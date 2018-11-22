Личностный тест: Как вы держите кружку?

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Наши привычки во многом продиктованы нашими индивидуальными психологическими особенностями. Именно поэтому жесты способны многое рассказать о сиюминутном настроении человека. Однако анализ поведения необязательно заканчивается на этом: жесты, которые повторяются из раза в раз, демонстрируют и более глубинные черты характера. Например, вы можете примерно понять, какой перед вами сидит человек, обратив внимание лишь на то, как он держит кружку или стакан.

AdMe.ru проанализировал исследования о типичных жестах, которые присущи людям с разным складом характера, и в какой форме они проявляются при чаепитии. Узнайте чуть больше о себе и попробуйте повторить этот трюк со знакомыми — совпадет ли описание?

1. Держите за ручку и оттопыриваете мизинец

2. Обхватываете обеими ладонями

3. Держите за ручку, сжимая руку в кулак

4. Держите близко к основанию или за него

5. Держите за ручку, поддерживая второй рукой

6. Держите пальцами за верхнюю кромку

Выбрали? Описание ниже

Вариант № 1. Вы прирожденный лидер: уверенный в себе, в своих силах и всегда точно знающий, чего хочет от жизни, а хотите вы только лучшего. Вы прекрасно чувствуете себя в руководящей должности, умеете принимать решения в экстренных ситуациях и эффективно управлять людьми. При этом у вас доброе сердце и вы умеете без особого труда найти общий язык практически с любым человеком, а коллеги и многочисленные друзья, как правило, души в вас не чают и всегда стремятся к общению с вами. Ваш самый главный недостаток — это некоторая самовлюбленность и порой чрезмерная самоуверенность, которые могут стать причиной неприятностей. Постарайтесь следить за этой особенностью вашего характера и держать ее в узде, чтобы обезопасить себя от лишних проблем.

Вариант № 2. Вы прекрасный командный игрок: отличный слушатель с развитой эмпатией, умеете искренне сопереживать в личном общении и быть душой компании. Благодаря своей гибкости и открытости вы легко находите общий язык с коллегами и способны настроиться на волну коллектива, а врожденные целеустремленность и настойчивость значительно стимулируют вашу продуктивность. Вы без труда приспосабливаетесь к разным изменениям и условиям, а также часто оказываетесь главным весельчаком в компании благодаря хорошему чувству юмора. Ваша проблема заключается в одном из ваших же достоинств: как командному игроку вам порой очень сложно выбиться в качестве сильной единицы. Вы подпитываетесь энергетикой коллектива, но не всегда можете вырабатывать ее наедине с собой. Если вы мечтаете однажды стать «главным боссом», старайтесь вырабатывать в себе самостоятельные лидерские качества.

Вариант № 3. Вы настоящее воплощение спокойствия и рассудительности. Вас сложно вывести из себя благодаря холодному уму, позволяющему вам не растрачивать эмоции понапрасну и выходить победителем даже из самых сложных и патовых ситуаций. Вы не терпите несправедливость, всегда готовы встать на защиту более слабого и незаслуженно обиженного человека. Внутри вы, конечно, как и любой нормальный человек, порой проживаете широкий спектр эмоций, но прочесть их на вашем лице практически невозможно. Эта же холодность и порождает вашу отчужденность. Глядя на ваше бесстрастное лицо, люди боятся лишний раз побеспокоить вас, даже если им хочется вас поддержать и подбодрить. Будьте более открыты и не бойтесь проявлять эмоции хотя бы в кругу семьи и друзей, чтобы показать им, что вы их любите и всегда рады пообщаться.

Вариант № 4. Вы крайне осторожный и вдумчивый человек. Вы предпочитаете тщательно обдумывать как свои слова, так и поступки, чтобы не поплатиться за них позже. В сложных ситуациях вы всегда руководствуетесь логикой, а в делах любовных прислушиваетесь к разуму вместо сердца. Вы не терпите одиночества и предпочитаете быть среди людей. Некоторая ваша слабость кроется в том, что порой, под давлением эмоций и страха не допустить ошибку, разумная осторожность перерастает в нездоровую опасливость, мешающую вам мыслить объективно и лишающую вас многих перспективных возможностей и радостей. Опираться на аргументы и факты хорошо, но хотя бы иногда позволяйте себе прислушаться к голосу интуиции.

Вариант № 5. Вы — сама ранимость и впечатлительность. Вы тонко чувствуете других и не терпите поверхностного отношения к себе. Вашими друзьями становятся только те люди, которые разглядели в вас внутреннего ребенка и принимают его со всеми странностями и особенностями, а также дарят свое безграничное внимание взамен на вашу преданность и привязанность. Вы очень нуждаетесь в нежности и заботе и не очень любите брать на себя ответственность за других людей и принимать сложные решения. Рядом вам крайне необходимо иметь любящего человека, способного оградить вас от жизненных невзгод. Минус в том, что такая чувствительность порой делает вас слишком инфантильным. Не работая над собой в сторону развития самостоятельности и более устойчивой психики, вы рискуете стать невыносимо капризным и при этом зависимым человеком, терпеть которого многим будет не под силу.

Вариант № 6. Вы приверженец максимального комфорта. Вы не привыкли переживать понапрасну, всегда находитесь в режиме сохранения энергии, никогда не обращаете внимание на мелкие неурядицы. Ваше спокойствие — порождение не болезненной сосредоточенности, а стиль жизни. При этом вы легки на подъем и никогда не откажетесь принять участие в веселом приключении, поэтому многие люди, не знакомые с вами слишком близко, могут счесть вас авантюристом. Вы всегда энергичны и в отличие от многих не страдаете хронической усталостью и бессилием, а также являетесь примером по-настоящему независимого человека. Единственная опасность, подстерегающая вас, заключается в привычке ничего не обдумывать наперед. Никто не говорит о том, чтобы просчитывать каждый свой шаг и обрекать себя тем самым на страдания. Но в сложных и запутанных жизненных ситуациях, когда вы чувствуете, что что-то идет не по плану, лучше все же стараться продумывать ходы и выходы, а не ждать смиренно, что подкинет вам судьба, ведь порой последствия могут быть очень неприятными.