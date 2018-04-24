Простой способ защиты от троллей — провокаторов в интернете

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Наверное, уже все не понаслышке знакомы с так называемыми интернет-троллями. Главная цель этих провокаторов — вывести из себя человека всеми возможными способами. И порой последствия таких нападок могут быть очень опасными. Однако есть способы защитить себя от подобного насилия, и мы расскажем вам о них прямо сейчас. А в конце статьи вас ждут полезные ссылки на популярные ресурсы о борьбе с троллями.

AdMe.ru детально изучил вопрос интернет-троллинга и подготовил для вас простые советы, как эффективно ему противодействовать. Мы уверены, что теперь никто не сможет вас достать.

1. Возникновение самого понятия «интернет-тролль»

Интернет-провокаторы обычно называются «тролли». Согласно первой версии, свое имя они получили в честь знаменитых персонажей скандинавских мифов, обладающих скверным характером и отталкивающей внешностью. Вторая версия гласит, что название происходит от английского to trawl, что переводится как «ловить сетью». Ведь задача такого провокатора — «поймать» ваши эмоции, пусть даже крайне негативные.

2. Кто же они такие и как их быстро распознать?

Социальный психолог Эрин Бакелс и ее коллеги из Манитобского университета провели исследования, направленные на выявление связи между характерными чертами личности и провокационным поведением в социальных сетях. У интернет-троллей есть определенные психологические особенности, такие как нарциссизм (крайняя форма эгоизма), макиавеллизм (тяга к манипулированию другими людьми), психопатия (невозможность поставить себя на место другого человека) и садизм (получение удовольствия от страданий других). Способы распознать тролля: Если в комментариях озвучено одно мнение, тролль сразу и резко высказывает противоположное.

Не пишет по существу вопроса.

Всеми возможными способами демонстрирует свое превосходство.

Заведомо перевирает ваши высказывания и переходит на личности, например начинает указывать вам на ваши недостатки.

Оскорбляет собеседников.

3. Как не стать жертвой провокатора

Если вы чувствуете, что вас захлестывают эмоции (гнев, возмущение, ярость) после прочтения комментариев от конкретного человека, прекратите любое общение с ним.

Если вы не можете этого сделать (ниже мы приводим ссылки, которые помогут вам в техническом плане), просто игнорируйте тролля, никак не реагируя на его комментарии. Это сложно, но необходимо.

Если вам угрожают, нелишним будет припугнуть тролля полицией.

Если стресс от общения разрушает вас, выйдите из интернета и постарайтесь успокоиться любым доступным способом. Например, помогут прийти в себя прогулка на свежем воздухе, общение с близкими, горячий чай.

Как бороться с троллями на YouTube, в Twitter и Facebook

Чтобы заблокировать провокатора, нужно: В Facebook сообщить о нарушении можно здесь. Также можно заблокировать сообщения от определенного человека или непосредственно пожаловаться на пользователя, который вас оскорбляет.

В Twitter можно отправить контакт в блокировку. Для этого зайдите в настройки заблокированных учетных записей в twitter.com. Посмотрите, как это сделать, здесь.

Как избавиться от троллей в YouTube, посмотрите здесь.

Надеемся, наши советы помогут вам сохранить нервы. Но, возможно, у вас есть свои способы победить троллей? Поделитесь с нами.