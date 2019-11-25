Что такое «улыбающаяся депрессия» и как мы можем помочь близкому человеку с ней справиться

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Если вы посмотрите публикации по хештегу #faceofdepression в соцсетях, вы увидите сотни фотографий улыбающихся людей, которые на самом деле страдают от депрессии. Как правило, эти снимки публикуют они сами, но чаще фото выкладывают их родственники и друзья, которые хотят помочь своим близким и рассказать миру об этой проблеме. К сожалению, некоторые фотографии были опубликованы слишком поздно и этих улыбающихся людей уже не вернуть.

Мы в AdMe.ru хотим рассказать вам, что такое «улыбающаяся депрессия», как узнать, подвержен ли ей человек, которого вы любите, и, что самое важное, как помочь ему справиться с этой проблемой.

Что такое «улыбающаяся депрессия» и почему она может быть опасна

«Это было за несколько дней до того, как мой муж покончил с собой. У него уже были мысли о самоубийстве, но никто об этом не догадывался».

«Улыбающаяся депрессия» характеризуется тем, что человек пытается казаться радостным и счастливым, в то время как глубоко внутри он страдает. Люди, которые находятся в таком состоянии, не выглядят страдающими, поэтому их семья и друзья ничего не подозревают. Кроме того, они иногда и сами не осознают, что у них есть проблемы, поэтому не ищут помощи и поддержки. Люди с «улыбающейся депрессией» часто бывают вполне социально активны: у них есть семьи, друзья, работа. Они выглядят успешными и счастливыми, и никто из их окружения не догадывается о том, что прячется за их счастливым «фасадом». Хуже всего то, что, вероятно, существует связь между «улыбающейся депрессией» и мыслями о суициде. Будучи на виду, эти люди кажутся полными энергии, но наедине с собой они могут чувствовать отчаяние и свою бесполезность. После того как вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой, его жена Талинда поделилась фотографией, на которой Честер улыбался всего за несколько дней до самоубийства, весело проводя время со своей семьей. Никто и понятия не имел, какие мысли в этот момент были у него в голове.

«Моя последняя фотография с мамой во время ужина. Она совершила самоубийство месяц спустя прямо перед моим 21-м днем рождения».

Даже если «улыбающаяся депрессия» прячется за маской счастья, есть способы ее обнаружить у человека, которого вы любите, или даже у себя. Вот наиболее частые признаки такого вида депрессии: потеря интереса к хобби и занятиям, которые человек когда-то любил;

изменение веса и аппетита;

усталость и потеря концентрации;

бессонница;

постоянное прокручивание в голове неприятной ситуации;

«вынужденное», неестественное ощущение счастья.

Советы, как помочь человеку, который страдает от «улыбающейся депрессии»

«Мой лучший друг за неделю до того, как он покончил с собой. Убедитесь, что с вашими друзьями все в порядке».

Дайте понять, что у них есть проблема. Многие люди не хотят признавать, что у них депрессия, потому что боятся показаться слабыми. Скажите им, что любите и поддерживаете их независимо ни от чего.

Умейте быть хорошим слушателем. Это означает, что слушать нужно активно, чтобы человек, которому вы хотите помочь, был уверен, что вы слышите и понимаете то, что он говорит. Не стоит просто повторять, что все будет в порядке. Попытайтесь вместе обдумать, какие шаги можно предпринять, чтобы справиться с ситуацией, и предложите свою помощь, если чувствуете, что можете быть полезны.

Помогите поднять их самооценку. Некоторые эксперты считают, что самооценка — это наша «эмоциональная иммунная система». Когда она падает, мы начинаем чувствовать себя подавленно. Попробуйте помочь близкому человеку найти какое-то значимое дело или проект, который заставит его вновь почувствовать себя полезным и успешным.

Одна из последних фотографий Робина Уильямса, снятая перед его самоубийством в 2014 году.

Уделяйте больше внимания людям, которых любите. Пара сообщений в неделю при нынешнем ритме жизни кажется достаточным общением, но это не так. Звоните своим друзьям или родственникам всякий раз, когда думаете о них, расспрашивайте, как они живут, что чувствуют, не удовлетворяясь простым «все в порядке». Интересуйтесь их жизнью по-настоящему. Удостоверьтесь, что не пропустили тревожные симптомы, о которых мы написали выше.

Помогите им вести себя «нормально». Попробуйте заставить человека, который страдает от «улыбающейся депрессии», делать то, что обычно делают здоровые люди. Предложите заняться чем-нибудь вместе, будь то шопинг, поход в кино или пробежка в парке по утрам. Физическая активность влияет на чувства и эмоции. Когда человек делает то же, что и по-настоящему счастливые люди, ему становится лучше.

«Моя последняя фотография с младшей сестрой. Сделана за месяц до того, как она свела счеты с жизнью».

Предложите им придерживаться правильного питания и начать заниматься спортом. Людям, которые страдают от депрессии, нелегко отправиться в тренажерный зал. Но, даже если они станут заниматься дома, это может помочь. Эксперты полагают, что причиной некоторых видов депрессии может быть нехватка определенных веществ в организме — например серотонина или витамина D. Дефицит этих веществ можно устранить с помощью правильного питания.

Посоветуйте им обратиться к психотерапевту и получить профессиональную помощь. Справиться с депрессией самостоятельно может быть очень сложно. Психотерапевт поможет вашему другу или родственнику победить депрессию быстрее и эффективнее. Помогите близкому человеку осознать, что нет ничего плохого в том, что он ищет профессиональной помощи: это не стыдно и не делает его слабым.

А у вас есть друзья или родственники, которые страдали от депрессии? Что вы сделали, чтобы помочь им?