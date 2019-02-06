9 занятий, которые не только принесут массу удовольствия, но и прокачают мозг

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Чтобы мозг постоянно развивался, ему нужно подбрасывать новые ощущения. Каждый день мы задействуем 5 чувств (зрение, обоняние, осязание, вкус и слух) в привычном, рутинном режиме. Но стоит добавить эмоций, неожиданных действий, как ваше серое вещество начинает создавать больше нейронных связей между своими областями.

Хотите улучшить память, наладить сон, повысить способность к обучению, накапливать больше энергии, развить креативность и абстрактное мышление, стать счастливей и осознанней? Мы в AdMe.ru заинтересовались необычными упражнениями, которые позволяют получить удовольствие и прокачать мозг.

1. Принимайте душ с закрытыми глазами

Ориентирование вслепую в знакомом месте — отличная разминка той части мозга, которая отвечает за память. Принимая душ, не спешите, расслабьтесь, обращайте внимание на текстуры предметов и свои тактильные ощущения. Отключая один из органов чувств, вы позволяете мозгу решать задачи через задействование других. Это помогает ему формировать новые нейронные связи и тренирует внимательность.

2. Используйте ароматы

Бессонница, тревожные сновидения вносят разлад в работу мозга и нервной системы, а причина может быть банальна: неприятный запах в комнате, недостаток кислорода. Особенно страдают люди, у которых обоняние развито очень остро. Один из неблагоприятных для сна запахов, который заставит вас просыпаться, — дым сигарет. Будьте осторожны с букетами, стоящими в спальне: днем запахи могут не быть ощутимы, а ночью превращаются буквально в яд. Классическим ароматом, который поможет заснуть, считается запах чайной розы, но, конечно, он не должен быть слишком навязчивым. Помогают видеть приятные сны также ароматы ванили, мяты, а вот жасмин может спровоцировать бессонницу. Лимон — лучший будильник: он помогает быстро проснуться и чувствовать себя бодрым, а с грейпфрутом стоит быть осторожным: он вызывает беспокойство.

3. Угадывайте ингредиенты блюда

Поиграйте с мозгом в игру: попробуйте угадать ингредиенты сложносоставного блюда, десерта. Будет еще интересней, если вы выберете блюдо незнакомой вам кухни, а угадывать будете с закрытыми глазами. Почувствуйте, что в блюде главное, какие использовались дополнения, специи, из чего сделан соус. Обсудите ощущения с тем, с кем вы вместе обедаете, и увидите, что впечатления будут абсолютно разными.

4. Пройдите веселый квест с друзьями

Различные квесты — идеальное сочетание эмоций и логики. С одной стороны, мозг понимает, что экстремальная ситуация создана искусственно. С другой — он включается в командную работу так, будто все происходит на самом деле, максимально используя скорость реакций и принятия решений. А под влиянием адреналина начинает молниеносно работать логика, активизируются память и внимание. Если вы проходите квест с близкими людьми, то положительные эмоции вам обеспечены. А смех и юмор также имеют важное значение для работы мозга, так как вместе со смехом он получает своеобразную тренировку, подобную медитации, которая позволяет мыслить более четко и ясно. Кроме того, смех снижает в организме уровень кортизола, который негативно влияет на память. Чем меньше стрессов вы испытываете, тем лучше ваша способность запоминать.

5. Почувствуйте себя в невесомости

Такие набирающие популярность развлечения, как полет в аэротрубе и флоатинг (ванные с очень соленой водой), позволяют человеку ощутить состояние невесомости, которое положительно влияет на мозг. Улучшаются работоспособность, возможность принимать и усваивать информацию, абстрактное мышление. Аэротруба — более экстремальное развлечение, а вот соленые ванны — настоящая медитация, позволяющая сосредоточиться на своих мыслях и ощущениях, достичь расслабленного состояния, которое в обычной жизни доступно только перед сном. Но в случае флоатинга мысли остаются ясными, сознание не путается.

6. Найдите приятную для себя тренировку

Любая физическая активность способствует росту новых клеток гиппокампа — участка мозга, отвечающего за формирование эмоций и укрепление памяти. Займитесь бегом или скандинавской ходьбой: они влияют на те участки мозга, которые отвечают за концентрацию внимания и запоминание информации. А если вы бегаете на свежем воздухе, клетки максимально насыщаются кислородом. Танцы активируют мозжечок, а значит и развивают предусмотрительность и суждения, улучшают координацию и ускоряют работу нейронов.

7. Слушайте Моцарта

Французский оториноларинголог Альфред Томатис, а затем американский ученый Фрэнсис Раушер изучали «эффект Моцарта», а конкретно воздействие музыки именно этого композитора на повышение мозговой активности и улучшение пространственного мышления и памяти. Проводились исследования и эксперименты, теория подвергалась критике, ее противники говорили о том, что лучшие показатели работы мозга у студентов, которые слушали музыку Моцарта, объяснялись всего лишь личными предпочтениями. То есть людям просто нравилась музыка, а потому результаты улучшались от положительных эмоций, которые они испытывали. Однако позже проводились исследования на крысах. Они также показали различия между группой, которой включали этого композитора, и группой, которая слушала другую музыку или обходилась без нее.

8. Не отказывайте себе в кофе

Считается, что кофеин оказывает влияние на кратковременную память, предотвращает снижение познавательной способности и, конечно, повышает работоспособность. Поэтому не стоит отказываться от утренней чашки кофе, если она приносит вам удовольствие. Интересно, что регулярное употребление кофеина влияет на мозг не только в ближайшей перспективе (концентрация внимания, бдительность), но и способствует снижению риска возникновения болезни Альцгеймера, то есть в долговременной перспективе влияет на память.

9. Используйте цветотерапию

Цвета, затрагивая бессознательную эмоциональную сферу, влияют на мозг. Зеленые оттенки помогают сконцентрироваться и повышают эффективность работы, оранжевый цвет поддерживает нервную систему, желтый позволяет сделать больше задуманного, голубой помогает повысить внимание и справиться с нестандартными и сложными задачами. Ощутите на себе влияние цвета, окружая себя небольшими вещами. Это может быть любимая чашка или шейный платок, яркая рамка для фото или новая ручка.