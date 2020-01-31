Учительница увидела нацарапанный на стене вопрос, стоит ли жить, и попросила учеников ответить неизвестной школьнице

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Преподаватель английского языка в средней школе города Голден (штат Колорадо, США) Эшли Ферраро заметила, что кто-то написал на стене в женском туалете: «Неужели вся эта фигня стоит того, чтобы жить?» Первым порывом Ферраро было просто закрасить депрессивную надпись, но в конце концов она решила поступить по-другому.

Мы в AdMe.ru были впечатлены тем, что сделала Эшли, и хотим, чтобы вы тоже узнали эту историю. А в конце вас ждет бонус: рекомендации, что делать родителям, чтобы удержать своего ребенка от необдуманных шагов.

Эшли рассказывает, что сначала отнеслась к посланию как к обычному акту вандализма, но потом подумала: что, если его автору нужна помощь? И тогда она попросила своих учеников перечислить причины, почему стоит жить.

На просьбу Эшли откликнулось около 50 учеников, и стена в туалете покрылась разноцветными стикерами, наклеенными вокруг грустной надписи.

Вот что написали школьники в ответ на вопрос неизвестной школьницы, стоит ли жизнь того, чтобы жить: «Да, потому что ничто не длится вечно, боль проходит и становится лучше».

«Да, потому что ты имеешь значение. Ты красивая!»

«Да, потому что фигня компенсируется маленькими удовольствиями: ты можешь съесть что-то вкусное, вздремнуть, пойти на вечеринку, провести время с семьей, послушать свою любимую песню или принять душ».

«Да, потому что есть книги».

«Да, потому что тебя любит много людей. И потому что порой нужно пройти через трудные времена, чтобы наступили хорошие. Поверь мне, я это испытала».

«Да, потому что у тебя есть будущее».

«Да, ведь есть буррито, и чипсы, и печеньки, почему бы не жить ради этого?»

«Да, потому что тебя любят!»

Записок становилось все больше и больше, и в конце концов руководство школы решило перенести их в школьный коридор, чтобы на вопрос смогли ответить все, кто хочет. Пользователи сети назвали поступок Эшли добрым и мудрым и поблагодарили ее за отзывчивость. А мы уверены, что с незнакомой девочкой, написавшей на стене грустное послание, все хорошо.

Бонус: советы для родителей

Психолог Людмила Петрановская пишет о том, что нужно делать, чтобы удержать своего подрастающего ребенка от необдуманных поступков: С раннего детства стройте с ребенком отношения привязанности: обнимайте, утешайте, принимайте его чувства. Если он расстроен, не пытайтесь отвлечь его или развлечь, помогите ему научиться переживать стресс и принимать несовершенство мира.

Спросите себя, доверяет ли вам подросток, уверен ли, что он важен и ценен для вас. Большинство родителей думает, что ребенок знает об их любви к нему «по умолчанию». Но если 90 % общения с ним вы пилите его, поучаете и объясняете, что он сделал не так, то у ребенка может возникнуть ощущение, что без него «всем будет лучше».

Спросите себя также, уверен ли подросток, что вы поможете ему, поймете, выручите в любой ситуации. Что вы всегда за него, а не против. Не боится ли он вашей реакции на его поступки? При этом пугать могут не только крики и наказания, но и ваша беспомощность и слезы из-за его проблем. Можете ли вы выдерживать сильные, в том числе негативные эмоции ребенка, не закрываясь от них? Ведь если вы показываете, что принимаете вашего ребенка, только если он послушен, покладист и спокоен, то с болью и разочарованием он будет вынужден остаться один на один.

Петрановская пишет: «Помните главное: ничто не важнее отношений. Ни оценки, ни чистота в комнате, ни внешность, ни правила поведения, ни будущее. Подумайте: если бы завтра вам предложили его заменить на другого, более умного, вежливого, послушного и ответственного, вы бы согласились? Или вам нужен этот, ваш, какой есть? Важно, чтобы он тоже знал ваш ответ на этот вопрос».

Если кому-то из ваших близких и знакомых нужна психологическая помощь, они могут позвонить по круглосуточному анонимному и бесплатному телефону доверия.