь, произошло что-то нехорошее, вы оказались втянуты в конфликт или в спор, комментарий вам написали оскорбительный... Казалось бы, это пустяк. Но душевное равновесие пошатнулось. И вы чувствуете себя раздраженным, расстроенным, обессиленным...

Душевное равновесие — вещь очень тонкая и хрупкая. Достаточно маленького тычка, толчка, чтобы его нарушить. И тогда вслед за одной неприятностью начнутся другие, может пострадать здоровье. Особенно если неприятность была неожиданной, как удар сзади. Как толчок, от которого вы потеряли равновесие и начали падать. Еще не упали, но вот-вот упадете...

Особенно опасен такой толчок, если вы по своей природе склонны «застревать» на плохом и долго переживать случившееся. Если переживания длятся дольше 3 часов — это вредно для здоровья. Жертвы кораблекрушений и несчастных случаев часто погибают именно в течение первых 3 часов. Не от повреждений и ран: они целехонькими остались. Они погибают от последствий стресса, от того, что утратили душевное равновесие.

Конечно, вы не погибнете, но вернуть душевное равновесие после конфликта или неприятности можно довольно быстро. Обезьяны после драки и ссоры немедленно ищут, кого можно обнять. И заключают в объятия малыша-обезьянку или делятся едой с другой обезьяной. Они ищут объект для любви и нежности — и правильно делают. Во время драки в организм поступили вредные, разрушительные гормоны. Их надо «погасить» хорошими гормонами. Гормонами счастья и любви. А эти полезные вещества вырабатываются от ласковых прикосновений, от нежного общения со «своими», от добрых отношений и приятных контактов.

Обнимать кого-то необязательно. Но можно немедленно сделать что-то доброе для других. Покормить собаку или кошку, птицам крошек насыпать, наставить другу лайков на его странице, сказать приятные слова коллеге или родственнику — да хоть соседу. Подарить кому-то маленький подарок. Можно и большой! В общем, вступить в доброе общение со «своими», вот что нужно поскорее сделать. И организм немедленно выработает спасительные «хорошие» гормоны. Так уж он устроен.

Душевное равновесие вернется. Баланс станет правильным. И последствия «толчка» уничтожатся, исчезнут. Он не повредит вашему здоровью. Вы не упадете! Более того, вы гораздо быстрее забудете о неприятном инциденте. Он поблекнет в вашей памяти, не превратится в мучительное воспоминание.

Так что в течение 3 часов надо вернуть душевное равновесие. Не жалобами и рассказами о случившемся, а вот таким способом — «причинением добра». Хорошими словами и поступками можно полностью обезвредить последствия неприятности, сохранить свое здоровье и силы.