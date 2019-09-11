Голландская философия счастья, которая научит бездельничать с пользой для здоровья

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Люди в наше время боятся бездельничать. Если вы сейчас не спешите на работу, не изучаете иностранный язык или что-то новое для себя, не занимаетесь в спортзале — создается ощущение, что вы неэффективны и бесполезны. Ничегонеделание осуждается в нашем обществе. Потому голландцы придумали никсен — способ стать счастливее и не выгореть в напряженном графике жизни.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что же такое никсен и как его практиковать.

Что такое никсен?

Слово «никсен» с нидерландского языка переводится как «бездельничать». Это способ борьбы с напряженным образом жизни, когда нет никаких задач и целей, просто пауза в круговороте дел и событий. Расслабиться и отдохнуть — это тоже цель и достижение, без которых сложно добиться нужного результата в своих повседневных делах и задачах. Постоянное стремление все успеть и преуспеть приводит к стрессу, нервным расстройствам, страдает психика. Как итог — появляются проблемы со здоровьем. Именно поэтому всем необходим никсен. Основной его принцип — уметь ничего не делать, но не стоит путать его с обычной ленью. Ленивый человек осознанно не хочет заниматься одним делом, отдавая предпочтения чему-то более интересному. Никсен же принуждает человека временно перестать думать о делах и уделить время самому процессу безделья. Для никсен не требуется ни подготовка, ни определенные условия, ни особое настроение. Здесь для отдыха не нужны камин, плед или чашка чая, как для датского хюгге. Не нужно искать смысл и радость во всем окружающем, как в японском икигай. И даже нет необходимости искать баланс во всех сферах жизни, как в шведской философии лагом. Для никсена достаточно только вас и нескольких свободных минут.

Способы никсен

Практиковать никсен в целом довольно-таки просто. Нужно просто отвлечься от всех дел и позволить мыслям блуждать в голове без всякой цели, не фокусироваться на деталях. Не нужно стремиться достичь какого-либо результата. Сделать перерыв можно в любой момент, когда чувствуете, что уже «перегреваетесь». Найдите свое занятие для ничегонеделания: смотреть в окно;

наблюдать за происходящим на улице;

слушать музыку;

изучать узоры на обоях или плитке;

наблюдать за домашними животными;

можно пойти еще дальше и устраивать «вечеринки ничегонеделания»: приглашать друзей и вместе предаваться безделью.

Чего нельзя делать во время никсен

Важно не искать пользы в своих действиях и ничего от них не ожидать. Поэтому для никсен не подходят: чтение книг;

просмотр соцсетей / сериалов;

сидеть в интернете или телефоне (которые дают иллюзию безделья, но на самом деле нагружают мозг);

медитация;

шопинг;

йога или занятия спортом. Нельзя встать и бежать что-то делать до окончания паузы. И тем более ни в коем случае не вините себя за лень и «бесполезность» в эти моменты. Необходимо принять свое право на безделье и осознать пользу от него. Через некоторое время вы увидите, что ничего не делать полезнее, чем кажется.

Внедрение никсен в свою жизнь

Осознайте, что ничего не делать — это полезно для ваших дальнейших достижений.

Отпустите свое стремление быть продуктивным и полезным ежесекундно.

Найдите свой способ ничегонеделания.

Для начала учитесь бездействовать в течение короткого времени.

Поставьте уведомление в телефоне или заведите будильник, чтобы вовремя делать перерывы.

Если вы испытываете большие нагрузки или сильный стресс, уделяйте никсен больше времени (до часа в день). Чтобы применять философию никсен в своей жизни, вам нужно совсем немного времени. Для начала практикуйтесь в течение нескольких минут. Ежедневные паузы по 15–20 минут помогут стабилизировать психику, снизят уровень тревожности, улучшат сон и настроение. Поначалу вы можете чувствовать себя очень неуютно, особенно если привыкли постоянно что-то делать. Вы легко преодолеете дискомфорт, занимаясь по несколько минут каждый день в моменты выгорания. Не нужно ждать мгновенного результата от никсен, но через пару недель вы уже заметите, как изменились вы и ваша жизнь.

Польза голландского безделья

Как это ни странно, но безделье отлично сказывается на креативности. Ничего не делая, мы проще меняем взгляд на привычные нам вещи, можем легче найти решения повседневных проблем. Если не напрягать мозг, ему проще обрабатывать поступающую информацию. Регулярное освобождение мозга от необходимости думать и принимать решения помогает уменьшить тревожность и снять нервное напряжение, повысить уровень энергии, что в конечном итоге приведет к спокойствию и гармонии. Таким образом, умение бездельничать делает нас более продуктивными и снижает риск профессионального выгорания. А также приводит к пониманию, что зачастую мы зря куда-то торопимся и переоцениваем важность времени для работы, а не для себя.

Вы согласны с философией никсен? Позволяете себе бездельничать?