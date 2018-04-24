Простой способ защиты от троллей — провокаторов в интернете
Наверное, уже все не понаслышке знакомы с так называемыми интернет-троллями. Главная цель этих провокаторов — вывести из себя человека всеми возможными способами. И порой последствия таких нападок могут быть очень опасными. Однако есть способы защитить себя от подобного насилия, и мы расскажем вам о них прямо сейчас. А в конце статьи вас ждут полезные ссылки на популярные ресурсы о борьбе с троллями.
AdMe.ru детально изучил вопрос интернет-троллинга и подготовил для вас простые советы, как эффективно ему противодействовать. Мы уверены, что теперь никто не сможет вас достать.
1. Возникновение самого понятия «интернет-тролль»
Интернет-провокаторы обычно называются «тролли». Согласно первой версии, свое имя они получили в честь знаменитых персонажей скандинавских мифов, обладающих скверным характером и отталкивающей внешностью. Вторая версия гласит, что название происходит от английского to trawl, что переводится как «ловить сетью». Ведь задача такого провокатора — «поймать» ваши эмоции, пусть даже крайне негативные.
2. Кто же они такие и как их быстро распознать?
Социальный психолог Эрин Бакелс и ее коллеги из Манитобского университета провели исследования, направленные на выявление связи между характерными чертами личности и провокационным поведением в социальных сетях. У интернет-троллей есть определенные психологические особенности, такие как нарциссизм (крайняя форма эгоизма), макиавеллизм (тяга к манипулированию другими людьми), психопатия (невозможность поставить себя на место другого человека) и садизм (получение удовольствия от страданий других).
Способы распознать тролля:
- Если в комментариях озвучено одно мнение, тролль сразу и резко высказывает противоположное.
- Не пишет по существу вопроса.
- Всеми возможными способами демонстрирует свое превосходство.
- Заведомо перевирает ваши высказывания и переходит на личности, например начинает указывать вам на ваши недостатки.
- Оскорбляет собеседников.
3. Как не стать жертвой провокатора
- Если вы чувствуете, что вас захлестывают эмоции (гнев, возмущение, ярость) после прочтения комментариев от конкретного человека, прекратите любое общение с ним.
- Если вы не можете этого сделать (ниже мы приводим ссылки, которые помогут вам в техническом плане), просто игнорируйте тролля, никак не реагируя на его комментарии. Это сложно, но необходимо.
- Если вам угрожают, нелишним будет припугнуть тролля полицией.
- Если стресс от общения разрушает вас, выйдите из интернета и постарайтесь успокоиться любым доступным способом. Например, помогут прийти в себя прогулка на свежем воздухе, общение с близкими, горячий чай.
Как бороться с троллями на YouTube, в Twitter и Facebook
Чтобы заблокировать провокатора, нужно:
- В Facebook сообщить о нарушении можно здесь. Также можно заблокировать сообщения от определенного человека или непосредственно пожаловаться на пользователя, который вас оскорбляет.
- В Twitter можно отправить контакт в блокировку. Для этого зайдите в настройки заблокированных учетных записей в twitter.com. Посмотрите, как это сделать, здесь.
- Как избавиться от троллей в YouTube, посмотрите здесь.
Надеемся, наши советы помогут вам сохранить нервы. Но, возможно, у вас есть свои способы победить троллей? Поделитесь с нами.
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